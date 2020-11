In Unterwasser steht ein Holzhaus, das für mehr als eine Generation gebaut wurde Seit April 2020 lebt eine fünfköpfige Familie in einem neuen Holzhaus in Unterwasser. Dieses wurde in Vollholzbauweise erstellt, künstliche Baumaterialien und Klebstoffe wurden auf ein Minimum reduziert. Traditionelle Bauweisen wurden mit neuester Technologie weitergedacht. Sabine Camedda 14.11.2020, 05.00 Uhr

Auf dem Fundament eines Ferienhauses ist im Chüeboden oberhalb Unterwasser ein modernes Holzhaus entstanden, gestaltet vom Architekturstudio Noun in Zürich. Bild: PD

Mehr Platz zu haben. Dieser Anspruch an ein neues Haus stand für die Obertoggenburger Familie zuoberst auf der Liste. Die damals noch vierköpfige Familie lebte in einem Ferienhaus aus den 1970er-Jahren auf dem Chüeboden oberhalb von Unterwasser. Ein Grossteil der Bausubstanz war am Ende der Lebenszeit angelangt, eine Sanierung war unumgänglich.

Architekt Hendrik Steinigeweg. Bild: PD

Die Bauherren haben sich an das Architektenduo Philipp Schaefle und Hendrik Steinigeweg gewandt, die gemeinsam 2019 das Studio Noun in Zürich gegründet haben. «Wir haben uns bei Herzog & De Meuron in Basel kennengelernt. In dieser Zeit waren wir mit Projekten im Obertoggenburg betraut, unter anderem mit dem Bergrestaurant Chäserrugg und der Espelbahn», erzählt Philipp Schaefle, der darüber hinaus auch persönliche Verbindungen in das Toggenburg hat. Ihnen sei das Toggenburg mit seinem besonderen Charakter, geprägt durch die Streusiedlungen, darum gut vertraut.

Zusammen nach Lösungen suchen

Auf dem Chüeboden wurde letztlich aber nicht saniert. Das Haus wurde bis auf die Bodenplatte abgetragen und neu aufgebaut, weil die Familie so ihren Wunsch nach einem gesunden Haus realisieren konnte. Von Anfang an war klar, dass dafür einheimisches Holz genutzt werden soll.

«Wir haben uns stark an traditionellen Bauweisen orientiert, diese aber mit neuester Technik umgesetzt.»

Es sei ein Lowtech-Haus, das mit Hightech-Maschinen gebaut wurde, bringt es Philipp Schaefle auf den Punkt.

Architekt Philip Schaefle. Bild: PD

Was das heisst, führt er an einem Beispiel aus. Die Aussenwände sind komplett aus Holz ohne Leim und zusätzliches Dämmmaterial aufgebaut, wie es früher bei Strickbauten üblich war. Das verwendete System hat die Firma Nägeli Holzbau aus Gais zusammen mit der Firma Technowood AG aus dem Obertoggenburg entwickelt. Der Einsatz von Klebstoffen und anderen nicht natürlichen Baustoffen wurde auf ein Minimum reduziert.

Heute sind alle rundum zufrieden: Das Holz sorgt für einen guten Dämmwert und für ein sehr angenehmes Raumklima. Ein Speicherofen, der wie in alten Bauernhäusern im Zentrum des Gebäudes steht, sorgt für Wärme im ganzen Haus. Gerne denken alle an die Bauzeit zurück. Die beiden Architekten betonen:

«Wir durften mit tollen Handwerkern arbeiten, die sich auf einen Entwicklungsprozess mit uns eingelassen haben. Handwerkskunst und Stolz kam bei der gemeinsamen Findung von Lösungen zum Vorschein.»

Zeitgemässes Holzhaus aus dem Jahr 2020

Die Architekten haben die traditionelle Bauweise in die heutige Zeit übersetzt und sowohl den Lebensumständen als auch der Umgebung angepasst. Die Abwurfdächer, die rundum bei vielen Häusern zu finden sind, wurden modern gestaltet. Grosse Bandfenster geben den Blick auf das Panorama frei. Wie in alten Toggenburger Häusern gibt es keinen eigentlichen Korridor, sondern verschiedene Kammern, die nebeneinander angeordnet sind.

Der Innenraum: Blick in den Essbereich und die Küche. Bild: PD

Im Innenraum dominiert unbehandeltes Holz, hier finden sich mehrere Details, die einem sofort ins Auge stechen. Dennoch erklärt Philip Schaefle:

«Wir haben bewusst keine Dekoelemente eingesetzt.»

Die Fugen an den Einbauschränken geben dem Holz den nötigen Platz, um zu leben und sich auszudehnen.

Für die Beschattung haben sich die Architekten ebenfalls an der Tradition orientiert. Auf der Sonnenseite sind Fallläden mit Lederriemen angebracht. Zur Freude des Architektenduos und der Bauherrschaft hat ein Handwerker aus einem Abbruchhaus alte Halterungen für diese Lederriemen gebracht, die nun im neuen Haus weiterleben.

Bauherrschaft wünschte ein robustes Haus

Die Chemie zwischen den Bauherren, den Architekten und den ausführenden Handwerkern habe von Anfang an gestimmt, sind sich alle einig. Dies vor allem, weil alle dieselbe Philosophie verfolgen. Die Verbindung der baulichen Tradition mit der heutigen Lebensweise habe Zeit und Diskussionen gebraucht, doch die Lösungen überzeugen alle.

Die grossen Bandfenster sind von traditionellen Toggenburger Häusern abgeschaut. Bild: PD

Jetzt freuen sie sich über das gelungene Projekt. Die Bauherrschaft wünschte sich ein robustes Haus, das auf die Bedürfnisse und Lebensumstände von mehr als einer Generation abgestimmt ist. Die Architekten versuchen, die Lebenszyklen der Materialien ganzheitlich anzuschauen.

«Bei der Auswahl der verwendeten Materialien wurde bewusst auf deren Lebenszyklen geachtet. Durch bewusste Fügung und Einsatz der Bauteile können einzelne Elemente demontiert und dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden», sagt Hendrik Steinigeweg.