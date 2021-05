Mitglieder der Baukommission des Migros-Genossenschaftsbunds inspizieren 1967 die Baustelle der Micarna in Bazenheid. Bild: PD

IndustrieGeschichte Das «Gespenst der Arbeitslosigkeit» sollte nie mehr erscheinen: Wie Jakob Schönenberger die Fabriken nach Bazenheid brachte Vor 60 Jahren machte Jakob Schönenberger die Industrialisierung der bäuerlich geprägten Gemeinde Kirchberg zu seiner Mission. In Bazenheid wurden unter dem Gemeindeammann die Micarna, die Kläranlage, die Kehrrichtverwertung und die Tiermehlfabrik gebaut. Dafür ging die Gemeinde sogar bis vor Bundesgericht. Pablo Rohner 06.05.2021, 05.00 Uhr

«Eine neue Industrie wird die Gemeinde kräftigen und stärken.» Jakob Schönenbergers Worte hallten durch die Kirche St.Peter und Paul. Es war der 7. Juni 1963, und an der ausserordentlichen Bürgerversammlung in Kirchberg rief der Gemeindeammann den Beginn der Neuzeit aus. Der modernste Schlachthof der Schweiz sollte ins Bauerndorf Bazenheid kommen und der Gemeinde krisensichere Arbeitsplätze und Steuereinnahmen bringen.

1000 Männer – die Frauen durften noch nicht – hörten dem Gemeindeammann zu. Anton Strassmann, Verwalter des Arbeitsamts der Gemeinde, erhob sich von der Kirchenbank und mahnte an die Zeit, als «das Gespenst der Arbeitslosigkeit triumphierte». Er erinnerte an die Kirchberger, die in den 1930er-Jahren auf der Suche nach Arbeit nach Winterthur, Schaffhausen oder Frauenfeld gezogen waren. Damit meinte er vor allem die Sticker:

«Einst waren in unserer Gemeinde über 800 Handstickmaschinen in Betrieb.»

1963 waren davon noch 80 übrig.

Landwirt von Lamperswil ebnete den Weg

Und doch boomte knapp 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa die Wirtschaft. Strassmann sagte: «Die jüngeren Leute wissen gar nicht mehr, was Arbeitslosigkeit überhaupt ist.» Auch deshalb hielt er sein Plädoyer für «die Ansiedlung einer neuen Industrie». Das Gespenst sollte nicht wiederkehren.

Der Landwirt Hans Hui aus Lamperswil half bei der Ansiedlung der Micarna in Bazenheid entscheidend mit. Bild: PD

Die Micarna war nicht der erste Versuch des Gemeinderats, eine grosse Fabrik nach Kirchberg zu holen. Zuletzt habe man sich bei Landis und Gyr «für die Industrialisierung empfohlen», sagte Jakob Schönenberger. Doch der in Zug ansässige Hersteller von Stromzählern hatte 1958 abgesagt.

Es brauchte die guten Beziehungen von Hans Hui, Landwirt in Lamperswil und Verwaltungsrat der Migros Ostschweiz, damit es mit der Micarna endlich klappte. Hui hatte gehört, dass der Migros-Genossenschaftsbund (MGB) die alte Metzgerei in Winterthur ersetzen und zusätzlich zu Courtepin im Kanton Freiburg einen zweiten modernen Schlachthof bauen wollte. Hui machte seinen Einfluss geltend.

Bei der Abstimmung im Sommer 1963 gab es keine Gegenstimmen

Ab dem Februar 1963 verhandelten er und Jakob Schönenberger mit Exponenten des MGB, im Mai war man sich einig. Doch den beiden blies in diesem Frühling auch kalter Wind entgegen. Hans Huis Sohn Ueli, bis 2020 Gemeinderat in Kirchberg, kennt die Geschichte vom Familientisch. Er sagt:

«Die Migros hatte zu der Zeit einen schlechten Ruf. Sie galt als Discounter, der den Gewerblern das Wasser abgräbt.»

Dass der MGB versprach, später einmal einen Laden in Bazenheid zu eröffnen, machte es nicht unbedingt besser. An der Bürgerversammlung hielt Jakob Schönenberger gegen die Skepsis: Eine Migros im Dorf werde die ansässigen Geschäfte nicht beeinträchtigen. Schliesslich werde auch die Bevölkerung wachsen.

Im März 1988 berät Jakob Schönenberger (rechts), damals schon Ständerat, mit den Nationalräten Ulrich Bremi und Gianfranco Cotti den möglichen Bau eines Kernkraftwerks in Kaiseraugst. Bild: Keystone

758 Bürger gaben an der schicksalshaften Versammlung im Sommer 1963 ihre Stimmkarten ab. Sie folgten dem Gemeinderat in allen sechs Anträgen zu Tausch, Kauf und Verkauf von Industrieland für die Micarna. Es gab keine Gegenstimmen.

Neue Fabrik, neue Blöcke, neue Menschen

Mit der neuen Fabrik kamen neue Menschen. Ab 1968 wurde im Schlachthof gearbeitet, bis 1972 baute der MGB an der Spelterinistrasse fünf Blöcke mit mehr als 160 Wohnungen. Metzger, Zerleger und Abpackerinnen, viele von ihnen Migranten, fanden in Bazenheid Arbeit und liessen sich mit ihren Familien nieder. Innerhalb zehn Jahren stieg der Personalbestand der Micarna von 120 auf 460.

