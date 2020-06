In Gähwil geht die Post ab: Wie die Toggenburger Ortschaft mit Wohnmobil-Stellplätzen den Tourismus fördern will Am 6. Juni trat eine bundesrätliche Verordnung in Kraft. Sie erlaubt es Betreibern von Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen, ihren Betrieb wieder hochzufahren. Seither geht im Dorf am Fusse der Iddaburg buchstäblich die Post ab. Das zeigt ein Besuch vor Ort. Beat Lanzendorfer 15.06.2020, 17.28 Uhr

Das Aufkommen an Wohnmobilen seit der Eröffnung vor zehn Tagen ist sehr erfreulich. Bild: Beat Lanzendorfer

Was macht man in den Sommermonaten mit einem Parkplatz, der im Winter den Gästen des Gähwiler Skiliftes zur Verfügung steht? Josef Keller und Werner Messmer hatten im vergangenen Jahr die zündende Idee und richteten im Herbst einen Stellplatz für Wohnmobile ein.

«Die Monate Oktober bis Dezember dienten als Testphase, in der ersichtlich wurde, dass die Nachfrage ausgewiesen ist», erklärt Werner Messmer. Nun wäre alles für die Saison bereit gewesen, die jeweils von April bis Oktober dauern soll. Dann kam die Coronakrise und sämtliche Eröffnungspläne waren Makulatur.

Viele Anfragen für die Feiertage

«Wir hatten im April und Mai unzählige Anfragen», sagt Josef Keller und ergänzt:

«Besonders viele Buchungswünsche wurden für Ostern und Pfingsten getätigt. Es schmerzt, dass wir allen Bittstellern absagen und sie auf später vertrösten mussten.»

Seit der bundesrätlichen Verordnung, die am 6. Juni in Kraft trat und es Betreibern von Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen wieder erlaubt, ihren Betrieb hochzufahren, geht in Gähwil aber buchstäblich die Post ab.

Ein Augenschein vor Ort am Samstag brachte die Bestätigung: Von den zehn Stellplätzen waren deren acht belegt und an den Nummernschildern zu urteilen, hat die Schweiz das Dorf am Fusse der Iddaburg entdeckt. Gäste aus den Kantonen Basel-Stadt, Zug, Luzern, Tessin und Zürich zeigten sich von der hiesigen Infrastruktur und von der landschaftlichen Schönheit des Toggenburgs angetan. Werner Messmer meint:

Werner Messmer, Initiant. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich glaube, das Konzept hat eingeschlagen, eine Woche vorher hatten wir sogar Besucher aus dem

Wallis und aus Bern.»

Im Internet auf den Stellplatz aufmerksam geworden

«Wir sind im Internet auf den Stellplatz aufmerksam geworden und sind begeistert», sagt Stephan Betschart, der mit Ehefrau Jacqueline seit zwei Jahren die Annehmlichkeiten geniesst, mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein.

«Schade nur, dass die Dichte an Stellplätzen in der Schweiz leider überschaubar ist. Im grenznahen Ausland ist es um ein Vielfaches einfacher, eine Übernachtungsmöglichkeit mit dem Wohnmobil zu finden.» Ehefrau Jacqueline ergänzt: «Das gilt auch für die nordischen Länder, in denen wir ebenfalls schon unterwegs waren.»

Was schätzen die beiden an Gähwil? «Das Naherholungsgebiet mit seiner hügeligen Landschaft ist wunderschön, zudem ist im 300 Meter entfernten Dorfladen alles erhältlich, was wir benötigen. Und wenn wir auswärts etwas essen möchten, finden wir sicher auch eine Gaststätte in der Umgebung.»

Jacqueline und Stephan Betschart aus Glattfelden auf dem Wohnmobilstellplatz in Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Als begeisterte Naturliebhaber wanderten die Flachländer aus Glattfelden am Nachmittag hinauf zur Iddaburg. Beide werden in nächster Zeit beruflich kürzertreten und haben deshalb genügend Zeit, im Sommer zu einer dreimonatigen Reise Richtung Norden aufzubrechen. «Vorher würden wir aber gerne noch einmal nach Gähwil zurückkommen», meint Stephan Betschart.

Das Dorf steht hinter dem Projekt

Rechnen Werner Messmer und Josef Keller in Zukunft mit einer vergleichbaren Auslastung wie am letzten Wochenende? Dazu Werner Messmer: «Ich denke das könnte durchaus hinhauen. Die bisherigen Besucher waren zufrieden und erklärten unisono, dass sie unseren Stellplatz weiterempfehlen würden. Und mit der Grenzöffnung gehe ich davon aus, dass einige ausländische Gäste den Weg nach Gähwil finden werden.» Josef Keller ergänzend:

Josef Keller, Initiant. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben in der kurzen Zeit die Erfahrung gemacht, dass Buchungen meist sehr kurzfristig getätigt werden. Vielfach ist das Wetter entscheidend, ob jemand kommt oder nicht».

Die beiden Initianten zeigen sich auch zufrieden über den Rückhalt, den das Projekt im Dorf geniesst. Sie hätten schon beobachtet, wie Einwohner zum Parkplatz spaziert seien, um sich mit den Gästen auszutauschen.

Der Aufenthalt ist sehr kostengünstig

Buchungen können über das Internet getätigt werden. Im Weiteren ist einer der beiden Betreiber täglich zwischen 18 und 19 Uhr vor Ort. Die Platzgebühr pro Nacht beträgt zwölf Franken. Hinzu kommt eine Strompauschale von drei Franken sowie der obligatorische Erwerb eines gebührenpflichtigen Abfallsackes (ein Franken).