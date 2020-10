Im Trauerprozess Gefühle zulassen: Was ein Seelsorger in der Coronazeit den Trauernden auf den Weg gibt Trauern und Trauernde trösten mit Mundnasenschutz und Abstand, wie soll das gehen? Indem man zuhört. Etwas, das jeder Mensch für einen andern tun kann. Sabine Camedda 31.10.2020, 05.00 Uhr

Ein Abschied auf dem Friedhof im kleinen Kreis ist wertvoll und mehr als nichts. Grössere Abschiede können später noch einmal gestaltet werden. Bild: Sabine Camedda

Einen Menschen durch den Tod zu verlieren, ist nie einfach. Nach einem ersten Erstarren macht sich häufig Traurigkeit breit. Auch andere Gefühle wie Angst oder auch einmal Wut können aufkommen. Mit der Zeit schimmert irgendwann Erleichterung und Hoffnung durch.

«Welche Gefühle auch immer aufkommen, man soll sie zulassen.»

Diakon Andreas Barth Bild: Ralph Ribi

Das sagt Andreas Barth. Als Diakon der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg und als Behinderten- und Gehörlosenseelsorger im Bistum St.Gallen hat er schon viele Sterbende und Trauernde begleitet. Sterben und Trauern sei individuell und immer anders, sagt er. Dennoch: Gefühle zulassen und ehrlich mit sich selbst sein, das gelte für alle.

Nähe zeigen trotz der Abstandsregel

Wie verändert sich die Arbeit des Seelsorgers im Trauerprozess, in welchem sich viele Menschen nach Nähe und Trost sehnen, in Zeiten der Coronapandemie? Abstand zu halten und die Hygienemassnahmen zu beachten, seien die wichtigsten Grundsätze und gelten auch für ihn als Seelsorger, sagt Andreas Barth.

Die Verantwortlichengruppe des Bistums St.Gallen passt den Rahmen der religiösen Handlungen und Riten an die jeweils geltenden Schutzmassnahmen an. Die Seelsorgeeinheit Neutoggenburg definiert dann jeweils, wie dies im Alltag umgesetzt wird. Besuche bei Sterbenden und bei deren Angehörigen finden nur mit Mundnasenschutz statt.

Das aktuelle Schutzkonzept sehe vor, dass ein Priester dem Sterbenden die Sterbesakramente spenden dürfe. Doch im Frühling während des Lockdowns beispielsweise sei es nicht erlaubt gewesen, die Heilige Kommunion in die Häuser zu tragen, erzählt Andreas Barth.

In diesem Falle sei die «geistige Kommunion» wieder in den Vordergrund gerückt. «Es geht darum, die tiefere Bedeutung der Kommunion, dem innigsten Zeichen der Gottesverbindung, im Herzen nachzuvollziehen, ohne dabei die Hostie zu sich zu nehmen», erklärt der Seelsorger den Gedanken, der auch bei Übertragungen der Gottesdienste im Fernsehen oder im Internet zu tragen kommt.

Persönliche Rituale helfen beim Abschied

Abstand und Maske spielen in dieser Zeit auch beim Trauerprozess eine Rolle. Trauergespräche führt Andreas Barth immer wieder auch per Telefon. Abschiedsfeiern in der Kirche und auf dem Friedhof finden in kleineren Kreisen statt.

«Ein Abschied im kleinen Kreis ist wertvoll und mehr als nichts», sagt der Seelsorger. Wer aber das Bedürfnis nach etwas Grösserem habe, solle ruhig später noch einmal einen Abschied gestalten. Der Austausch ist wichtig, um den Verlust gemeinsam zu verarbeiten.

Andreas Barth ermutigt die Trauernden zu persönlichen Ritualen. Die eigenen Gefühle und Gedanken könne man beispielsweise in einem Brief an den Verstorbenen ausdrücken, der in der Erde begraben oder mit einem Ballon in die Luft gelassen werde.

Zuhören kann jeder, gerade jetzt

In einem Trauerprozess gehe es immer ums Zuhören. Dies sei auch in Pandemiezeiten möglich, sagt Andreas Barth. Er ist überzeugt, dass jeder Mensch das Potenzial dazu hat.

«Wenn man auf sein Herz hört, kann man für den anderen da sein und ihm ein Wort der Stärke, der Hoffnung und des Vertrauens geben.»

Veränderungen im Sinn von «kleinen Sterbeprozessen», beispielsweise ein beruflicher Wechsel oder die Trennung von einem Partner, machen alle Menschen durch. So könne jeder Mensch einem anderen etwas geben. Das sei aber nicht nur in einem Gespräch möglich, sondern auch mit einer Geste.

Der Friedhof – im Bild Nesslau – ein Ort der Ruhe und des Gedenkens. Bild: Sabine Camedda

Der Sterbeprozess ist nichts Verängstigendes

Andreas Barth ist wichtig zu sagen, dass der Sterbeprozess nichts Verängstigendes sei. Zur Erklärung nimmt der Seelsorger einen Baum. Im Herbst zeige er seine Blätter in der schönsten Farbenpracht, um diese dann loszulassen. «Gerade in diesem Sterbeprozess strahlen sie viel Leben aus», sagt Andreas Barth.

Das Leben des Baums ist damit aber keinesfalls zu Ende, im Frühjahr geht es weiter. Genauso sei es mit dem Menschen, vieles bleibe auch nach dem Tod und gehe weiter. Trotz dieser Hoffnung seien Momente der Trauer wichtig und die Hinterbliebenen müssten sie zulassen. «Sie holt einen ein, auch wenn man sie verdrängt», sagt Andreas Barth.

Ein Besuch auf dem Friedhof, wie er vielerorts an Allerseelen gemacht wird, gehört für viele Hinterbliebene zum Trauerritual dazu und gibt Raum für Erinnerungen und für Hoffnung. Sie sind Ausdruck der Überzeugung, dass die Menschen über den Tod hinaus verbunden sind.

Auf der Website des Bistums St.Gallen gibt es dazu in diesem Jahr Impulse für das «private Totengedenken». Dies kann eine Hilfe sein, auch da die gemeinsamen Feiern mancherorts – so in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg – aufgrund der Schutzmassnahmen nicht stattfinden, oder andernorts auf 50 Teilnehmende beschränkt sind.

