Interview «Beste Saison seit 15 Jahren»: Marcel Erni, Trainer von Volley Toggenburg, ist stolz auf seine Mannschaft Die Wattwiler Volleyballerinnen haben am letzten Samstag die Meisterschaft in der Nationalliga A auf Platz 8 beendet – finanziell waren die vergangenen Monate aber anspruchsvoll, weil bei den Spielen keine Zuschauer zugelassen waren. Beat Lanzendorfer 15.04.2021

Die Spielerinnen von Volley Toggenburg hatten in der zu Ende gegangenen Saison oftmals Grund zum Jubeln. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie würden Sie die Saison charakterisieren, die am letzten Samstag zu Ende gegangen ist?

Marcel Erni: Es war die erfolgreichste der letzten 15 Jahre. Wir sind in der Vergangenheit immer zwischen Rang 9 und 10 gependelt. Mehrfach sind wir dabei mit einem blauen Auge davongekommen und konnten die Liga halten. Ich denke da an gewonnene Entscheidungsspiele oder die abgebrochene vergangene Saison. Seit es den Modus mit den Playoffs gibt, haben wir uns sportlich zum ersten Mal unter den acht besten Mannschaften eingereiht.

Marcel Erni, Trainer Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Und dies, obwohl Ihrer Mannschaft vor der Saison wenig Kredit eingeräumt wurde.

Das ist so. Die sogenannten Experten sahen uns und Genf in den Abstiegsspielen. Dabei gingen sie davon aus, dass sich die Genferinnen gegen uns durchsetzen würden. Es ist anders gekommen, da dürfen wir Toggenburger durchaus stolz sein. Auch national ist anerkannt worden, dass wir eine sehr gute Saison gespielt haben.

Wäre, obwohl Sie von allen Teams mit dem kleinsten Budget unterwegs sind, in der Qualifikation trotzdem noch etwas mehr möglich gewesen?

Durch die ganzen Umstände mit der Coronapandemie war es eine extrem schwierige Saison. Wenn ich aber zurückdenke, dann hätten wir das Auswärtsspiel gegen Val-de-Travers sicher für uns entscheiden müssen. Wir wurden damals nach einem dreiwöchigen Coronaunterbruch ins kalte Wasser geworfen und konnten unsere Leistung nicht abrufen. Meiner jungen Mannschaft fehlte der Rhythmus, ich konnte ihr nicht einmal einen Vorwurf machen.

Darüber hinaus gab es aber sicher einige Höhepunkte?

Einer davon folgte drei Tage später, als wir Val-de-Travers im Heimspiel auf Distanz hielten und uns mit dem Sieg die Playoff-Qualifikation sicherten. Der Erfolg in Genf hat mich auch sehr gefreut, weil wir das Spiel trotz Verlust des ersten Satzes noch drehen konnten.

Und in den Playoffs respektive den Rangierungsspielen?

Wir haben in drei Sätzen gegen Qualifikationssieger Sm’Aesch Pfeffingen eine sackstarke Leistung abgeliefert und konnten das abrufen, was wir draufhaben. Dass es dann sogar zu einem Satzgewinn reichte, war ein super Erlebnis. Obwohl wir in den Spielen um die Plätze 7 und 8 Lugano zweimal unterlagen, sind wir als Team aufgetreten und konnten die Saison würdig beenden.

Noch ein Wort zum Finanziellen. Vor zwei Monaten haben Sie davon gesprochen, dass die Coronapandemie – weil ohne Zuschauer – ein Loch von 20'000 Franken in die Kasse reissen würde. Haben sich die Befürchtungen bestätigt?

Das können wir zurzeit nicht abschliessend sagen, weil die definitive Abrechnung noch nicht vorliegt. Ich gehe aber davon aus, dass uns effektiv etwa 20'000 Franken fehlen werden.

Wer übernimmt das Minus?

