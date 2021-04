Innovation Weltneuheit aus Wattwil: Wie aus einem Schweisshelm eine Sportbrille wird Die Optrel in Wattwil entwickelte selbsttönende Brillengläser für Schweisshelme. Diese Technologie will sie nun für Sonnenbrillen nutzen, die unter dem Namen Optray auf den Weltmarkt kommen. Urs M. Hemm 29.04.2021, 05.00 Uhr

Marco Koch, Präsident der Geschäftsleitung der Optrel Group, mit der ganzen Palette an Produkten, die seine Firma in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Bild: Urs M. Hemm

«Während bei herkömmlichen Sonnenbrillen die Reaktionszeit von hell auf dunkel bis zu einer Minute und von dunkel bis hell bis zu zehn Minuten dauert, passen sich unsere Sonnenbrillen binnen Sekundenbruchteilen den sich ändernden Lichtverhältnissen an.»

So einfach erklärt Marco Koch, Präsident der Geschäftsleitung der Optrel Group, die Innovation seiner Firma, zu der auch die neu gegründete Optrel Sports gehört. Im Grunde genommen sei die Sonnenbrille eine Weiterentwicklung der Technologie, welche die Optrel Group seit Jahren erfolgreich bei ihren Schweisshelmen, ihrem Kerngeschäft, einsetzt.

Eine Weiterentwicklung, die es aber in sich hatte. Denn: «Die Herausforderungen stellten sich als schwieriger heraus als gedacht. Deshalb dauerte der Prozess vom ersten Gespräch bis zur heutigen Lancierung der neuen Optray-Sonnenbrille rund acht Jahre», sagt Marco Koch.

«Ein drittes Standbein ist immer ratsam»

Das Prinzip der Technologie und die Herausforderungen, erläutert Marco Koch so:

«Zwischen zwei Gläsern befindet sich Flüssigkristall, das sich je nach Lichteinfall verändert und so zur Abdunklung führt.»

In den Schweisshelmen konnte bisher mit starren, flachen Kassetten diese Technologie erfolgreich umgesetzt werden. Doch auch in diesem Bereich hätten sich die Ansprüche verändert, vor allem, was die Vergrösserung des Sichtfelds betraf. Eine Vergrösserung des Sichtfeldes lässt sich aber nur dann erreichen, wenn die ursprünglich flache Kassette gebogen und so besser der Gesichtsform angepasst werden kann.

Es mussten also biegsame Materialien und vor allem Hersteller gefunden werden, welche die anspruchsvolle Produktion sicherstellen können. «Wenn zwei Platten gebogen werden, verringert sich der Abstand zwischen den Platten am Scheitelpunkt. Dies mussten wir um jeden Preis vermeiden, weil sich ansonsten an dieser Stelle die Eigenschaften der Flüssigkristalle verändert hätten und der gewünschte Effekt verloren gegangen wäre. Immerhin beträgt der Abstand zwischen den Platten lediglich vier Mikromillimeter», sagt Marco Koch.

Schliesslich hätten sie einen Partner in Japan finden können, der diese schwierige Aufgabe erfolgreich umsetzen konnte und die gewünschten Resultate erzielte.

Diese Sensoren messen die Helligkeit, welche das Flüssigkristall zwischen den Kunstoffgläsern beeinflussen. Bild: Urs M. Hemm

Nach erfolgreichem Einsatz der neuen Technologie bei ihren Schweisshelmen hätten sie Gedanken dazu gemacht, diese Technologie auch in anderen Bereichen anzuwenden.

«Unser Kerngeschäft soll nach wie vor die Produktion von Schweisshelmen und Atemschutzsystemen bleiben und darin sind wir erfolgreich. Aber ein drittes Standbein zu haben, ist immer ratsam.»

So kam die naheliegende Idee, die Technologie auf Sonnenbrillen, vorerst für den Sportbereich, auszuweiten.

Preislich konkurrenzfähig sein

Heute reiche es aber nicht mehr aus, ein innovatives Produkt zu haben, um kompetitiv zu sein. Der Erfolg hängt nicht zuletzt auch vom Urteil der Kunden und vom Preis ab, den der Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen. «Wir hatten Kontakt mit allen grossen Herstellern von Sonnenbrillen, die alle hell begeistert von unserem Produkt waren», sagt Marco Koch.

Als es jedoch um die Kalkulation des Verkaufspreises ging, hätten sie feststellen müssen, dass mit allen Margen des Zwischenhandels eingerechnet, der Preis der Brille viel zu hoch für den Endverbraucher würde. Marco Koch sagt:

«Wir glauben aber an unser Produkt und sind fest davon überzeugt, dass der Markt dafür vorhanden ist. So mussten wir also einen anderen Weg finden, um auf dem Markt nicht nur qualitativ, sondern auch preislich konkurrenzfähig zu sein.»

Dies setzte den Aufbau einer neuen Vertriebsstruktur voraus, worin ihnen insbesondere der Onlinehandel sehr entgegenkommt, womit der Zwischenhandel ausgeschaltet wäre. «Wir machen seit Anfang Jahr mit einem Partner in den USA, der dort bereits unsere Schweisshelme vertreibt, einen Versuch, der bisher ganz gut funktioniert.»

Verkaufsstart am Freitag

Sie hätten aber festgestellt, dass die Vorteile des Produkts über den digitalen Weg schwer zu vermitteln sind.

«Man muss das Produkt ausprobiert haben, um den Effekt zu erleben. Denn es wird ja nicht einfach hell oder dunkel. Die Sensoren erfassen die Lichtstärke und dunkeln die Brille entsprechend ab oder werden graduell wieder heller.»

Deshalb hätten sie sich auf die Suche eines geeigneten Stores gemacht und sind mit Sport Metzger in Wattwil fündig geworden.

Ab Freitag werden die Brillen bei Sport Metzger zu kaufen sein. «Wir werden auch fünf Testbrillen haben, welche potenzielle Käufer während ein oder zwei Tagen ausprobieren können, sei es beim Biken, Autofahren oder Wandern», sagt Marco Koch. Vorerst werde das Geschäft in Wattwil der exklusive Verkaufspunkt sein. Parallel dazu wird aber auch ein Onlineshop für die Schweiz lanciert.

Dennoch sei ihnen das direkte Feedback der Kunden in Bezug auf ihr Produkt im Laden sehr wichtig. Dieses sei wegweisend für die Weiterentwicklung, sei es technologisch, sei es bezüglich Design der Brillen. «Dabei haben wir uns bisher an ein Design gehalten, das sportlich ist, aber nicht zu extravagant. Preislich sind wir sicherlich im oberen Segment anzusiedeln, können aber ohne mehrstufigen Zwischenhandel mit unserer Konkurrenz, die unsere Vorteile nicht mitbringt, gleichziehen.»

Freitag/Samstag: Sommersaisoneröffnung und Geschäftsübernahme bei Sport Metzger in Wattwil mit 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment und offiziellem Verkaufsstart der Optray-Sonnenbrillen.

Freitag: von 17 bis 19 Uhr: traditioneller Laufschuhtest.

Samstag: ab 9 Uhr, Grillplausch und Kaffee und Kuchen.