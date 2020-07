«In der Chääswelt Toggenburg ist für jeden Geschmack etwas dabei»: Was der neue Geschäftsleiter von der Idee und ihrem Potenzial hält

Christof Gasser will als Geschäftsleiter der Chääswelt Toggenburg die Einheimischen begeistern. Der Weg bis dahin ist aber noch weit, denn: Die Produzenten seien zwar stolz auf ihr Handwerk und die Einwohner schätzen die Qualität der regionalen Produkte. Jedoch werde dieser Stolz noch zu wenig gezeigt und gelebt, findet Gasser. Sabine Camedda 21.07.2020, 05.00 Uhr

Der neue Geschäftsleiter Christof Gasser sammelte unter anderem in Schweden Erfahrungen, die ihm jetzt beim Aufbau der Chääswelt Toggenburg nützlich sind. Bild: Sabine Camedda

Kulinarik und Tourismus, diese Verbindung ist im Trend. «Der Gast sucht etwas Natürliches und Authentisches, das findet er in regionalen Produkten.» Das sagt Christof Gasser, seit rund einem Monat Geschäftsleiter der Chääswelt Toggenburg. Dort will er Erfahrungen aus Schweden einfliessen lassen.

Der ausgebildete Verkäufer und Betriebswirt absolvierte im nordischen Land einen Masterlehrgang in Tourismus und arbeitete in der südschwedischen Region Schonen an einer Aufgabe, die derjenigen der Chääswelt Toggenburg ähnelt: der Vermarktung von regionalen Produkten für den Tourismus.

An der Idee der Chääswelt Toggenburg faszinieren Christof Gasser drei Dinge: Dass in der Region Toggenburg allein 200 verschiedene Käsesorten hergestellt werden, dass dieses Potenzial gemeinsam touristisch genutzt werden soll und dass das alles in eine Landschaft eingebettet ist, wie es sie sonst nirgends gibt. Dies habe ihn dazu bewogen, in die Schweiz zurückzukehren und die Geschäftsleitung der Chääswelt Toggenburg zu übernehmen. «Ich sehe viel Potenzial, das wir nutzen können», sagt er.

Gemeinsam ist mehr zu erreichen als alleine

In seiner noch jungen Anstellungszeit hat Christof Gasser bereits gesehen, dass die Toggenburger ganz hinter ihrer Käsevielfalt stehen. Die Produzenten seien zwar stolz auf ihr Handwerk und die Einwohner schätzen die Qualität der regionalen Produkte, jedoch wird dieser Stolz seines Erachtens noch zu wenig gezeigt und gelebt.

Dass die Chääswelt Toggenburg entgegen ihrem Namen weit mehr beinhaltet als Käse, nämlich Fleischprodukte, Brot, Bier und Schokoladenspezialitäten findet er richtig.

«In der Chääswelt Toggenburg ist so für jeden Geschmack etwas dabei. Der Käse ist jedoch das Zugpferd der Bewegung.»

Trotz der Unterschiede bei den Produkten gibt es aber mehrere Gemeinsamkeiten: Die Transportwege sind kurz, die Arbeitsplätze sind im Tal und die Wertschöpfung bleibt in der Region. Dass nun das alles gebündelt und gemeinsam vermarktet wird, birgt für Christof Gasser viel touristisches Potenzial. «Gemeinsam ist viel mehr zu erreichen, als wenn jeder seine eigene Schiene fährt», sagt er.

Der Weg, bis sich dies auch monetär niederschlägt, ist ein langer. Und es hänge nicht nur an den Gästen, die das Tal besuchen. Christof Gasser sagt:

«Wichtig ist, dass die Bevölkerung hinter der Chääswelt steht.»

Wer sich des kulinarischen Reichtums der Region bewusst ist und davon begeistert ist, übertrage das auf sein Umfeld. «So gesehen ist jeder Toggenburger ein Botschafter», bringt es Christof Gasser auf den Punkt.

Gast soll emotionale Bindung aufbauen

Um die Einwohner der Talschaften darauf hinzuweisen und sie in die Chääswelt Toggenburg einzubeziehen, sind verschiedene Aktionen geplant. Allzu viel will Christof Gasser diesbezüglich nicht verraten. «Wir sind uns aber bewusst, dass es auch neue Möglichkeiten braucht, um die lokalen Produkte kaufen zu können», sagt er. Denn Berufstätige können unter Umständen nicht einfach in die Dorfkäsi mit Ladenschluss um 18.30 Uhr zum Einkaufen.

Eine weitere Möglichkeit, um das Bewusstsein fürs Lokale zu fördern, sieht Christof Gasser in der Gastronomie. «Die Gastronomen können den Gast leicht mit einer lokalen Spezialität vertraut machen», sagt er. Wenn die Gastgeber in Hotels und Restaurants dann noch Informationen über den Produzenten geben und die Gäste den Betrieb anschauen können, bauen sie eine emotionale Bindung auf. «Genau das zahlt sich dann letztlich auch aus», folgert Christof Gasser.

«Das Miteinander ist mein Antrieb»

Der Geschäftsleiter ist bisher der einzige Mitarbeiter der Chääswelt Toggenburg. Das bringe mit sich, dass er ein breites Aufgabengebiet habe und dazu noch viele Menschen kennen lernen müsse. «Ich spüre ein grosses Miteinander und das gibt mir den Antrieb», sagt er. Wichtig ist ihm aber, dass die Chääswelt Toggenburg letztlich stimmig daher kommt. Denn nur was authentisch ist, wird vom Gast wohlwollend akzeptiert.

Christof Gasser ist sich bewusst, dass es noch viel braucht, bis die Chääswelt Toggenburg so aufgebaut ist, dass sie ihre Strahlkraft weit herum entfalten kann. «Ich bin überzeugt, je länger wir arbeiten und je mehr wir von der Chääswelt Toggenburg aufbauen, desto grösser wird die Begeisterung bei den Produzenten, den Einheimischen sowie den touristischen Gästen und desto einfacher wird es, das Projekt weiterzubringen», sagt Christof Gasser.

