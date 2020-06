In Mosnang zeichnet sich eine Kampfwahl ab: SVP will nebst dem Präsidium einen zweiten Sitz im Gemeinderat

Die Gemeinderatswahlen vom 27. September versprechen in Mosnang einiges an Spannung: Die SVP will je einen Sitz im Gemeinderat, im Schulrat und in der GPK, zudem unterstützt sie Gemeindepräsident Renato Truniger. Die CVP und die FDP schicken weitere Kandidaten für den Gemeinderat ins Rennen.