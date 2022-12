Christian Gertsch:«Übernahme hat innerlich bereits stattgefunden»

Kontroverse «Für mich ist eine Welt zusammengebrochen»: Warum bis zu 70 Personen nächsten Frühling ihren Bootsplatz in Arbon aufgeben müssen

Am 31. März 2023 laufen Dutzende Verträge für Bootsliegeplätze in Arbon aus. Ein Betroffener aus Roggwil muss seinen Platz nach 50 Jahren räumen, obwohl er zuvor 40 Jahre lang in Arbon Steuern gezahlt hat. Der 68-Jährige ist fest entschlossen: «Ich nehme mein Schiff nicht raus!»