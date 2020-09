In Lichtensteig treten die meisten Bisherigen wieder an Kampfwahlen gibt es in Lichtensteig keine. Für die wenigen Vakanzen in den kommunalen Gremien tritt jeweils genau eine neue Kandidatin an. Martin Knoepfel 15.09.2020, 08.04 Uhr

Die Gemeindewahlen in Lichtensteig dürften keine hohen Wellen werfen. Bisher hat sich niemand gemeldet, der Stadtpräsident Mathias Müller herausfordern will. Dieser bewirbt sich für eine dritte Amtsperiode an der Spitze der Gemeinde. Die Schulpräsidentin Petra Stumpf beendet die erste Amtszeit, nachdem sie vor vier Jahren in einer Kampfwahl gesiegt hatte. Auch fürs Schulpräsidium ist kein Gegenkandidat bekannt. Die Schulpräsidentin ist von Amtes wegen Gemeinderätin.

Für die fünf Gemeinderatssitze gibt es fünf Kandidaten, vier Bisherige und eine neue Bewerberin. Es sind Andreas Nef, Guido Ludescher (beide bisher), Pamela Städler (neu) sowie Peter Stocker und Roland Walther (beide bisher). Als einzige amtierende Gemeinderätin tritt Susanne Weber-Gygax (SP) nicht mehr an. Sie führt die Ressorts Soziales und Alter.

Ortsparteien reichen gemeinsamen Wahlvorschlag ein

Die Zusammenarbeit unter den vier Ortsparteien ist gut. Sie haben einen gemeinsamen Wahlvorschlag eingereicht. Wenn er beim Souverän Gnade findet, bleibt die parteipolitische Zusammensetzung des Gemeinderats unverändert. Bei der Wahl der Geschäftsprüfungskommission gibt es gleich viele Kandidaten wie freie Sitze bei ebenfalls einem Rücktritt.

In den vergangenen Jahren hat sich in der Gemeinde einiges verändert. 2017 wurde die Öffnung des Ziegelhüttenbachs vom Volk bachab geschickt. Im gleichen Jahr hiessen die Stimmberechtigten den Kauf der früheren UBS-Filiale in der Hauptgasse gut. Die Gemeinde zügelte 2018 an die neue Adresse. Das Rathaus ist nun ein von Privaten geführtes Kulturzentrum.

Nach der Schliessung der Postfiliale etablierte sich in den früheren Lokalitäten des «gelben Riesen» das «Macherzentrum».

Ungelöstes Verkehrsproblem

In den nächsten vier Jahren warten einige Herausforderungen. Andere Gemeinden, etwa Wattwil, haben in den letzten Jahren Lichtensteig bezüglich Steuerfuss überholt und so ihre Attraktivität als Wohn- und Firmenstandort verbessert. Ungelöst ist das Problem des Durchgangsverkehrs von und nach der Wasserfluh. Das gilt für die Hauptgasse, wenn sich dort Lastwagen durchzwängen. Bestrebungen für eine Tempo-30-Zone haben noch nicht gefruchtet.

Leer stehende Ladenlokale wirken nicht attraktiv. Schliesslich sind durch Firmenschliessungen oder durch Wegzüge Arbeitsplätze verloren gegangen.

Die Gemeindewahlen finden am 27. September statt. Natürlich ist es denkbar, dass vorher noch ein Bewerber seinen Hut in den Ring wirft. Dies im Gegensatz zu Kantons- oder Nationalratswahlen, bei denen nur Personen auf einer Liste wählbar sind. Es ist aber ein Nachteil, wenn man auf den Wahllisten, die allen Stimmbürgern zugestellt werden, fehlt.