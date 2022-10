Restaurants und Hotels im Toggenburg werden teurer

Inflation Teuerung trifft auch das Toggenburg: Gastronomie und Hotellerie müssen die Preise erhöhen Die Restaurants und Hotels werden nicht darum herumkommen, die Preissteigerungen auf die Kundschaft zu übertragen. Der Präsident des Gastroverbands nimmt Stellung. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Kellnerin beim Servieren des Menus in einem Restaurant. Bild: Christian Beutler/Keystone

Alles kostet mehr: Die gestiegenen Preise bei fossilen Energieträgern haben eine Teuerungswelle ausgelöst, die immer weitere Kreise zieht. Nahrungsmittel, Getränke, Heizkosten – wenn die Grundversorgung teurer wird, dann betrifft das die Gastronomie besonders. Damit scheint es unausweichlich, dass der Restaurant- oder Hotelbesuch auch im Toggenburg in den kommenden Monaten teurer wird.

Wie Recherchen ergaben, scheint das Thema die Wirtinnen und Wirte der Region sehr zu beschäftigen. Viele Betriebe wollten sich jedoch nicht öffentlich äussern – wohl aus Angst vor der Signalwirkung. Unter der Hand zeigt sich die Gastronomie jedoch besorgt: Wenn die Preise steigen, überlegt sich die Kundschaft zweimal, ob sie nicht doch lieber zu Hause essen möchte.

Damit folgt nun schon die nächste Verunsicherung. Dabei erholt sich die Branche erst seit kurzem von den Coronaeinschränkungen.

Preise steigen um etwa zehn Prozent

Entsprechend kam das Thema Preissteigerungen auch beim Toggenburger Gastronomieverband bereits auf den Tisch. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass jeder Betrieb selbst entscheiden muss, wie er mit der Teuerung umgeht», sagt Magnus Thalmann, Präsident des Regionalverbands der Gastronomie und Hotellerie im Toggenburg.

Magnus Thalmann, Präsident des Toggenburger Gastroverbands. Bild: Beat Lanzendorfer

Im eigenen Betrieb, dem «Rössli» in Tufertschwil, hat Thalmann die Preise bereits erhöht: Per Anfang Oktober habe man die Getränkepreise bei Bier und Mineral um etwa zehn Prozent angehoben. Nur so könne man die gestiegenen Preise im Getränkeeinkauf kompensieren. «Wir haben die meisten Preise um 20 Rappen erhöht», erklärt Thalmann, «um allzu kleines Münzgeld in den Portemonnaies des Servicepersonals zu vermeiden.» Bei einem Liter Mineral betrage der Aufschlag 50 Rappen.

Doch die Teuerung zieht sich weiter: Die Energiepreise schlagen sich in sämtlichen Produktkategorien nieder. Thalmann erklärt:

«Nicht nur bei Getränken, sondern auch bei Kartoffeln, Salaten, Karotten – der Einkauf wird für uns allgemein teurer.»

Folgerichtig ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch das Essen teurer wird. Viele Betriebe zögern diesen Schritt bislang noch heraus, doch nicht auf Dauer. Im «Rössli» in Tufertschwil wird man zum Jahreswechsel auch die Preise für die Gerichte nach oben korrigieren müssen. Betrachtet man den Preisanstieg in anderen Teilen der Ostschweiz, dürfte auch hier ein Anstieg von zehn bis 15 Prozent zu erwarten sein.

Hotellerie ist ebenfalls betroffen

Und auch vor der Hotellerie machen die Preiserhöhungen keinen Halt: Hier macht sich schliesslich vor allem der unmittelbare Energiepreis bemerkbar. Thalmann rechnet vor:

«In den vergangenen Jahren habe ich 90 bis 100 Franken pro hundert Liter Heizöl bezahlt – diesen September waren es 154 Franken.»

Das ist ein Preisanstieg von über 50 Prozent. Einen leeren 20’000-Liter-Tank zu füllen, kostet somit auf einen Schlag zehntausend Franken mehr. Die Gaspreise sind in vielen Toggenburger Gemeinden sogar noch stärker gestiegen. Eine Differenz, die in den Betrieben irgendwie aufgefangen werden muss.

«Dieses Jahr haben wir aufgrund der bereits getätigten Reservierungen die Preise noch nicht erhöht», sagt Thalmann. Zum Jahreswechsel wird in Tufertschwil aber auch die Übernachtung teurer – ebenfalls um etwa zehn Prozent. Andere Betriebe werden angesichts der angespannten Lage ähnlich verfahren müssen.

Doch die Verunsicherung der Wirtinnen und Wirte wird mit der Preiserhöhung nicht verschwinden. Denn eine Prognose der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung ist derzeit denkbar schwierig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen