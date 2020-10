«Im weissen Rössl» kommt 2022 nach Sirnach: Operette Sirnach wählt legendären Klassiker mit Erfolgsgarantie Mit «Im weissen Rössl» von Ralph Benatzky wird ab Januar 2022 die Serie von modernen und zugleich traditionell ausgerichteten Operetten aus den 1930er Jahren fortgesetzt. Premiere bei der Operette Sirnach ist am 15. Januar 2022. Gespielt wird bis 2. April 2022. Hans Suter 08.10.2020, 08.06 Uhr

«Im weissen Rössl»: So sah die Inszenierung 2017 in Beinwil am See aus.







Bild: Peter Siegrist

Bereits sind alle Schlüsselstellen für die anstehende Saison besetzt, wie Otto Noger, Präsident der Operette Sirnach, mitteilt. Mit Giuseppe Spina, Regie, und Florence Leonetti, Produktionsleitung, engagieren sich zwei bekannte Operettengesichter für eine erfolgreiche Realisation. Auch Andreas Signer übernimmt als junger Dirigent die musikalische Leitung bereits zum zweiten Mal. «Der Vorstand ist überzeugt, dass mit diesen Personen eine optimale Besetzung der künstlerischen Leitung gefunden wurde», lässt sich Noger in der Medienmitteilung zitieren. Mit Jasmin Hauck, die bei der letzten Produktion schon mit ihren Choreografien überzeugte, ist das Team komplett.

Spiegelbild der Gesellschaft

Der Kern des Stücks widmet sich der wichtigsten Nebensache der Welt: der Liebe – gepaart mit Eifersucht, Herzschmerz. Sentimentalität und Kitsch werden mit Selbstironie gebrochen. Musikalisch werden die Elemente der klassischen Operette mit Folklore, jazzigen Klängen und mitreißenden Tanzeinlagen verbunden. Diese legendäre Operette ist zwar ein Spiegelbild der damaligen Gesellschaft, trifft jedoch auch heute noch unseren Lebensnerv.

Herrliche Situationskomik

Das Werk nimmt das Publikum mit auf eine Reise ins Salzkammergut, wo Grossstädter auf Alpenluft treffen. Das Libretto stammt vom Komponisten Ralph Benatzky zusammen mit Hans Müller und Erik Charell. Sie verstanden es exzellent, Handlung und Revue miteinander zu verbinden. «Im weissen Rössl» bietet Situationskomik, halsbrecherische Story-Wendungen und ein einmaliges Revuefeuerwerk. Die Operette wurde 1930 uraufgeführt und gilt mit seiner schwungvollen Orchestermusik, den satirischen Dialogen und temporeichen Tänzen auch heute noch als absoluter Hit.

Der Wendepunkt zum Musical

Nach dem Untergang der Habsburger-Monarchie, dem Ersten Weltkrieg und mit dem Aufkommen des Radios und des Films änderte sich das Genre Operette und wandelte sich mit jazzigen Elementen hin zur «Revue-Operette». Die neue Form stand für Modernität und Weltoffenheit. Unter dem Einfluss der amerikanischen Revue und des Films veränderten sich in den 1920er Jahren sowohl die Handlungskonstruktion als auch die musikalische Architektur der Operette. Die dreiaktige Form wurde aufgelöst, die Erzählweise filmisch – die Grundlage für den Musikfilm und das Musical war geboren.

Bis die Premiere am 15. Januar 2022 im Gemeindezentrum Dreitannen in Sirnach über die Bühne geht, versüssen die vielen Hits dieser legendären Operette das Warten: « Im weissen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür...»