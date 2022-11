Rund um den Schwägalp Schwinget soll wieder Ruhe einkehren

Interview Nun spricht die designierte OK-Präsidentin des Schwägalp-Schwinget: «Der Anlass soll so bleiben, wie er ist» Knall auf Fall ist Niklaus Hörler nicht mehr OK-Präsident des Schwägalp Bergkranzfestes. Die mögliche Nachfolgerin Andrea Aberhalden-Hämmerli im Gespräch über Veränderungen des Grossanlasses und das Verhältnis zwischen dem Toggenburger und dem Appenzeller Verband. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 18.11.2022, 16.45 Uhr

Andrea Abderhalden-Hämmerli soll ab Januar das OK-Präsidium der Schwägalp-Schwinget übernehmen. Reto Fuster ist für das Präsidentenamt des Vereins Schwägalp Schwinget vorgeschlagen. Bild: Michel Canonica

Am Freitag hat der Verein Schwägalp-Schwinget mitgeteilt, dass die Findungskommission - bestehend aus jeweils vier Appenzeller und Toggenburger Vertretern - die Nesslauer Kantonsrätin Andrea Abderhalden-Hämmerli als neue OK-Präsidentin und Reto Fuster als Vereinspräsident vorschlägt. Zudem beschlossen die Trägerverbände aus dem Toggenburg und dem Appenzellerland, dass Vizepräsident Jörg Frei per sofort die Geschäfte übergangsweise bis zur Delegiertenversammlung im Januar von OK-Präsident Niklaus Hörler übernimmt. Es ist ein Entscheid von grosser Tragweite, da der Gründungspräsident von einem Tag auf den anderen nicht mehr dabei ist.

Andrea Abderhalden-Hämmerli ist an der Delegiertenversammlung des Toggenburger Schwingerverbandes vor zwei Wochen in Mosnang für das Amt nominiert worden. Am Freitag legte sie auf der Schwägalp vor den Medien ihre Beweggründe dar - und sprach danach mit dieser Zeitung.

Vor zwei Wochen haben sie bekannt gegeben, dass sie das OK-Präsidium der Schwägalp-Schwinget übernehmen wollen. Wie fielen die Reaktionen aus?

Andrea Abderhalden: Der Anspruch war bekannt. Sollte es zu einem Wechsel im Präsidium des Schwägalp Schwinget kommen, dann würden die Toggenburger das Amt gerne für sich beanspruchen. Deshalb habe ich nach meiner Kandidatur durchs Band positive Rückmeldungen erhalten.

Welche Aufgaben stehen als erstes an?

In den nächsten zwei Monaten werde ich keine Arbeit in Zusammenhang mit dem OK-Präsidium verrichten. Ich habe zu viel Respekt vor der Delegiertenversammlung und möchte für weitere Schritte zuerst die Wahl im Januar abwarten.

Suchen Sie im Falle einer Wahl das Gespräch mit Ihrem Vorgänger Niklaus Hörler? Er ist seit dem Jahr 2000 dabei und könnte Ihnen wertvolle Tipps geben.

Das kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Weil aber sowohl im OK Schwägalp Schwinget als auch im Verein Schwägalp Schwinget Toggenburger und Appenzeller vertreten sind, finden wir sicher einen Weg, um uns auszutauschen.

Gibt es Probleme zwischen dem Toggenburger und dem Appenzeller Verband?

Nein. Im Gegenteil. Aus der Sicht beider Verbände ist die jetzt aufgegleiste Lösung ideal.

Was würden Sie am Bergkranzfest auf der Schwägalp verändern, wenn Sie gewählt werden?

Ich war in den vergangenen Jahren auf der Schwägalp immer Gast oder war Teil des Organisationskomitees. So, wie das Bergkranzfest gewachsen ist, ist es etwas Spezielles. Reto Fuster und mich erfüllt es mit Stolz, in Zukunft die Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen. Veränderungen gibt es höchstens auf organisatorischer Ebene. Der Anlass soll so bleiben, wie er ist.

Was wünschen Sie sich für den Schwägalp-Schwinget?

Dass wir weiterhin ein eindrückliches Fest durchführen dürfen, mit genügend Helferinnen und Helfern und guter Schwingarbeit. Den positiven Eindruck, den das Schwägalp Schwinget in den vergangenen Jahren vermittelt hat, möchten wir weiterprägen.

