In Lichtensteig entsteht eine Kreativfabrik – ehemalige Fein-Elast-Fabrik wird zum Innovationszentrum Auf dem ehemaligen Fein-Elast-Areal entsteht ein Zentrum für Kreativität und Innovation. Für den federführenden Verein «Ort für Macher*innen» sind nicht nur bei diesem Projekt Kooperation und Vernetzung zentrale Ziele. Sascha Erni 09.06.2020, 10.18 Uhr

Auf dem Gelände der ehemaligen Fein-Elast in Lichtensteig soll die Kreativfabrik entstehen. Bild: Sascha Erni

«Die Tinte ist trocken», freut sich Remo Rusca kurz nach Pfingsten. Der Unternehmer ist Mitglied des Vereins «Ort für Macher*innen» und hat lange darauf hingearbeitet, dass auf dem Areal der ehemaligen Fein-Elast-Fabrik in Lichtensteig ein Innovationszentrum entstehen kann. Nun ist gesichert: Die so genannte «Kreativfabrik» wird Macherinnen und Machern aus dem Toggenburg als Treff-, Arbeits- und auch als Lebensort dienen.

Ungenutzte Brache neu beleben

Gereift ist die Idee aus einem gemeinsamen Areal-Entwicklungsprogramm zwischen Eigentümerin, Gemeinde und Kanton. «Es geht dabei auch um Belebung und Entwicklung dieses historisch relevanten und geschützten Areals», erklärt Remo Rusca. Kantonsrat Mathias Müller, Präsident des Vereins, ergänzt:

«Heute, nach Schliessung der Fabrik, ist da eine ungenutzte Brache, Arbeit ging verloren. Das soll sich ändern.»

Ideen im ganzen Tal skalieren

Nicht nur mit dem Kreativfabrik-Standort an der Stadtbrücke wirkt der Verein «Ort für Macher*innen» für viele wie eine Lichtensteiger Sache. Ein Irrtum, wie Remo Rusca und Mathias Müller erwidern. Denn mit «Ort» sei nicht das Städtchen, sondern die Region Toggenburg gemeint.

Mathias Müller (links) und Remo Rusca am Macher*innen-Tag vom 18. Januar 2020. Bild: Sascha Erni

Entsprechend finden sich auch Personen aus dem ganzen Tal im Beirat des Vereins. «Irgendwo müssen wir anfangen, Lichtensteig hat sich durch die über siebenjährige Vorarbeit dafür angeboten», so Rusca.

Das Städtchen diene als eine Art Labor, in dem Experimente möglich sind. Aber im Anschluss sollen die gelungenen Experimente im gesamten Toggenburg kopiert, die Ideen also skaliert werden.

Mit dem Zukunftsbüro verbunden

An Ideen mangelt es bei «Ort für Macher*innen» zurzeit nicht. So ist der Verein etwa mit dem «Zukunftsbuero Lichtensteig» verbunden.

Ebenfalls in Lichtensteig arbeitet der Verein an einem Konzept für die Kalberhalle, wo nach der Sommerpause als «Macher*innen Forum» Werkstätten für Unternehmerinnen und Unternehmer stattfinden werden. Teilweise fördern Bund und Kanton diese Veranstaltungen im Rahmen des kantonalen Umsetzungsprogramms der neuen Regionalpolitik (NRP).

Gemeinsam mehr erreichen, als jeder für sich

Das Vereinsziel zeigt sich deutlich am Beispiel der neuen Web-Plattform www.ortfuermacherinnen.ch. Hier möchte der Verein sämtliche engagierten Personen des Toggenburgs sammeln und vernetzen. «Alle Menschen, die in Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Verwaltung etwas bewirken möchten, sind herzlich eingeladen», so Remo Rusca.

Ob man als Fan, Gönner, Aktiv- oder Passivmitglied teilnehme sei dabei nicht so wichtig. Zentral ist laut Rusca, dass durch Vernetzungen Ideen entstehen, die ohne nicht möglich sind. Denn wenn man zusammenspanne, erreiche man Grösseres, als wenn jeder für sich alleine kämpfe.

Der Verein treibt viele verschiedene Initiativen voran, wie etwa den «Macher*innen-Tag» vom 18. Januar 2020. Bild: Sascha Erni

So arbeitet der Verein auch selbst mit verschiedenen Partnern wie dem «Rathaus für Kultur» oder dem Macherzentrum, Dorfläden und Gewerblern sowie über den Beirat mit weiteren Toggenburger Projekten zusammen.

Einer für alle, alle für einen

Es geht dabei laut Remo Rusca eigentlich um nichts Neues, sondern um das alte Motto der Eidgenossenschaft, das sich auch in die Kuppel des Bundeshauses eingeprägt findet: Einer für Alle, alle für Einen. «Der ländliche Raum hat es sowieso schon schwer», so Rusca, «gemeinsam ist man stärker als alleine.»

Als gesellschaftliche Plattform sollen Website und Verein die Kooperation zwischen Macherinnen und Macher im ländlichen Raum fördern, Projekte ermöglichen und deren Geschichten zeigen. Entsprechend wird der «Ort für Macher*innen» vom Kanton als gemeinnützig anerkannt.

Besichtigung und Brainstorming Mitte Juni

Was die Website im virtuellen Raum ermöglicht, soll in Zukunft also die Kreativfabrik in der physischen Welt fördern. Auch hier steht Kooperation im Fokus. Am 5. Juni etwa arbeiteten die Macherinnen und Macher an einem Online-Beteiligungsanlass den Zweck und ein Manifest für die Kreativfabrik aus.

Am 19. Juni folgt nun die öffentliche Besichtigung der alten Fein-Elast-Fabrik und Vorstellung des Projekts. Neben Führungen stellt dann der Verein auch ein Dossier zur Kreativfabrik vor, Sachverständige werden Red und Antwort stehen.

Und falls es das Wetter zulässt, darf natürlich der gemeinsame Grillabend auch nicht fehlen. «Das Partizipative ist uns eben in allen Belangen wichtig», sagt Remo Rusca.