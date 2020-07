Im Herzen Bauer und «Hölziger»: Werner Ackermann setzt sich für die Gemeinschaft ein – auch nach dem Abtritt als Waldratspräsident Werner Ackermann hatte schon viele Ämter inne. Kürzlich gab er sein vermeintlich letztes ab. Das des Waldratspräsidenten. Urs M. Hemm 21.07.2020, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Werner Ackermann versteckte sich nie, wenn es darum ging, Verantwortung zu übernehmen. An die grosse Glocke hängte er seine Leistungen aber nicht. Bild: Urs M. Hemm

«Meine Begeisterung für den Wald war schon immer da. Schon als kleiner Bub ging ich gerne mit meinem Vater in den Wald holzen», sagt Werner Ackermann. Später dann, als er als Landwirt die Liegenschaft in Aach habe kaufen können, sei der Wald, sprich der Erlös aus dem Holzverkauf, ein wichtiger Betriebszweig gewesen. «Ohne das Holz hätte ich unser Haus nicht einfach so umbauen oder eine Scheune oder den neuen Hühnerstall bauen können» sagt er.

Dabei ging es jedoch nicht nur um die Finanzierung der Projekte. «Für die beiden Bauvorhaben nutzte ich ausschliesslich Holz aus dem eigenen Wald und nicht günstigeres Holz von auswärts, was zunächst auf Unverständnis gestossen ist.» Er könne bis heute Waldbesitzer nicht verstehen, die nicht ihr eigenes Holz nutzen und es für Bauvorhaben aus dem Ausland importieren. «Damit schwächen sie ihre eigene Marktstellung.» Um die Position des einheimischen Holzes zu stärken, gehörte Werner Ackermann zu den Gründern der Genossenschaft Holz Mogelsberg, als deren Vertreter er ab 2007 im damals neu gebildeten Waldrat Toggenburg sass. Seit 2013 präsidierte er den Waldrat und ist nun, 72-jährig, zurückgetreten.

Für Biodiversität und Wirtschaftlichkeit

Die Aufgabe des Waldrats ist die Festlegung der Strategie. Dazu gehören die Planung für den optimalen Einsatz der Förster, die Bildung der verschiedenen Forstreviere und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bereitzustellen und richtig einzusetzen. «Während der Aufbauphase für die Einteilung des St.Galler Waldes in die heute bestehenden fünf Waldregionen zwischen 2007 und 2009 war für uns schon klar, dass wir vom Revierförster als Einzelkämpfer wegkommen und Försterbüros einrichten wollen», erläutert Werner Ackermann. Das Ziel sei einerseits gewesen, die Stellvertretungen sicherzustellen. Andererseits sollten die verschiedenen Kompetenzen der Förster gebündelt und optimal eingesetzt werden.

Eine weitere Strategie war, dass in den eher kleinparzellierten Waldflächen gemeinsame Holzschläge durchgeführt werden, um die Kosten möglichst tief zu halten. «Für die Organisation und Ausführung solcher koordinierter Holzschläge ist der Projektförster verantwortlich, der Teil des zwölfköpfigen Försterteams ist.»

Zur strategischen Planung des Waldrats gehörte auch die Förderung der Biodiversität im Wald. WErner Ackermann betont:

«Die Bewirtschaftung des Waldes, das heisst Holz zu schlagen, steht dabei in keiner Weise im Widerspruch dazu»

Denn es gebe viele Wälder, die zu dicht bewachsen sind, sodass die natürliche Verjüngung gar nicht stattfinden könne und somit auch keine Diversifikation der Pflanzen. Jeder kenne solche Wälder, in denen der Boden nur noch braun und kein Jungwuchs zu sehen ist.

In solchen Situationen seien gezielte Fällaktionen der Förderung des Pflanzenwuchses förderlich und würden zudem einigen Tieren helfen.

«Auerhuhn und -hahn sind schlechte Flieger, die zum Abheben und Landen viel Platz brauchen. Indem wir ihnen im Wald kleine Schneisen schlagen, helfen wir ihnen dabei, sich hier wohlzufühlen.»

