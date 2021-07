Daydance in Kirchberg: Coronatests vor Ort möglich

interview «Ab einer gewissen Anzahl Tests lohnt es sich»: Der Veranstalter von Daydance in Kirchberg erklärt, wie sein Coronatestcenter funktioniert Für das sommerliche Partyvergnügen auf dem Parkplatz des «Toggenburgerhofs» braucht man eine Impfung oder einen negativen Coronatest. Wer sich vor Ort testen lassen will, kann dies in einem eigens dafür eingerichteten Testcenter kostenlos tun.

Pablo Rohner 09.07.2021, 11.55 Uhr

Am hellichten Tag draussen tanzen. Das geht mit Impfung oder negativem Coronatest am Daydance in Kirchberg. Im Bild Tanzende am Festival «Takt am See» in Romanshorn.

Bild: Andrea Stalder

Rechtzeitig zum Daydance in Kirchberg soll am Samstag das Sommerwetter zurückkehren. Das Partyvolk der Region freut sich darauf, an der Sonne zur Musik der lokalen DJs von Smalltown Collective oder The Toyboys zu tanzen. Damit am Rave auch teilnehmen kann, wer am Freitag nicht mehr zum Coronatesten kommt, stellen die Veranstalter ein Testcenter zur Verfügung.