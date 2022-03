Jugendorchester "il mosaico" spielt Benefizkonzert für Ukraine

Interview «Das Entsetzen ist grösser als die Enttäuschung»: So nehmen junge Toggenburger Musiker Anteil am Schicksal ihrer Freunde in der Ukraine Anstatt für einen Austausch in die Ukraine zu reisen, spielt Il mosaico Benefizkonzerte für die Freunde in Lemberg, die teilweise schon aus ihrer Heimat vor dem Krieg geflohen sind. Der Orchesterleiter Hermann Ostendarp erklärt, warum ihm dieses Engagement besonders am Herzen liegt und wie die jungen Musikerinnen und Musiker mit der Situation umgehen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 24.03.2022, 14.00 Uhr

Austausch auf und hinter der Bühne: Das ukrainische Tanzensemble Veseli Cherevychky tanzte zu Musik von Il Mosaico. Bild: Peter Küpfer (Wattwil, 16. August 2019)

Das Jugendorchester Il mosaico pflegt Kontakte in mehrere Länder. 2007 und 2013 reisten die jungen Musikerinnen und Musiker für einen Austausch mit der Ballettschule Veseli Cherevychky (deutsch Kleine Schuhe) nach Lwiw/Lemberg. 2019 kamen die Ukrainer für einen Besuch ins Toggenburg, wo sie zusammen mit Il mosaico aufgetreten sind.

Für 2020 war ein weiterer Besuch in der Ukraine geplant, dieser musste inzwischen zweimal wegen der Coronapandemie verschoben werden. Im Mai 2022 hätte es nun geklappt – doch der Krieg in der Ukraine verunmöglicht die Reise erneut. Il mosaico will jetzt stattdessen seinen Freunden in der Ukraine mit vier Benefizkonzerten helfen.

Wie kam der Kontakt mit der Ballettschule Veseli Cherevychky zustande?

Hermann Ostendarp: Seit 1994 führen wir Kulturaustausche mit Jugendlichen verschiedener Länder, auch ausserhalb von Europa, durch. Diese entstehen über persönliche Kontakte. Über den ukrainischen Pianisten Andriy Dragan haben wir die Ballettschule in Lemberg als Partner gefunden. Sie hat mit ihren Schülerinnen und Schülern bereits auf der ganzen Welt getanzt.

Hermann Ostendarp leitet das Jugendorchester Il mosaico. Bild: Sascha Erni

Auch im Toggenburg?

Ja, wir haben schon einige Projekte zusammen realisiert. Wir von Il mosaico reisten zweimal in die Ukraine, sie waren zweimal bei uns, zuletzt im Jahr 2019. Damals konnten wir mit der Musik und dem Tanz unser Publikum begeistern. Dieses Programm hätten wir gerne in der Ukraine aufgeführt, aber das ist nun leider unmöglich.

Haben Sie Kontakt zu Ihren Partnern in Lemberg?

Maria und Volodymyr Chmyr, die beiden Gründer und Leiter des Ensembles, haben mir einige Tage nach dem Einmarsch der Russen geschrieben und die Situation vor Ort geschildert: Es sei eine Katastrophe, sie hätten grosse Angst vor Bombenanschlägen und könnten nicht arbeiten. Sie tun aber alles, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die Lehrpersonen arbeiten in humanitären Zentren und die im Land verbliebenen Schülerinnen und Schüler knüpfen Tarnnetze. Ein grosser Teil der 400 bis 450 Schülerinnen und Schüler ist aber bereits nach Frankreich geflohen. Man darf aber nicht ausser Acht lassen, dass die Situation für die Ballettschule zuvor schon schwierig war.

Warum?

Während der Coronapandemie gab es auch in der Ukraine Lockdowns, in denen alle Schulen geschlossen waren. Daher konnte auch die Ballettschule nicht arbeiten, die Rechnungen und die Gehälter der Mitarbeiter mussten aber trotzdem bezahlt werden. Das brachte die Schule an den Rand ihrer Existenz.

Haben auch junge Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz noch Kontakt zu ihren Freunden in Lemberg?

Ja, während unserer Austausche machen wir gemeinsame Aktivitäten und die Jugendlichen wohnen bei Familien. Daraus entwickelt sich ein persönlicher Kontakt, der teilweise über Jahre andauert. Viele von ihnen haben prägende Erinnerungen an das Land, die Bevölkerung und die Gastfreundschaft in den Familien.

Wissen Sie, wie es den jungen Menschen geht?

Zwei Musikerinnen haben Texte verfasst, die an unseren Benefizkonzerten von einer Schauspielerin vorgetragen werden. Darin beschreiben sie, was sie mit ihren Freundinnen erlebt haben und wohin diese nun geflüchtet sind. Die Texte drücken aber auch die Hoffnung aus, dass der Terror bald wieder vorbei ist und die Menschen in der Ukraine wieder singen und tanzen können.

Wie gehen die jungen Menschen damit um, dass die Reise in die Ukraine nun ein drittes Mal abgesagt werden muss?

Sie sind enttäuscht, aber ihr Entsetzen darüber, was in diesem Land passiert, ist grösser. Ich weiss aber, wie wichtig es für die Musikerinnen und Musiker ist, Ziele zu haben. Darum machen wir in einigen Monaten eine Konzertreise nach Italien.

Welche Reaktionen gab es auf Ihre Idee, Benefizkonzerte für die Ballettschule Veseli Cherevychky durchzuführen?

Ich habe die Musikerinnen und Musiker gebeten, meinen Vorschlag mit ihren Eltern zu diskutieren. Ich habe nur positive Reaktionen erhalten. Maria und Volodymyr Chmyr sind sehr dankbar für unser Engagement und berührt, dass wir auch ukrainische Musik spielen werden.

Haben Sie das Programm besonders zusammengestellt?

Teilweise. Einige Stücke hätten wir auch in der Ukraine gespielt wie Beethovens Egmont-Ouvertüre und das zweite Klavierkonzert von Brahms. Ich finde, diese passen gut, denn bei Egmont geht es um den Krieg von Belgien gegen Spanien. Egmont, der Held, kommt zwar ums Leben, aber das Volk siegt. Das Klavierkonzert ist eine Hymne ans Leben. Zum Abschluss spielen wir dann aber zwei ukrainische Stücke, die wunderbare Melody vom Lemberger Komponisten Myroslav Skoryk und einen feurigen Tanz.

Benefizkonzerte: Sonntag, 27. März, 19 Uhr, Tonhalle St. Gallen; Freitag, 1. April,

19.30 Uhr, evangelische Kirche Wattwil; Sonntag, 3. April, 19 Uhr, Tonhalle Wil; Sonntag, 1. Mai, 19 Uhr, katholische Kirche Jona. Die Kollekte geht vollumfänglich an die Tanzschule «Veseli Cherevychky», aus Lwiw/Lemberg.