Der Erfolg gebe ihnen recht: Die Population sei nachvollziehbar angestiegen. Folglich brauche es eine gewisse Bewirtschaftung, um das Gleichgewicht bei Pflanzen und Tieren aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

Waldrat Toggenburg im Jahr 2008 (von links): Adrian Stark (Waldbesitzer), Christof Gantner (als Regionalförster Waldrat-Geschäftsführer), Lorenz Näf (Alpkorporation Sellamatt), Hansueli Scherrer (Präsident Waldrat), Werner Ackermann (Holz Mogelsberg), Markus Haag (Alt Gemeindepräsident Wattwil). Bild: Hansruedi Kugler (August 2008)

Die Privatwaldbesitzer von der Notwendigkeit verschiedener Massnahmen zu überzeugen, sei etwas schwieriger, vor allem wenn es darum gehe, Holz stehen zu lassen, beispielsweise für Altholzinseln. Dies, obwohl solche Projekte vom Kanton finanziell abgegolten würden. «Die derzeit sehr tiefen Marktpreise erleichtern jedoch den Entscheid.» Werner Ackermann ergänzt aber: «Bei allen Entscheidungen dürfen wir aber nie ausser Acht lassen, dass hinter der Holzproduktion auch die holzverarbeitende Industrie ist, wo viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen.»

Grundsätzlich sei das Toggenburg in Bezug auf die Waldbiodiversität auf einem guten Weg, was auch von Fachleuten attestiert werde. Ebenso werde auch der wirtschaftliche Aspekt berücksichtigt.

Der Baumwipfelpfad – ein Erfolg für die Region

Das Präsidium des Waldrats Toggenburg ist jedoch längst nicht das einzige Amt, das Werner Ackermann in den vergangenen Jahrzehnten bekleidet hat. So gehörte er zu den Mitinitianten und war später Vorstandspräsident des Baumwipfelpfads Neckertal in Mogelsberg, der heute weit über die Region hinaus Anerkennung findet. «Die Grundidee war, etwas für unsere strukturschwache Region zu machen. Zudem – da komme ich wieder zurück zum Holz – ist es eine Wertschätzung für den Wald», sagt Werner Ackermann.

«Wichtig war von Anfang an, dass wir mit dem lokalen Gewerbe Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Nur wenn alle am gleichen Strick ziehen und sich einbringen, können möglichst viele profitieren.» Dies habe bereits mit den Architekten und Ingenieuren des Baumwipfelpfads angefangen, die sich der Herausforderung stellten, den Grossteil der Konstruktion aus Holz zu fertigen. «An diesem Beispiel sehen die Besucher, was baulich alles aus Holz möglich ist, und überlegen sich vielleicht, bei einem eigenen Projekt auch auf diesen natürlichen Baustoff zurückzugreifen», sagt Werner Ackermann.

Zivilstandsbeamter für Kühe

Unendlich dankbar sei er seiner Frau, die ihm während der vielen Jahre den Rücken freigehalten hat. Denn neben seinem Engagement im Waldrat bekleidete Werner Ackermann noch andere öffentliche Ämter. So war er während 27 Jahren Zuchtbuchführer – «eine Art Zivilstandsbeamter für Kühe», sagt Werner Ackermann. Dann war er acht Jahre Schulrat, vier Jahre Schulratspräsident der Oberstufe Necker und zwölf Jahre in der Kirchenvorsteherschaft der evangelischen Kirchgemeinden Mogelsberg. Zudem amtete er als Gemeinderat von Mogelsberg und später, nach der Fusion, der Gemeinde Neckertal.

«Jetzt bin ich froh, dass ich alle Ämter abgeben konnte und ich mich vermehrt mit meinen Enkelkindern beschäftigen kann», sagt er. Wirklich alle? «Nein, wenn ich die Zeit finde, fahre ich für das Rote Kreuz. Etwas für die Gemeinschaft möchte ich noch machen», sagt Werner Ackermann – wie immer, bescheiden.