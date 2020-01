In Ricken kann man wieder im Dorf einkaufen Das Dorf Ricken verfügt seit Donnerstag mit dem Spar mini wieder über einen Dorfladen. Urs Nobel 31.01.2020, 05.00 Uhr

Die Filialleiterin Heidi Fässler und der Hauseigentümer Walter Rüegg stossen auf die erfolgreiche Eröffnung des Spar mini an. Bild: Urs Nobel

Mitten in Ricken, an bester Verkehrslage im Dorfzentrum, befindet sich seit Donnerstag ein Spar mini, der den Denner-Dorfladen, welcher sich vorher an selber Stelle befand, abgelöst hat.