Interview «Am Ende des Tages geht es um die Gesundheitsversorgung»: Alois Gunzenreiner erklärt die Vorteile des Erwerbs der Spitalliegenschaft – nicht nur für Wattwil Am 19. Dezember stimmt die Wattwiler Bürgerschaft über den Erwerb der Spitalliegenschaft ab. Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner erklärt, worum es ihm und dem Gemeinderat in der ganzen Spitaldebatte ging und erzählt, wie arbeitsreich die vergangenen beiden Jahre waren. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Intensives Geschäft: Die Schliessung des Spitals Wattwil und die nachfolgende Suche nach einer Lösung für die Gesundheitsversorgung im Toggenburg beschäftigte den Wattwiler Gemeindepräsidenten Alois Gunzenreiner stark. Bild: Benjamin Manser

Sie sind seit August 2007 Gemeindepräsident von Wattwil. War 2021 das intensivste Jahr ihrer bisherigen Amtszeit?

Alois Gunzenreiner: 2020 und 2021 waren beide ähnlich intensiv, geprägt durch die Spitaldebatte. 2020 lief der politische Entscheidungsprozess, während dessen wir uns mehrfach verlauten liessen. Das Jahr 2021 begann mit dem Referendum, in der zweiten Hälfte war die Nachfolgelösung für das Spital aktuell.

Der politische Prozess lief auf Kantonsebene. Inwiefern konnten Sie und der Gemeinderat von Wattwil da mitwirken?

Der Entscheid wurde schon auf einer anderen Ebene getroffen, der Gemeinderat war aber immer aktiv. Er unternahm einiges hinter den Kulissen, gab Ideen ein, diskutierte mit und machte Lobbyarbeit. Da steckte viel Arbeit dahinter.

Nach dem definitiven Schliessungsentscheid wurde schnell die Lösung mit der Solviva vorgestellt. Es schien, als ob der Gemeinderat Wattwil mit dieser Lösung nie richtig warm geworden ist. Täuschte dieser Eindruck?

Das Narrativ wurde vorher gelegt. Uns ging es um etwas anderes. Der Kanton hat das Konzept für ein Kompetenzzentrum für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) mit der Solviva als Partnerin als einzige Nachfolgelösung dargestellt. Der Gemeinderat hat stets betont, dass damit aus seiner Sicht die medizinische Grundversorgung für die Region unzulänglich gelöst sei. Mit der Schliessung des Spitalbetriebs werden viele medizinische Leistungen abgezogen. Im kantonalen Nachfolgekonzept ist aber das Pflegeangebot im Zentrum gestanden. Insofern war die Ausrichtung eine andere. Darum kam die Idee einer Tagesklinik mit der Berit Klinik Gruppe als Partnerin auf, damit mehr medizinische Leistung in der Region bleibt. Nebst dem wurde das Rückübertragungsrecht der Gemeinde missachtet. Das wurde aber nie richtig verstanden.

Warum nicht? Hätten Sie, aus heutiger Sicht, anders kommunizieren sollen?

Nein, das hätte nichts genützt. Im Kanton herrschte die Meinung, dass es zu viele Spitäler gibt und dass man Spitäler schliessen muss. Diese Haltung hat sich festgesetzt. Wir hätten dem alles entgegenhalten können und wären trotzdem nicht gehört worden. In einer Phase wurden dann auch jede Kritik und jeder Einwand dagegen weggeputzt.

Die Gemeinde pochte auf das Rückübertragungsrecht der Spitalliegenschaft. Warum ist diese für die Gemeinde so wichtig?

Am Ende des Tages geht es um die Gesundheitsversorgung der Region und ob eine Infrastruktur vorhanden ist, um diese zu gewährleisten. Das Spitalgebäude bietet seit über 130 Jahren den Rahmen für diese Gesundheitsversorgung, in welcher Form auch immer. Wenn wir sie in unserer Region zentral in Wattwil haben, muss die Bevölkerung nicht zu weit reisen, um medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Das Gesundheitswesen ist ein wesentlicher Standortfaktor für eine Gemeinde und für eine Region.

Für die Gemeinde Wattwil ist es wichtig, die Spitalliegenschaft als Infrastruktur für die Gesundheitsversorgung zu behalten. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Abstimmungsvorlage geht es um 35 Millionen Franken. Unter dem Strich kostet das Vorhaben die Gemeinde 5 Millionen Franken, der Rest soll als Darlehen zurückbezahlt werden. Wie kann die Gemeinde das finanzieren?

Vereinfacht dargestellt ist es ein Tauschhandel. Die Bürgerschaft gibt Geld und bekommt dafür eine Liegenschaft. Sie hat mit Land und Gebäude also einen entsprechenden Wert in der Hand. In unserem Fall bekommt der Bürger für das Geld sogar einen Gegenwert, der viel höher ist. Die AG mit der Liegenschaft wird in der Bilanz der politischen Gemeinde als Vermögenswert erscheinen.

Und dieser Wert bleibt bestehen?

Ja, ausser es gäbe eine Wertberichtigung. Erst wenn die Werthaltigkeit nicht mehr gegeben ist, wäre eine Veränderung dieses Vermögenswertes notwendig. Weil der Substanzwert der Liegenschaft viel höher ist als das, was wir dafür zahlen müssen, müsste dafür aber viel passieren.

Woher kommen die 30 Millionen, welche die Bürgerschaft als Darlehen sprechen soll?

