Mosnang: Andreas Widmer zieht Bilanz über 22 Jahre

Interview Andreas Widmer: Wichtig ist, dass Toggenburger Kantonsräte über die Parteigrenzen zusammenarbeiten Für Andreas Widmer (CVP) sind der Finanzausgleich und der Steuerkompromiss Höhepunkte seiner Kantonsratstätigkeit. Er findet, dass St. Gallen ein effizientes Parlament hat und hofft, dass die Toggenburger Kantonsräte weiterhin bei regionalen Anliegen über die Parteigrenzen gut zusammenarbeiten.

Kantonsrat Andreas Widmer (CVP, Mühlrüti) während der Septembersession 2020 des St. Galler Kantonsrates in der Olma. Bild: Benjamin Manser

Wie hat sich die Parlamentsarbeit seit 1999 verändert?

Andreas Widmer: Der Ratsbetrieb hat sich massiv verändert. Vor 22 Jahren gab es noch keine Digitalisierung. Abstimmen geschah durch Handaufheben, und es wurde ausgezählt. Heute dauert es 20 Sekunden, bis man das Ergebnis hat. Die Menge an Informationen hat sich verdoppelt oder verdreifacht.

Wie gross ist der Arbeitsaufwand für den Kantonsrat?

Wenn die ganze politische Arbeit mitberücksichtigt wird, sind es etwa 300 Stunden pro Jahr, wenn ein Kantonsrat weder besondere Funktionen hat noch Mitglied einer ständigen Kommission ist. Sonst ist der Aufwand grösser. Als Fraktionspräsident arbeitete ich rund 700 Stunden pro Jahr für den Kantonsrat.

Welches war für Sie der Höhepunkt in Ihrer Tätigkeit als Kantonsrat?

Es gab keinen einzelnen Höhepunkt, wohl aber verschiedene gute Entscheide, die dem Kanton, der Bevölkerung und dem Toggenburg etwas gebracht haben. Etwas vom Wichtigsten war der neue Finanzausgleich Kanton–Gemeinden. Die Gemeinden erhielten dadurch Mittel zur freien Verfügung. Sie konnten die Steuern senken und sich entwickeln. Unter dem alten System war das anders. Im Toggenburg leben neun Prozent der Kantonsbevölkerung. Trotzdem fliessen im Finanzausgleich jährlich gut 60 von 210 Millionen Franken in die Region. Zudem hat der Kanton viel in die Infrastruktur des Toggenburgs investiert mit den drei Umfahrungen, dem Campus, dem Klanghaus und dem Spital. In den vergangenen 22 Jahren waren es im ganzen Toggenburg 650 Millionen Franken. Ein anderes wichtiges Geschäft war die Unternehmenssteuerreform mit dem Steuerkompromiss. Er brachte tiefere Unternehmenssteuern und höhere Kinderzulagen und wurde von allen Fraktionen getragen.

Es heisst ja immer, die Parlamente seien ineffizient. Wie kann man die Ratsarbeit effizienter gestalten? Oder ist das gar nicht nötig?

St.Gallen hat im interkantonalen Vergleich eines der effizientesten Parlamente, wenn man zum Beispiel die Anzahl der Sitzungen ansieht. Natürlich kann man die Effizienz verbessern, etwa mit weniger und kürzeren Voten. Das haben wir selber in der Hand. Ein Sprecher pro Fraktion und Thema reicht zum Beispiel völlig. Leider hat es das Parlament nicht geschafft, mehr ständige Kommissionen einzuführen. Diese wären professioneller, würden zu weniger Diskussionen im Rat führen und würden den Kantonsrat gegenüber der Regierung stärken.

Woher kam die Opposition gegen weitere ständige Kommissionen? Von der Regierung?

Nein, nicht von der Regierung, sondern aus dem Kantonsrat. Viele Leute hatten Angst, dass man sie dann in einer oder zwei ständigen Kommissionen «versorgen» würde und dass die Beweglichkeit verloren ginge. Die Kommission für Aussenbeziehungen wurde sogar abgeschafft.

