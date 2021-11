Interview Daniel Bernhardsgrütter, Trainer FC Bazenheid: «Ich bin nicht hierhergekommen, um möglichst schnell wieder zu gehen» Der FC Bazenheid hat eine Vorrunde in der 2. Liga interregional hinter sich, die nach zwei schwierigen Jahren so nicht erwartet werden konnte. Entscheidend zum Aufschwung hat das Trainerduo Daniel Bernhardsgrütter/Philipp Dux beigetragen. Diese Zeitung hat sich mit Daniel Bernhardsgrütter über die vergangenen Monate unterhalten. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 24.11.2021, 11.58 Uhr

Beim FC Bazenheid gab es in den letzten Monaten viel zu jubeln. Bild: Beat Lanzendorfer

Was war Ihr erster Eindruck, als Sie im Juli die Arbeit beim FC Bazenheid begonnen haben?

Daniel Bernhardsgrütter: Als Philipp Dux und ich gekommen sind, hiess es, wir hätten 14 Spieler, auf einmal waren es nur noch zehn. Oberste Priorität hatte deshalb die Zusammenstellung eines Teams, das gut zusammenpasst. Es war sicherlich eine Art Himmelfahrtskommando, auf das wir uns einliessen.

Warum haben Sie sich denn überhaupt auf dieses Himmelfahrtskommando eingelassen?

Ich hatte eine fussballerisch intensive Zeit hinter mir und wollte eigentlich eine Pause einlegen. Präsident Danny Lüthi und Sportchef Dejan Baumann haben mich aber mit ihrem Enthusiasmus überzeugt, dass wir hier gemeinsam etwas aufbauen können. Entscheidend war auch, dies mit Philipp Dux zusammen zu machen.

Wie würden Sie die Situation jetzt umschreiben?

Daniel Bernhardsgrütter, Trainer FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Es ist eine Art Aufbruchstimmung. Es ist aber wichtig, dass der Gesamtverein einen Schritt vorwärtskommt. Mir ist der Nachwuchs ein grosses Anliegen. Mit der Zusammenarbeit mit dem FC Kirchberg versuchen wir die nötigen Strukturen zu schaffen. Es kann nicht sein, dass alle Bazenheider Juniorenteams «nur» der 2. Stärkeklasse angehören. Das ist zu wenig für ein Fanionteam, das in der 2. Liga interregional spielt. Dasselbe gilt für die 2. Mannschaft, die ich gerne noch eine Liga weiter oben sehen würde.

Wollten Sie mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung auch ein Zeichen setzen?

Das ist so. Ich bin nicht hierhergekommen, um möglichst schnell wieder zu gehen. Das habe ich bisher auch nicht so gehandhabt. Die jetzt eingeleitete Entwicklung können wir nicht von heute auf morgen umsetzen. Das braucht Zeit. Deshalb ist es mir und Philipp Dux auch leichtgefallen zuzusagen, als der Sportchef und der Präsident auf uns zukamen. Es ist auch ein Vertrauensbeweis seitens des Vereins. Jetzt geht es darum, die Strukturen zu schaffen, damit die Spieler beim FC Bazenheid bleiben und nicht bei der ersten Gelegenheit abspringen.

Bazenheid liegt nach Ablauf der Vorrunde nur sechs Punkte hinter Leader Weesen. Hand aufs Herz: Haben Sie mit dieser Zwischenbilanz gerechnet?

In Anbetracht der erwähnten Ausgangslage im Sommer, gefolgt von einer coronabedingten Quarantäne, ist die Zwischenbilanz sicher erfreulich und nicht selbstverständlich. Wir haben damit gerechnet, dass wir im Mittelfeld platziert sein werden, allerdings nicht, dass wir noch in Tuchfühlung mit der Spitze sind. Dies ist aber nicht mein alleiniger Verdienst, sondern derjenige des ganzen Staffs, der Spieler, des Vorstandes und aller Personen, die uns unterstützen.

Trotz starker Vorrunde, wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Wir müssen die Breite des Kaders verstärken. Dazu müssen wir taktisch variabler werden, am Spielaufbau arbeiten und den Übergang von Zone 2 in die Zone 3 verbessern. Verbesserungspotenzial ist immer vorhanden.

Sie legen Ihr Hauptaugenmerk auf den Teamgedanken, gibt es trotzdem einen Spieler, von dem Sie in der Vorrunde besonders angetan waren?

Jeder hat seine Höhen und Tiefen gehabt. Am Schluss können wir tatsächlich nur als Team Erfolg haben. Jeder kann vom anderen profitieren, deshalb werde ich keinen Einzelnen herausheben.

Gibt es auch verlorene Punkte, denen Sie nachtrauern?

Ich trauere der Vergangenheit nicht nach. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können. Klar wäre gegen Seuzach mehr möglich gewesen. Auf der anderen Seite hatten wir gegen Frauenfeld oder Amriswil auch das nötige Glück. Am Ende des Tages gleicht sich das wieder aus.

Ein Wort noch zur Breite des Kaders, die Sie ansprechen. Gibt es Veränderungen im Kader auf die Rückrunde?

Das Trainerduo Daniel Bernhardsgrütter/Philipp Dux (von links) trägt seit letztem Sommer die Verantwortung beim FC Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Davon gehe ich aus, wir werden in den nächsten Tagen oder Wochen sicher einige Neuzugänge vermelden können.

Verlaufen Gespräche mit möglichen Verstärkungen zielführender, wenn man auf die gute Tabellenlage verweisen kann?

Definitiv. Wir spüren, dass Bazenheid wieder eine gute Adresse ist. Teilweise melden sich die Spieler auch selber bei uns.

Nun folgt eine mehrmonatige Winterpause. Wie geht es in den kommenden Wochen weiter?

Wir machen vorerst eine Pause, die sich alle verdient haben. Am 10. Januar beginnen wir mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Weil wir keinen eigenen Kunstrasen haben, sind wir darauf angewiesen, dass wir Gastrecht bei anderen Vereinen erhalten. Wir trainieren sicher in Wil, andere Optionen sind noch in Abklärung. Im Fitnessstudio werden wir ebenfalls zu finden sein.

Ist auch ein Trainingslager geplant?

Ja, wir fliegen in die Südtürkei, wobei man immer die wegen der Coronapandemie aktuelle Situation anschauen muss.

Wo sehen wir den FC Bazenheid in sechs Monaten? Richtung Spitze oder eher gegen hinten. Wohin gehen Ihre Blicke?

Ich schaue immer vorwärts. Nach hinten zu den Abstiegsplätzen schauen heisst, etwas verhindern zu wollen. Das ist nicht meine Philosophie. Ich möchte mit meiner Mannschaft lieber etwas kreieren.

Via Grasshoppers zum FC Bazenheid Vor seinem Engagement beim FC Bazenheid betreute der 42-jährige Daniel Bernhardsgrütter zuletzt während dreier Jahre die U15-Junioren der Grasshoppers. Davor trainierte er während zweier Spielzeiten den FC Wängi und stieg mit den Thurgauern 2017 in die regionale 2. Liga auf. Seine Trainerkarriere startete er bei den C-Junioren des FC Pfyn, bevor er für fünf Jahre Trainer diverser U-Teams (U12 bis U14) beim FC St.Gallen wurde. Auf dem Ifang arbeitet er seit Juli 2021. Kürzlich haben er und Philipp Dux den Vertrag bis Mitte 2023 verlängert. Das Trainerduo führt die Mannschaft gemeinsam, wobei Bernhardsgrütter die Hauptverantwortung trägt. (bl)