Die haben wir nicht in der Schublade, wir müssen sie auf dem Kapitalmarkt beschaffen. In diesem Zusammenhang ist eine Einordnung noch hilfreich; die Gemeinde Wattwil verfügt über eine Bilanzsumme von 65 Millionen Franken und über Eigenkapital von rund 50 Millionen Franken. Es geht um zwei Darlehen, eines für den Kauf der Liegenschaft und das zweite, um den Ausbau abzuschliessen. Der Umfang wurde durch Experten geprüft. Zur Erinnerung, wegen dem Baustopp ist der Altbautrakt nicht fertig gestellt und diese Räume sind derzeit nicht nutzbar. Wir klären mit den definitiven Mietern, welche Räumlichkeiten er braucht und planen den Ausbau entsprechend. Dann wissen wir definitiv, wie viel Geld es dafür braucht.

Die Konditionen für die Mieter sind dann so gerechnet, dass die AG ihren finanziellen Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber nachkommen kann?

Die AG läuft eigenständig und muss über die Mieteinnahmen, die sie generiert, das Kapital erarbeiten, damit sie die Darlehen verzinsen und zurückzahlen kann. Unsere Modellrechnungen haben gezeigt, dass das möglich ist.

Die Trägergesellschaft gehört zu 100 Prozent der Gemeinde Wattwil. Wird der Gemeindepräsident folglich deren Verwaltungsratspräsident?

Nach dem Volksentscheid werden wir die AG gründen und den Verwaltungsrat besetzen. Das erfolgt nach den erforderlichen fachlichen Kriterien. Der Wattwiler Gemeindepräsident hat genügend Arbeit auf dem Tisch, als dass er in dieser Funktion tätig sein müsste.

Die Gesellschaft muss operativ tätig sein. Gibt es bereits Ideen dazu?

Die Ausprägung hängt vom fertigen Nutzungskonzept ab. In diesem wird die Rollenteilung zwischen den Nutzern und der Immobiliengesellschaft abschliessend vorgenommen.

Die Gesundheitsversorgung steht der ganzen Toggenburger Bevölkerung offen, nicht nur der Wattwiler. Wie erklären Sie den Bürgern, warum die Wattwiler dafür das Portemonnaie öffnen sollen?

Wir finanzieren nicht die Gesundheitsversorgung, sondern stellen die Infrastruktur dafür bereit. Wattwil versteht sich als Regionalzentrum und übernimmt als solches verschiedene Aufgaben und Funktionen.

Rechnen Sie nicht mit einer direkten Gegenleistung?

Nein, ich wüsste nicht auf welchem Weg. Indirekt hoffen wir, dass die Bevölkerung das Angebot annimmt und erwarten schon einen Mehrwert. Mit mehr Patientinnen und Patienten wird nicht nur der Betrieb effizienter und wirtschaftlicher, sondern auch angebotsseitig attraktiver. Und von diesem Mehrwert profitieren alle: Patientinnen und Patienten, aber auch Ärzteschaft und die ganze Bevölkerung.

Zwischen der Abstimmung über den Kauf der Liegenschaft und dem Schliessungszeitpunkt des Spitals liegen rund dreieinhalb Monate. Reicht die Zeit, um alles aufzugleisen für die Nachfolgelösung?

Die Zeit muss reichen. Der Volksentscheid gibt uns Klarheit und wir können weiterarbeiten: Die AG gründen und den Verwaltungsrat besetzen, die Übernahme der Gebäude vorbereiten und weitere Mieter suchen. Da läuft vieles parallel und gleichzeitig. Für den Aufbau der Leistungen Notfall und PSA sind alle formellen Gegebenheiten vorbereitet. Sie liegt in den Händen der Berit Klinik Gruppe, die derzeit dafür mit dem Personal Gespräche führt.

Am dem 1. April 2022 wird aber noch nicht der Betrieb laufen, den man sich vorstellt?

Ab diesem Tag ist die Gemeinde für die Liegenschaft verantwortlich und die Berit wird den Notfall und die PSA unterbruchlos weiterführen. Gleichzeitig werden medizinische Leistungen, wie die Berit-Tagesklinik mit Sprechstunden und die Facharztpraxen, sowie die Spezialpflege bedarfsgerecht aufgebaut. Schritt für Schritt, alles andere folgt später.

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Idealerweise ist das Nutzungskonzept im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen. Danach folgen die Planung und Ausführung der bedarfsgerechten Umbauarbeiten. Ich gehe davon aus, dass alles im Jahr 2023 bereit sein wird. Aber ich kann noch nicht konkreter sagen wann.

Gibt es einen Plan B, wenn das Volk den Erwerb ablehnt?

Nein, ich gehe auch nicht davon aus, dass es einen braucht. Die Verantwortung für die medizinische Verantwortung liegt nicht bei der politischen Gemeinde, sondern bei den niedergelassenen Ärzten einerseits und beim Kanton andererseits.

Die Gesundheitsversorgung hat den Gemeinderat Wattwil sehr gefordert. Hatte er noch Zeit für andere Geschäfte?

Das Thema war prominent in unserem Tagesgeschäft vertreten und hat vieles überlagert. Die grossen laufenden Bauprojekte Bahnhof-/Poststrasse und Rietwis haben wir 2020 vorbereitet und konnten sie 2021 umsetzen. Die Baustellen sind anspruchsvoll und komplex, weshalb diese immer auch weitere Begleitung brauchen. Dazu haben wir das Thema Richtplanung aufgenommen und im Herbst mit der öffentlichen Mitwirkung auf den Weg gebracht. Dieses Thema, wie auch alle anderen, wird uns im kommenden Jahr weiter beschäftigen.

