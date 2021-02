Interview «Auf den eigenen Nachwuchs zu setzen ist richtig»: Wieso Volley-Toggenburg-Trainer Marcel Erni trotz Leistungsschwankungen stolz auf sein Volleyball-Team ist Die Wattwiler Volleyballerinnen erreichten mit den Playoffs ihr Saisonziel. Auch wenn die jüngste Mannschaft klarer Aussenseiter ist, will sie die Haut gegen Qualifikationssieger Sm’Aesch Pfeffingen so teuer verkaufen wie möglich. Beat Lanzendorfer 10.02.2021, 12.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Frauen von Volley Toggenburg schafften den Einzug in die Playoffs und treffen nun ab Samstag auf Qualifikationssieger Sm'Aesch Pfeffingen. Bild: PD

Volley Toggenburg spielt in den Playoffs mit, erstmals seit der Modus mit dem Ausscheidungswettbewerb ab den Viertelfinals zur Anwendung kommt. Das freut Co-Präsidentin Maja Hedinger sowie Co-Präsident und Trainer Marcel Erni.

Was gehörte nebst den vier Siegen zu den weiteren Höhepunkten der Qualifikation?

Marcel Erni: Unsere jungen Spielerinnen verfügen über viel Qualität. Mit Genève Volley und Val-de-Travers konnten wir zwei Mannschaften hinter uns lassen, die mehr Ausländerinnen im Kader haben. Das zeigt mir, dass wir mit unserem Konzept, auf einheimischen Nachwuchs zu setzen, auf dem richtigen Weg sind.

Marcel Erni, Trainer und Co-Präsident von Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Maja Hedinger: Sinnbildlich sind sicher die Leistungen von Joanna Mazzoleni, Diana Sacher und Jil Inauen, die sich als junge Spielerinnen nahtlos integrierten und ihren Teil zum Erfolg beitrugen.

Dann ziehen Sie unter dem Strich ein positives Fazit?

Erni: Absolut. Klar gab es zwischendurch auch immer wieder Rückschläge. Aber als jüngste Mannschaft der Liga gehören wir sicher zu den positiven Überraschungen. Dies haben mir die gegnerischen Trainer in Gesprächen auch immer wieder bestätigt.

Welche Spielerin hat Sie am meisten überrascht?

Hedinger: Aus dem guten Ensemble möchte ich Romina Schnyder hervorheben. Sie hat als Libera einen sensationellen Job gemacht. Auch abseits des Spielfeldes hat sie einen sehr guten Einfluss auf die Mannschaft. Wir sind glücklich, ist sie auf diese Spielzeit hin zu uns ins Toggenburg gewechselt.

Maja Hedinger, Co-Präsidentin von Volley Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Erni: Für mich sind alle Spielerinnen, die aus unteren Ligen zu Volley Toggenburg gestossen sind, ein Gewinn. Alle haben sich ohne Anlaufschwierigkeiten sehr gut integriert.

Wie zufrieden sind Sie mit den drei Ausländerinnen?

Erni: Die positive Ausstrahlung ist bei allen drei ansteckend. Durch das Coronavirus durften sie, bevor sie zu uns kamen, teilweise während Monaten nicht spielen und trainieren, was speziell in der Anfangsphase zu spüren war. Am schnellsten angepasst hat sich Gabi Maciagowski, die mit 215 Skorerpunkten Platz 7 in der nationalen Rangliste einnimmt. Rudy Renko-Ilic hatte häufig mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Leider konnte sie dadurch ihr Potenzial zu wenig abrufen. Laura Condotta ist leider ein paar Zentimeter zu klein, weshalb ihr die Durchschlagskraft am Angriff und die Effizienz am Block fehlt.

Hedinger: Aber Laura Condotta ist, wie die anderen zwei auch, in jedem Training voll motiviert und gibt immer Vollgas. Ich denke, sie hat von sich auch etwas mehr erwartet.

Haben die drei eine Zukunft im Toggenburg?

Hedinger: Wir möchten zuerst die kommenden Spiele abwarten und werden uns sicher bis Ende Februar für Gespräche zusammensetzen.

Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial innerhalb der Mannschaft?

Erni: Durch die mangelnde Erfahrung kommt es noch zu oft zu grossen Leistungsschwankungen. Viele unserer Nachwuchsspielerinnen bekommen in normalen Jahren Spielpraxis in der 1. Liga. Weil in den unteren Ligen die Meisterschaft aber ruht, fehlt ihnen diese Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln. Das macht sich in der fehlenden Konstanz bemerkbar.

