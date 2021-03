Interview Adrian Stillhart, Präsident FC Bütschwil: «Der Allwetterplatz macht uns unabhängiger, wir müssen uns im Winter nicht nach Alternativen umsehen» Der Toggenburger Fussballklub hofft, dass sich die Bürgerinnen und Bürger am 11. April für die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Allwetterplatzes aussprechen. Beat Lanzendorfer 25.03.2021, 12.10 Uhr

Der FC Bütschwil ist in der glücklichen Lage, als einziger Fussballclub des Toggenburgs über einen Allwetterplatz zu verfügen, auf dem auch Meisterschaftsspiele ausgetragen werden können.

Nach seiner Inbetriebnahme im Herbst 2004 hat der Allwetterplatz mittlerweile seine Lebensdauer aber überschritten – sie wird mit rund 15 Jahren beziffert. Gemäss Gutachten und Antrag in der Jahresrechnung der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, soll deshalb der Belag des Allwetterplatzes in diesem Jahr durch einen der neuesten Generation ersetzt werden.

Voraussetzung ist die Zustimmung der Bürgerschaft. Die Abstimmung findet in diesem Jahr wegen der Coronapandemie in schriftlicher Form statt. Abstimmungstermin ist der 11. April.

Für Adrian Stillhart, Präsident des FC Bütschwil, wäre das Ja an der Urne enorm wichtig.

Was hat der Allwetterplatz für den FC Bütschwil für eine Bedeutung?

Adrian Stillhart: Die Bedeutung ist sehr gross. Durch den Allwetterplatz sind wir in der Lage, dass unsere Mannschaften praktisch das ganze Jahr draussen trainieren können. Ausnahmen bilden jene Tage, an denen es geschneit hat. Wir räumen den Platz aber jeweils schnell, sodass er für Trainings- oder Spielzwecke wieder zur Verfügung steht.

Was sind die Vorteile, wenn man über einen eigenen Allwetterplatz verfügt?

Mit dem ganzjährigen Training habe ich bereits einen wichtigen Vorteil erwähnt. Der Allwetterplatz macht uns auch unabhängiger. Wir müssen uns im Winter nicht nach alternativen Trainingsplätzen umsehen und können praktisch sämtliche Test- oder Freundschaftsspiele zu Hause austragen.

Wie hoch ist die Auslastung des Platzes?

Hier müssen wir den Sommer und Winter separat betrachten. Im Winter wird der Platz zwischen 18 und 22 Uhr praktisch täglich genutzt. Nebst unseren Junioren und Aktiven stellen wir den Platz auch den umliegenden Vereinen zur Verfügung. Priorität geniessen aber ganz klar unsere eigenen Mannschaften. Die «fremden» Teams entrichten dem FC Bütschwil jeweils eine Gebühr, die uns mithilft, die Vereinsfinanzen im Lot zu halten. Im Sommer wird der Allwetterplatz etwas weniger genutzt, weil uns dann auch die Rasenplätze zur Verfügung stehen.

Nun soll er gemäss Jahresrechnung der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil saniert werden. Wie hoch werden die Kosten beziffert?

Diese betragen rund 745'000 Franken. Davon trägt der FC Bütschwil 145'000 Franken. Durch Sport-Toto-Beiträge, Fronarbeit sowie dank Unterstützung unserer Supporter kann der Beitrag, den der Fussballklub effektiv zu leisten hat, etwas gesenkt werden.

Konnte der FC Bütschwil in den vergangenen Jahren schon Rückstellungen tätigen?

Ja, wir konnten zwar Rückstellungen bilden, diese wurden jedoch aufgrund der Coronakrise und den damit fehlenden Einnahmen des Grümpelturniers, der Jassmeisterschaft und des Lottomatches leider zu einem grossen Teil aufgebraucht.

Trotz niedrigerer Rückstellungen. Kann der Fussballklub die Kosten trotzdem stemmen?

Ja, vielleicht sind dafür einige Zusatzaktivitäten nötig, aber wir schaffen das.

Entstehen dem Fussballklub auch jährlich wiederkehrende Kosten?

Die Kosten belaufen sich auf rund 10'000 Franken pro Jahr. Davon bezahlt der FC Bütschwil einen Drittel. Zwei Drittel werden von der Gemeinde übernommen.

Mit was für eine Lebensdauer rechnen Sie beim neuen Belag?

Wir gehen davon aus, dass die Lebensdauer wieder rund 15 Jahre beträgt. Gemäss Experten sogar eher länger.

Was entgegnen Sie allfälligen Kritikern, die sich gegen eine Sanierung des Allwetterplatzes aussprechen?

Der FC Bütschwil mit seinen rund 350 Junioren, Aktiven und Senioren leistet einen wichtigen Beitrag zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Für die Zukunft des FC Bütschwil wäre es sehr wichtig, wenn der Allwetterplatz so schnell als möglich ersetzt werden könnte. Bei einem Nein besteht die Gefahr, dass der Verband den Platz irgendwann nicht mehr für Meisterschaftsspiele freigibt, weil die Unterlage nicht mehr der Norm entspricht.

Was passiert, sollte der Antrag an der schriftlich durchgeführten Bürgerversammlung trotzdem abgelehnt werden?

Ich bin überzeugt, dass dies nicht passieren wird, weil der FC Bütschwil in der Gemeinde und in der Region einen grossen Rückhalt geniesst. Die Menschen wissen, was auf der Breite speziell für den Nachwuchs geleistet wird. Sollte der Antrag aber wieder erwarten abgelehnt werden, müssten wir in den kommenden Jahren einen neuen Anlauf in die Wege leiten. Wir sind auf eine intakte Infrastruktur angewiesen und diese lässt sich nur mit einem neuen Allwetterplatz aufrechterhalten.

Bei einem Ja seitens der Bevölkerung, wann kann auf dem neuen Allwetterplatz gespielt und trainiert werden?

Die Coronapandemie hat alles etwas verzögert, ich gehe davon aus, dass wir im Herbst den neuen Allwetterplatz nutzen können.