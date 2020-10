In die Fabrik statt in die Degustationshalle 5: Wie der SP-Kantonsrat Christoph Thurnherr die Olma kompensiert Der Wattwiler Christoph Thurnherr hat ein besonderes Hobby: Er verkauft an der Olma und der Offa Wein für einen Walliser Winzer. In diesem Jahr ohne Ausstellung reist mit einem Sortiment von Walliser Weinen durch die Ostschweiz, quasi als Ersatzolma. Sabine Camedda 09.10.2020, 17.00 Uhr

Stossen auf eine erfolgreiche Ersatzolma an: (von links) Anja Egli, Christoph Thurnherr, Michelle Porchet und Helena Büchel von der Fabrik in Ebnat-Kappel. Bild: Sabine Camedda

Ein Gedränge? Nein, das «richtige» Ambiente der Degustationshalle der Olma ist an diesem Donnerstagabend in der Fabrik in Ebnat-Kappel weit weg. Die Gäste sitzen gemütlich an den Tischen, nippen an den Gläsern, degustieren die neusten Jahrgänge. Immer wieder wird der Wein 5.0.16, benannt nach der Standnummer des Caves du Rhodan in Salgesch, ausgeschenkt. Also doch die Olma?