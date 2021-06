Romana Gusti wird neue Schulleiterin der Schule Oberes Neckertal

Interview «Das Profil der Schule schärfen»: Romana Gustin-Mazzanti wird neue Leiterin der Schule Oberes Neckertal Erst kurz ins Amt gewählt, musste sich Andrea Galli, Schulratspräsidentin der Schule Oberes Neckertal, auf die Suche einer neuen Schulleitung machen. Mit Romana Gustin-Mazzanti wurde sie fündig. Urs M. Hemm 17.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Romana Gustin-Mazzanti (links), neue Schulleiterin und Schulratspräsidentin Andrea Galli. Bild: Urs M. Hemm

Kaum im Amt mussten Sie sich schon mit der Suche einer neuen Schulleitung beschäftigen, nachdem der Vorgänger erst knapp ein Jahr im Amt war. Was war passiert?

Andrea Galli: Im Zuge einer Retraite im Frühling teilte mir der Schulleiter der Primarschule, Peter van Caenegem, mit, dass die Leitung einer Volksschule nicht seinen Fähigkeiten entspricht und er gerne auf diesen Sommer sein Amt abgeben und zurück in die Wirtschaft gehen wolle, wo seine Wurzeln liegen. Ein Grund dafür lag sicherlich in der Doppelbelastung der Leitung beider Primarschulen in St.Peterzell und Wald-Schönengrund. Wir sprechen hier über zwei Kantone und folglich auch über zwei verschiedene Teams und unterschiedliche Richtlinien, was die Koordination zum Teil sehr schwierig macht. Peter van Caenegem sah seine Berufung andernorts, was natürlich zu respektieren ist. Als Konsequenz daraus haben wir entschieden, dass die beiden Primarschulen wieder von zwei getrennten Schulleitungen geführt werden.

Was ging Ihnen dabei durch den Kopf? Immerhin müssen Sie sich ja noch selbst in ihr Amt einarbeiten und die Besetzung eines wichtigen Postens wie die Schulleitung erfordert doch viel Zeit.

Seit ich zur Schulratspräsidentin gewählt wurde, sind so viele neue Aufgaben auf mich zugekommen, dass mir kaum Zeit blieb gross darüber nachzudenken. Ich musste einfach reagieren und den Findungsprozess in Gang setzen. Im ersten Moment war ich natürlich nicht begeistert, da es sich bereits um die dritte Schulleitung innert weniger Jahre handelt. Das ist auch für das Team keine einfache Situation. Auch wenn ihnen klar war, dass es nichts mit ihnen zu tun hatte, war es wichtig, dies nochmals zu bekräftigen. Dass es zu so vielen Wechseln gekommen ist, war hauptsächlich strukturell bedingt.

Auf welchen Kanälen haben Sie sich auf die Suche gemacht?

Wir suchten einerseits über das Mitteilungsblatt der Gemeinde und andererseits haben wir in den grossen Tageszeitungen inseriert. Zudem haben wir den Posten auf verschiedenen Stellenportalen online publiziert.

Welche Anforderungen sollen eine neue Schulleitung mitbringen?

Wichtig ist die Präsenz der Schulleitung. Sie muss auch dann anwesend sein, wenn die Lehrerinnen und Lehrer nicht unterrichten. An einer kleinen Schule, wie hier in St.Peterzell, scheint mir auch ein pädagogischer Hintergrund wichtig. Nur wenn jemand die Materie kennt, kann eine Schulleitung auch lösungsorientiert arbeiten. Zudem muss eine Schulleitung gegenüber dem Lehrerteam und den Eltern gut kommunizieren können.

Die Schulleitung in St.Peterzell kümmert sich um die Primarschule einerseits, andererseits um die Oberstufe. Wo können Synergien genutzt werden?

Es ist sicherlich die Präsenz, die wir gewährleisten können und eine gemeinsame Strategie. Zudem ist die Kommunikation einfacher, denn die Wege sind kürzer – es gibt eine Ansprechperson und nicht zwei. Wir sind dabei, Konzepte zu erarbeiten, die vom Kindergarten bis zur Oberstufe die Kinder fördert. Bei nur einer Schulleitung sind solche Projekte, um einiges einfacher zu realisieren. Dennoch legen wir sehr viel Wert auf die Mitarbeit der Lehrpersonen, damit auch sie ihre Ideen und Meinungen einbringen können. Am Ende funktioniert eine Schule nur, wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten.

Romana Gustin-Mazzanti, was hat Sie gereizt, sich hier an der Schule Oberes Neckertal zu bewerben?

Romana Gustin-Mazzanti: Ich wollte bewusst nicht in der Stadt, sondern auf dem Land arbeiten. Zudem interessiere ich mich für Führungsaufgaben. Nach meinem ersten Gespräch mit Andrea Galli sah ich sofort das grosse Potenzial, das in dieser Schulgemeinde liegt und ich gerne Teil dieses Prozesses sein würde. Denn das Ziel, eine einheitliche Kultur vom Kindergarten bis zur Oberstufe zu schaffen, entspricht genau meinem Denken, wie eine Schule aufgebaut werden soll. Es wird eine spannende Aufgabe sein, zusammen mit Andrea Galli, aber vor allem auch mit dem Team, diese Aufgabe anzugehen und etwas zu schaffen, dass von allen getragen wird.

Mit welchen Zielen treten Sie Ihre Tätigkeit hier in St.Peterzell an, immerhin steht die Schule nach der Annahme der Fusion vor einem grossen Umbruch?

Es ist eine grosse Chance, aber auch eine grosse Herausforderung. Im Vordergrund steht sicherlich die gute Zusammenarbeit der Schuleinheiten. Es ist jetzt aber auch die Chance, das Profil der Schule in St.Peterzell zu schärfen, damit wir uns konstruktiv und gestärkt an diesem Vereinigungsprozess einbringen können. Darum ist es auch wichtig, dass von Anfang an das ganze Team involviert ist, damit die Kultur der Schule von allen mitgetragen wird.

Waren Sie eine strenge Lehrerin?

In Sternenberg geht alles sehr familiär zu. Zudem durfte ich viele Kinder über Jahre hinweg als Lehrerin begleiten, sodass man eine Beziehung zu ihnen aufbauen kann. In den letzten zwei Jahren habe ich durch mein Fächerprofil vor allem mit kooperativen Lernformen unterrichtet, die mir mehr den Zugang zu den Kindern erlaubten und ein gezieltes Einsetzen von Strenge und Freiraum.

Wie waren Sie selbst als Schülerin?

Ich freute mich jeden Tag auf die Schule, da ich eigentlich immer gute Lehrer hatte. Das Lernen fiel mir auch leicht, sodass ich gute Noten bekam. Eine Streberin war ich aber nicht.

An welchen Schulstreich erinnern Sie sich?

In der fünften oder sechsten Klasse ging die ganze Klasse einmal geschlossen an einem Samstag nicht zur Schule. Ansonsten habe ich keine Streiche gespielt, denn ich kam mit den Lehrpersonen sehr gut aus.