Das Ziel eines Vereins in der Nationalliga A müsste eine Reserve von rund 100'000 Franken sein. Damit könnte man auf Unvorhergesehenes reagieren. Statt Reserven aufzubauen, werden sie nun um das Minus dieser Saison reduziert. Dadurch wird der finanzielle Druck in der nächsten Spielzeit leider nicht kleiner. Es ist denkbar, dass wir nur zwei Ausländerinnen verpflichten können. Wichtig werden die Gespräche in den nächsten Wochen mit den Sponsoren sein. Es wäre schön, wenn sie uns erhalten bleiben. Es muss weiterhin unser Ziel sein, den Verein im Toggenburg breiter abzustützen.

Apropos Ausländerinnen: Sind Sie mit den Leistungen von Laura Condotta, Rudy Renko Ilic und Gabi Maciagowski zufrieden und werden sie weiterverpflichtet?

Mit Gabi Maciagowski haben wir gesprochen und ihr signalisiert, dass wir sie gerne behalten würden. Leider hat sie sich entschieden, eine andere Herausforderung anzunehmen. Als schweizweit Punktbeste am Block konnte sie sich bei uns sicherlich in den Fokus spielen und dürfte keine Probleme haben, einen anderen Verein zu finden. Bei Laura Condotta und Rudy Renko Ilic sehen wir von einer Weiterverpflichtung ab. Menschlich hat es super gepasst, bei beiden reicht das Potenzial aber nicht ganz für die Nationalliga A.

Wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie auch in der kommenden Saison Trainer von Volley Toggenburg?

Geplant ist es. Wenn wir jemanden finden, der den Verein weiterbringt und in der Art weiterführt, wie wir uns das vorstellen, dann stehe ich aber niemandem im Weg. Aktuell stellt sich diese Frage jedoch nicht. Dem Verein würde ich in jedem Fall erhalten bleiben – sei es im Vorstand oder im Nachwuchsbereich, wo ich mich bereits heute engagiere.

Während der Saison hat Sie Ihr Co-Trainer Daniel Lorenc dreimal an der Linie vertreten. Wäre es eine Option, dass er das Traineramt übernimmt und Sie sich ganz aufs Co-Präsidium und den Nachwuchs konzentrieren?

Diese Option haben wir uns tatsächlich überlegt. Nach Gesprächen, bei denen ich übrigens nicht dabei war, sind wir zum Schluss gekommen, dass ich weiterhin die Hauptverantwortung im Trainerteam trage. Daniel Lorenc hat sich deshalb entschieden, den Verein nach 15 Jahren zu verlassen und eine neue Herausforderung zu suchen. Wir haben ihn nach dem letzten Heimspiel verabschiedet. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.

Kommt es zu weiteren Veränderungen innerhalb der Mannschaft?

Die Gespräche sind geführt worden, das Gros bleibt zusammen. Aus beruflichen Gründen wird uns leider Romina Schnyder verlassen. Nächste Saison wird auch Martina Koch nicht mehr dabei sein. Sie erhielt ein Angebot von Sm’Aesch Pfeffingen und die Chance, professionell Volleyball zu spielen, muss sie annehmen. Sie ist vor zwei Jahren zu uns gekommen und kann mit dem Wechsel nun den nächsten Schritt vollziehen. Wir verstehen uns als Ausbildungsverein und sehen uns mit diesem Wechsel in unserer Arbeit bestätigt.

Wie geht es bei Volley Toggenburg nun weiter?

In dieser Woche werden wir in kleinem Rahmen unsere drei Ausländerinnen verabschieden. Für die anderen Kaderspielerinnen geht es am 25. April mit den Junioren-Schweizer-Meisterschaften weiter. Dies ist deshalb möglich, weil unsere Spielerinnen sehr jung sind und sie anhand ihres Jahrganges in einzelnen Juniorenkategorien spielberechtigt sind.

Und wann beginnt die Vorbereitung für die nächste Saison?

Wir starten Mitte Juli. Weil die Meisterschaften der Junioren bis im Juni andauern, fällt die Pause in diesem Jahr etwas kürzer aus, aber das macht den Spielerinnen nichts aus. Sie wollen sich auch in schwierigen Zeiten sportlich betätigen.