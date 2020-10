Im Obertoggenburg gibt es einen Corona-Hotspot Mindestens sechs Personen haben sich am oder nach dem Gottesdienst zum Erntedankfest mit dem Coronavirus angesteckt. Momentan sind 20 Personen in Quarantäne. Martin Knoepfel 05.10.2020, 19.15 Uhr

Drohnenbild von Alt St. Johann. (Bild: Martin Lendi)

Corona ist nicht mehr nur ein Fall für die grossen Städte und die Ausgeh-Lokalitäten. Das Virus ist auch im Obertoggenburg angekommen.

Es geschah am Erntedank-Gottesdienst, der in in der katholischen Kirche in Alt St. Johann gefeiert wurde. Der evangelische Kirchenchor sang. Ein Mitglied des Chors trug zu diesem Zeitpunkt den Coronavirus in sich und steckte weitere Personen an. Diese dürften wiederum Menschen im privaten Umfeld infiziert haben.

Hausarrest für zehn Tage

Stand Montag haben sechs Personen einen positiven Befund erhalten, bei einer Person das das Testergebnis noch nicht da. 20 Personen wurden in für zehn Tage Quarantäne geschickt. Das war von der Kommunikation des Kantons zu erfahren.

Die Quarantäne dauert die üblichen zehn Tage ab dem Datum des letzten Kontakts mit einer infizierten Person. Wie auf Anfrage zudem zu erfahren war, sind alle positiv Getesteten in gutem Zustand.

Wo am meisten Infizierte leben

Nicht festlegen mochten sich Vertreter des Kantons in der Frage, ob die Quarantäne noch ausgedehnt werden muss. Getestet würden diejenigen, die enge Kontakte zu coronapositiven Personen gehabt hätten. Wenn man von weitere Personen mit positiven Testresultaten erfahre, müsse man die Lage neu beurteilen, hiess es.

Am Montagmorgen gab es laut dem Bundesamt für Gesundheit im ganzen Kanton St. Gallen 1'772 (plus 81) durch ein Labor bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl am meisten Infektionen gibt es im Wahlkreis Rorschach mit 68,98 Personen. Es folgt der Wahlkreis St. Gallen (60,30 Personen) und das Toggenburg mit 45,12 Fällen).