Nun messen Sie sich im Viertelfinale der Playoffs mit dem Meisterschaftsfavoriten und Qualifikationssieger Sm’Aesch Pfeffingen. Wie würden Sie das Duell umschreiben?

Hedinger: Kurz und bündig: David gegen Goliath.

Erni: Pfeffingen hat einen grossen Kader mit sieben Ausländerinnen, die Schweizerinnen sind alle Nationalspielerinnen und auch von den finanziellen Möglichkeiten bewegt sich der Verein in anderen Dimensionen. Das Budget für die erste Mannschaft ist mindestens fünf- bis sechsmal höher als unseres. Das macht uns zum klaren Aussenseiter.

Wie gross ist aktuell das Budget der ersten Mannschaft von Volley Toggenburg?

Hedinger: Es bewegt sich zurzeit zwischen 100'000 bis 130'000 Franken.

Hat die Coronapandemie auch Auswirkungen auf die Vereinsfinanzen?

Erni: Seit dem vierten Spiel spielen wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Rechnet man die fehlenden Einnahmen aus den Heimspielen, so klafft ein Loch in der Kasse von etwa 20'000 Franken.

Hedinger: Und natürlich ist es zurzeit schwierig, auf neue Sponsoren zuzugehen. Viele warten vorerst ab, bevor sie sich mit einem Sponsoring engagieren.

Kann Volley Toggenburg diesen finanziellen Ausfall verkraften?

Erni: Das ist im Moment schwierig einzuschätzen. Es ist aber durchaus möglich, dass wir uns in der nächsten Saison vielleicht nur noch zwei Ausländerinnen leisten können. Das würde die Aussichten für einen Ligaerhalt stark trüben.

Hedinger: Es wird aber auch in Zukunft unser Ziel sein, NLA-Volleyball im Toggenburg zu bieten.

Hat die Coronapandemie weiteren Einfluss auf Ihren sportlichen Alltag?

Erni: Alle Meisterschaften der Junioren- und Nachwuchsteams sowie der Regionalligen finden nicht statt. Dadurch fehlen unserem Nachwuchs und den Spielerinnen der zweiten Mannschaft die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. Kurzfristig kann man diesen Ausfall kompensieren, langfristig hat es aber für den gesamten Sport möglicherweise negative Auswirkungen, wenn eventuell der Nachwuchs weniger wird.

Zurück zum Gegner vom kommenden Samstag. Realistisch betrachtet sind Sie chancenlos?

Erni: Ja, wir werden unsere Haut aber so teuer als möglich verkaufen. Es wäre schön, könnten wir gegen Pfeffingen einen Satzgewinn verbuchen. Zu den Playoffs gibt es anzumerken, dass die übrigen Viertelfinals ähnliche Voraussetzungen haben. Die ersten vier Teams sind deutlich besser als die nachfolgenden. Einzig zwischen Düdingen und Cheseaux, dem Vierten gegen den Fünften der Qualifikation, könnte es ein enges Rennen geben.

Nach welchem Modus wird gespielt?

Hedinger: Im Viertelfinal «best of five». In den folgenden zwei Rangierungsrunden dann «best of three». Die Rangierung wird bis zum Schluss ausgespielt.

Sind alle Spielerinnen einsatzbereit?

Erni: Bis auf ein paar kleinere Verletzungen plagen uns keine Sorgen. Ich gehe davon aus, dass am Wochenende alle Spielerinnen einsatzbereit sind.

Gibt es trotz Zuschauerverbot in der Halle eine Möglichkeit, die Spiele von Volley Toggenburg zu sehen?

Hedinger: Ja, wir bieten unseren Fans auf www.volleytoggenburg.ch einen Livestream, um den uns sogar unsere Gegner beneiden. Was unser Betreuer Reinhard Kolb auf die Beine gestellt hat, ist herausragend. Er ist ein Technik-Freak und betreibt einen riesigen Aufwand. Allein für den Aufbau mit fünf Kameras benötigt er rund zwei Stunden. Dafür werden unsere Besucher auf dem Livestream mit Bildern belohnt, die absolut professionell daherkommen.

Hier ist der Spielplan von Volley Toggenburg in den Playoffs zu finden.