Für den Bauernverband ist es nützlich, dass der Geschäftsführer im Parlament sitzt. Ist Ihr Rücktritt als Kantonsrat ein Vorbote des Rücktritts beim Bauernverband?

Nein, das ist es nicht, obwohl klar ist, dass ich altersbedingt nicht ewig Geschäftsführer bleibe. Mein Vorgänger war 34 Jahre lang Geschäftsführer, aber nicht Kantonsrat. Ich bin und bleibe Sekretär des landwirtschaftlichen Clubs des Kantonsrats. Ich finde es gut, wenn die Bauern im Parlament vertreten sind, denn rund 700 Quadratkilometer oder mehr als ein Drittel der Fläche des Kantons wird von Bauern bewirtschaftet. Die Landwirtschaft hat viel mehr Berührungspunkte mit der Politik als die übrige Bevölkerung.

Wie kann das Toggenburg seine Anliegen am effizientesten im Kantonsrat vertreten?

Die Ausgangslage ist klar, es wird bei elf Toggenburger Kantonsräten bleiben. Wichtig ist, dass alle elf Kantonsräte bei regionalen Anliegen die Parteipolitik zurückstellen und über die Parteigrenzen gut zusammenarbeiten können. Wichtig ist ebenfalls, dass die Kantonsräte gut mit den Gemeinden kooperieren. In der Vergangenheit hat das geklappt, mit Ausnahme der Spitalfrage.

Was raten Sie Adrian Gmür, der für Sie nachrücken wird?

Es liegt mir fern, Ratschläge zu erteilen. Wenn er das wünscht, stehe ich bei Fragen zur Verfügung. Es ist in der CVP-Fraktion üblich, dass neue Kantonsrätinnen und Kantonsräte bei der Aufnahme der Kantonsratstätigkeit mit den politischen Regeln bekannt gemacht werden.

Welche sind das?

Wenn man etwas erreichen will, muss man möglichst viele Leute für das Anliegen gewinnen. Das A und O sind aber genügend Zeit für das Mandat und Freude am Gestalten. Zudem muss man sich als Kantonsrat auf zwei bis drei wichtige Themen spezialisieren. Mein Nachfolger Adrian Gmür hat sich schon bisher für Bütschwil und für die Vereine eingesetzt und passt mit seinem Profil sehr gut in die Toggenburger Delegation.

Wollten Sie nie Kantonsratspräsident werden?

Nein, ich zog die Arbeit im Hintergrund vor. Der Kantonsratspräsident hat im Normalfall 80 bis 100 Termine. Er muss in der Lage sein, sich die Zeit dafür zu nehmen. Fünf Jahre war ich Fraktionspräsident. Das machte mir viel Freude. Politik ist etwas Tolles, aber man muss die eigenen Ansprüche hintanstellen. Und Erfolge sind nur mit harter Arbeit zu erreichen.

Mit Adrian Gmür kommt ein zweiter CVP-Kantonsrat aus Bütschwil-Ganterschwil.

Ich sehe da kein Problem. Wir hatten lange Zeit eine spezielle Verteilung der Sitze mit zwei Vertretern aus Mosnang und drei aus Kirchberg. Ganz abgesehen davon sind viele Toggenburger Anliegen nicht alttoggenburgspezifisch. Gerade bei der Infrastruktur investierte und investiert der Kanton viel im Zentrum des Toggenburgs und im Obertoggenburg.

Was werden Sie mit der freien Zeit anfangen, die Sie durch den Rücktritt gewinnen?

Dieses Jahr übernehme ich keine neuen Aufgaben, obwohl laufend Anfragen kommen. Als ich Kantonsrat wurde, war ich schon zwölf Jahre lang Gemeinderat. Ich habe mich also 34 Jahre lang, fast mein ganzes Arbeitsleben, in der Politik engagiert. Ich will jetzt mehr Zeit für die Familie sowie für meine Hobbys haben. Zudem habe ich Mandate in Stiftungen und Verwaltungsräten und mein Beruf als Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands ist mehr als ein 100-Prozent-Pensum.