Mit der Fabrik kamen auch Menschen nach Bazenheid. Bis Ende der 1970er-Jahre waren es 460, die in der Micarna unter anderem an den Förderbändern und Schlachtbänken arbeiteten. (Bilder: PD)

Ende der 90er-Jahre war Bazenheid längst der bevölkerungsreichste Ort der Gemeinde. Wenn in Kirchberg über das Nachbardorf gesprochen wurde, über dessen Schulen oder den – immer erfolgreicheren – Fussballklub, musste der hohe Ausländeranteil als Erklärung für alles Mögliche herhalten. Christoph Häne war von 1993 bis 2016 Gemeindepräsident von Kirchberg. Über den sozialen Wandel in Bazenheid sagt er heute:

«Es gab sicher unterschiedliche Urteile. Ich hatte aber immer den Eindruck, dass Bazenheid gut mit der Veränderung klargekommen ist.»

Jakob Schönenberger (rechts) war auch Präsident des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank. Hier diskutiert er im Jahr 2000 mit Hans Meyer (Mitte) und Bruno Gehrig, damals beide Mitglieder des Direktoriums der SNB. Bild: Jürg Müller / KEYSTONE

Kanäle, Kläranlage, Kehrichtverwertung

«Es wird für die Gemeinde eine ungeahnte Entwicklung einsetzen», sagte Jakob Schönenberger 1963 in der Kirche. Seine Vorhersage bewahrheitete sich vor allem für Bazenheid. Auf den Schlachthof folgten eine Kläranlage, eine Tiermehlfabrik, eine Kehrichtverbrennung.

2500 Kubikmeter Wasser brauchte die Micarna pro Tag. In einem Vorvertrag hatte die Micarna der Gruppenwasserversorgung Kirchberg-Bazenheid-Lütisburg (KiBaLü) die tägliche Abnahme von so viel Wasser während 15 Jahren zugesichert. Um den Durst der Metzgerei bedienen zu können, brauchte es eine neue Infrastruktur.

Doch die Pläne zur Erweiterung der Kanalisation existierten schon vor dem epochalen Bau. Eine neue Kläranlage und neue Kanäle sollten die Sauberkeit der Bäche und der Thur sichern. Jakob Schönenberger verband nun geschickt die Interessen der Micarna mit denjenigen der Gemeinde.

Auch die Abwasserreinigungsanlage in Bazenheid wurde im Sog der Micarna gebaut. Sie wurde vom Migros-Genossenschaftsbund mitfinanziert. Bild: PD

Der Gemeinderat verpflichtete sich gegenüber der Micarna zum Bau der Kläranlage an der Thur. Im Gegenzug übernahm die Firma einen grossen Teil der Baukosten und zwei Drittel der jährlichen Betriebskosten. Damit möglichst viel Abwasser aus der Gemeinde in der Kläranlage gereinigt werden konnte, wurden Sammelkanäle gebaut und Verbindungsleitungen von Kirchberg nach Bazenheid gezogen.

Das leuchtete ein, die Bürger stimmten allen Krediten für Wassergeschäfte zu, die während der Bauzeit der Micarna und in den Jahren danach zur Abstimmung kamen. Bis heute wird in der ARA Bazenheid das Abwasser von 10'000 Haushalten gereinigt.

Mit Traktorenfabrikant Hürlimann vor Bundesgericht

Wer heute auf der Autostrasse von Wil nach Bazenheid fährt, nimmt die Ausfahrt im Schatten der mächtigen Anlage des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Auf dem gleichen Areal befindet sich die Tiermehlfabrik. Die Anfänge beider Betriebe gehen auf die Zeit der Industrialisierung Bazenheids zurück.

1966 trat das eidgenössische Tierseuchengesetz in Kraft. Darin wurden die Kantone aufgefordert, Massnahmen gegen die Ausbreitung von Tierseuchen zu treffen. Im neuen Schlachthof in Bazenheid sollten bald 2000 Tiere pro Woche geschlachtet werden. Da lag es für die Ostschweizer Kantone nahe, Schlachtabfälle und Tierkadaver in einer Tiermehlfabrik in der Nähe der neuen Grossmetzgerei zu verwerten.

Das Jagdhaus Burgwald in der Nähe von Bazenheid, gebaut von Traktorenfabrikant Hans Hürlimann. Wegen der Tiermehlfabrik fürchtete dieser um das Quellwasser auf dem Grundstück. Bild: PD

1969 erteilte der Kirchberger Gemeinderat die Baubewilligung für die Tiermehlfabrik. Doch eine prominente Einsprache verzögerte den Spatenstich. Auf einer Waldlichtung an der Thur hatte der Wiler Traktorenfabrikant Hans Hürlimann einige Jahre zuvor ein Jagdhaus gebaut. Weil er befürchtete, die nahe Kadaververwertung könnte sein Quellwasser verschmutzen, zog der Industrielle mit seinem Rekurs bis vor Bundesgericht. So dauerte es nochmals vier Jahre, bis die «Tiermehli», wie sie im Volksmund hiess, 1975 in Betrieb ging.