Peder Koch der Berit AG: Darum engagieren wir uns in Wattwil

Interview CEO der Berit ist überzeugt: «Wattwil wird ein breites und qualitativ hochstehendes medizinisches Zentrum haben» Für Peder Koch, CEO der Berit Klinik AG, waren die vergangenen Monate eine intensive Zeit. Er führt aus, wo die Arbeiten für die Übernahme der Notfallversorgung in Wattwil stehen und warum sich der Einsatz dafür lohnt. Und das nicht nur für kurze Zeit. Sabine Camedda 17.02.2022, 05.00 Uhr

Noch bis Ende März wird die Notfallstation am Spital Wattwil von der Spitalregion Fürstenland Toggenburg betrieben, danach übernimmt die Berit Klinik. Bild: Beat Lanzendorfer

Wenn ich Sie vor einem Jahr getroffen und gefragt hätte, was Sie zum Stichwort Wattwil sagen, was hätten Sie mir geantwortet?

Peder Koch: Ich habe gehört, dass der Kanton St.Gallen das Spital Wattwil schliessen wollte. Aber ich wusste nicht mehr als das, was ich in der Presse lesen konnte. Das änderte sich, als mich in einem anderen Zusammenhang ein Bürger aus Wattwil anrief.

Was passierte da?

Wir kamen auf die Situation des Spitals Wattwil zu sprechen. Der Bürger war besorgt um die Gesundheitsversorgung im Toggenburg. Darauf kam es zum Gespräch mit dem Wattwiler Gemeindepräsidenten. Ich bot ihm an, dass die Berit Unterstützung bieten würde, wenn es gewünscht ist. Seit diesem Moment hatte ich eine intensive Zeit im Toggenburg. Ich durfte eine Region mit vielen tollen Menschen kennen und schätzen lernen.

Seit dem Sommer ist bekannt, dass die Berit-Gruppe die Notfallversorgung im Toggenburg und die Alkoholkurzzeittherapie auf den 1. April übernimmt, seit Weihnachten stehen alle Ampeln auf Grün. Wie gross ist der Zeitdruck?

Der Zeitdruck entstand, weil die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) den Zeitpunkt der Schliessung nach vorne verschoben hat und wir den nahtlosen Übergang bei der Notfallversorgung und der Alkoholkurzzeittherapie (PSA) garantieren müssen. Es wäre schön, wenn sich die SRFT hier kooperativ zeigen und im Sinne einer funktionierenden Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung agieren würde. Aber wir wollen nicht jammern. Wir machen das, was wir immer machen: Wir lösen alle Herausforderungen.

Wir stehen jetzt rund sechs Wochen vor dem Tag der Übernahme. Wo stehen Sie?

Die Voraussetzungen sind geschaffen. Die niedergelassenen Ärzte haben uns die Mitarbeit zugesichert und wir haben mit dem Kanton die entsprechenden Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Ohne das hätten wir den Notfalldienst und die Alkoholkurzzeittherapie nicht übernehmen können. Wir haben zudem das notwendige Personal für den Start am 1. April verpflichten können. Gerade das war schwierig, denn im Gesundheitswesen herrscht Personalmangel. Ich denke, das ist uns nur dank unseres guten Rufs gelungen. Und mich freut besonders, dass wir viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der engeren Region gefunden haben.

Peder Koch, CEO der Berit Klinik AG. Bild: Ralph Ribi

Wie muss ich mir als Aussenstehende den Übergang von der SRFT zur Berit vorstellen?

Sie sollten bezüglich des medizinischen Angebots nichts merken. Die SRFT übergibt am 31. März das Spital an uns. Die Notfallstation, alle Sprechstunden, die Radiologie, die Tagesklinik, die PSA und sogar das Restaurant werden termingerecht am 1. April in Betrieb sein. Jeder Patient kann sich 24 Stunden im Notfall melden und wird behandelt.

Wie wird die Notfallversorgung aussehen?

Es werden hochqualifizierte Fachärzte, die niedergelassenen Ärzte und bestes Personal da sein und die Patienten betreuen.

Kann die Berit auch einen Teil der Einrichtung des Spitals übernehmen?

Das ist momentan Teil der Abklärungen zwischen der Gemeinde Wattwil und der SRFT. Gerade die Operationssäle, die wir wieder in Betrieb nehmen, müssen neu bestückt werden.

Wie Sie gesagt haben, bekommt die Berit auch Unterstützung der niedergelassenen Ärzte. Wie wichtig ist Ihnen diese?

Das ist wichtig und eine der Voraussetzungen, damit wir uns überhaupt engagieren. Denn die niedergelassenen Ärzte sind die Basis der Gesundheitsversorgung. Deshalb freute es mich, dass sich die niedergelassenen Ärzte mit einer haushohen Mehrheit für die Unterstützung ausgesprochen haben.

Die Wattwiler Bevölkerung sagte mit über 90 Prozent Ja zum Kauf der Spitalliegenschaft und somit zu Ihrem Konzept. Wie viel Rückenwind gibt das?

Das ist eine unbeschreiblich schöne und wichtige Basis. Denn wir wissen: Es geht nur gemeinsam und dieses Miteinander ist sehr wichtig.

Die Berit ist eine private Gesellschaft, übernimmt aber mit dem Notfall in Wattwil allgemeine Leistungen. Kann jeder Patient in den Notfall kommen oder bleibt er unter Umständen auf der Rechnung sitzen?

Dies hat nichts mit den Eigentümerverhältnissen zu tun. Alle Patienten, unabhängig von der Versicherungsklasse, können sich bei uns behandeln lassen und die Leistungen werden von der Krankenkasse bezahlt.

Im Leistungsauftrag des Kantons sind fünf stationäre Betten für Kurzzeitbehandlungen vorgesehen. Bleibt Wattwil also doch ein Spital?

Diese Betten stehen für stationäre Notfälle und für den Alkoholentzug vor dem Übertritt in die PSA zur Verfügung. In diesem Sinne wird Wattwil weiterhin ein Spital sein und auf den Spitallisten des Kantons St.Gallen geführt.

Nach und nach sollen mehrere medizinische Dienstleister unter dem Dach der Spitalliegenschaft vereinigt werden. Wie sinnvoll und wichtig ist das aus Ihrer Sicht?

Sehr wichtig. Für die Bevölkerung, nicht nur aus Wattwil, sondern auch aus den anderen Gemeinden, ist es gut, wenn diese Angebote wie Sprechstunden von Spezialärzten nahe bei den Patienten sind. Die Hausärzte können diese Kapazitäten ebenfalls nutzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in etwa eineinhalb Jahren in Wattwil ein breites und qualitativ hochstehendes medizinisches Zentrum haben.

Wie sieht die Aufgabenteilung zwischen der Berit und der Betreibergesellschaft aus?

Es ist geplant, dass die Berit Klinik als Ankermieter mit der Immobiliengesellschaft, die zu 100 Prozent im Eigentum der Gemeinde Wattwil ist, einen Managementvertrag abschliesst und die gesamte operative Koordination und deren Schnittstellen sicherstellt.

Kritische Stimmen sagen, dass die Einrichtung für die Berit rentabel sein muss. Wenn nicht, sei sie schnell weg. Was antworten Sie auf solche Einwände?

Wegen der Rentabilität müssten wir nicht nach Wattwil, das sage ich offen. Für mich ist es eine Ehre, das Toggenburg bei der Gesundheitsversorgung zu unterstützen. Wir stehen zu unseren Partnern und zu unserem Wort. Mittlerweile ist die Berit in der Ostschweiz mit fünf Standorten vertreten und wir sehen es als unsere Aufgabe an, uns in der Grundversorgung noch intensiver zu engagieren. Mit der Unterstützung der Toggenburgerinnen und Toggenburger, der niedergelassenen Ärzte und der lokalen Politik bin ich überzeugt, dass wir auch Wattwil auf gesunde wirtschaftliche Beine stellen können. Wir geben alles, um das zu erreichen.

Wieso glauben Sie an den Erfolg der Gesundheitsversorgung im Toggenburg?

Aufgrund der Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten machen durfte. Auch meine unternehmerische Arbeit zeigt mir das. Ich erinnere mich an mein erstes Interview im «St.Galler Tagblatt», in dem ich prognostiziert habe, was die Berit heute sein wird. Damals wurde ich noch ausgelacht, heute haben wir einen festen Platz im Gesundheitswesen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Toggenburg.

