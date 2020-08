Interview «Ich sehe eine positive Zukunft fürs Dorf»: Christian Schmid steigt optimistisch in den Wahlkampf ums Ebnat-Kappler Gemeindepräsidium Christian Schmid, FDP, will in Ebnat-Kappel die Nachfolge des abtretenden Christian Spoerlé übernehmen. Wie er gegenüber der Zeitung sagt, sorgt er sich um die Attraktivität des Dorfes und um die Finanzen. Sabine Camedda 12.08.2020, 20.00 Uhr

Christian Schmid stammt aus Nesslau und realisiert dort gerade ein Immobilienprojekt, seinen Lebensraum sieht er aber in den Gemeinden zwischen Nesslau und Lichtensteig. Bild: Sabine Camedda

In Ebnat-Kappel kommt es am 27.September zu Kampfwahlen ums Gemeindepräsidium. Beide Kandidaten, Jon Fadri Huder und Christian Schmid, gehören der FDP an. Das «Toggenburger Tagblatt» hat beide zu einem Gespräch getroffen.

Christian Schmid Der 43-jährige Christian Schmid ist gelernter Werkzeugmacher, bildete sich dann zum Maschinentechniker weiter und absolvierte ein Nachdiplom in Betriebswirtschaft. Als selbständiger Projektleiter und Organisator realisierte er Anlässe und Reisen im Bereich Automobil. Zudem liess er zusammen mit Freunden 2012 nach siebenjähriger Vorarbeit das Bergrennen in Hemberg wiederaufleben. Als Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident einer Immobilienfirma setzt er Umbauprojekte um. Christian Schmid war acht Jahre lang Verwaltungsrat der Dorfkorporation Ebnat-Kappel und ist Parteipräsident der FDP Ebnat-Kappel. Als Ausgleich zur Arbeit geht er zur Jagd. (sas)



Welcher Begriff fällt Ihnen spontan zu Ebnat-Kappel ein?

Christian Schmid: Heimat, denn mein Lebensmittelpunkt befindet sich seit 27 Jahren in Ebnat-Kappel. Ich stamme zwar ursprünglich aus Nesslau, definiere meinen Lebensraum aber zwischen Nesslau und Lichtensteig.

Was sagen Sie, wenn Sie jemandem die Gemeinde Ebnat-Kappel beschreiben möchten?

Ebnat-Kappel ist ein aktives Dorf mit einem funktionierenden Vereinsleben und mit soliden Firmen. Das Dorf bietet einen wunderschönen Lebens- und Wohnraum. Nicht zuletzt ist Ebnat-Kappel – und das Toggenburg allgemein – ländlich, aber gut erschlossen und liegt im Zentrum von Westeuropa.

Gibt es auch etwas Negatives, das Sie gerne ändern würden?

Ich sehe nichts, was man sofort stoppen und anders machen müsste. Die Entwicklung des Schafbüchel-Areals und das Schaffen von Wohnraum im mittleren und oberen Segment beispielsweise für Kadermitarbeiter der Unternehmen hingegen sind Themen, die uns herausfordern werden.

Welches ist Ihre Motivation, um Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel zu werden?

Das Interesse an den Menschen, die in Ebnat-Kappel leben und arbeiten, und am Dorf ganz allgemein, dazu die Lust, mitzugestalten und etwas zu bewegen. Es ist nun mein Wunsch, mich mit meinem Engagement in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen.

Sie hatten bisher noch kein politisches Exekutivamt inne. Was zeichnet Sie aus, das Amt des Gemeindepräsidenten zu übernehmen?

Ich bringe Erfahrungen im Umgang mit der Verwaltung und den juristischen Abläufen mit. Zwar nicht aus einem Exekutivamt, sondern als Initiator von unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten, bei denen man immer unterschiedlichste Interessen und Akteure verbinden und Kompromisse eingehen musste. Ich finde aber, Menschenkenntnis und wie ich mit Menschen umgehe, sind wichtiger. Diesbezüglich habe ich als Teamleiter und Führungsperson Erfahrungen gesammelt. Dazu kommt, dass mir von anderen attestiert wird, dass ich die richtigen Eigenschaften aufweise, die ein Gemeindepräsident im Toggenburg braucht.

Christian Schmid hat zusammen mit Freunden das Bergrennen in Hemberg wieder auf die Beine gestellt. Bild: Michel Canonica

Sie beschreiben sich als sehr diplomatisch. Stimmt das?

Ja, ich bin kommunikativ, diplomatisch und mache keinen Unterschied zwischen den Menschen. Ich kann genauso im Anzug mit einem Sponsor oder Politiker verhandeln wie in den Überhosen bei einem Landwirt im Stall oder auf einer Baustelle stehen. Genau diese Rollenwechsel und Begegnungen über soziale Schichten hinweg liegen mir.

Können Sie auch hart sein? Entscheiden und Ihre Linie fahren?

Ich habe in mehreren Projekten meinen Durchhaltewillen gezeigt und immer auch Leute geführt. Das war nicht immer einfach. Mir ist aber in jedem Team wichtig, dass alle ihre Meinung äussern und vertreten können. Am Schluss gibt es einen Mehrheitsentscheid und den gilt es zu vertreten.

Welche Rolle spielt dabei die Partei?

Die sollte bei einem Exekutivgremium keine Rolle spielen. Der Austausch zwischen den Mandatsträgern ist viel wichtiger als die Parteipolitik. Zuvor ist die Parteietikette gut, so wissen die Wählerinnen und Wähler, wofür jemand einsteht.

Was überzeugt Sie bei der FDP?

Weltoffen und liberal – nicht nur im wirtschaftlichen Sinne – das ist mir sehr wichtig. Die FDP ist eine Mittepartei und die Mitte muss in einem Land stark sein. Es ist aber wichtig, auch nach links und rechts zu schauen und die Freiheit zu haben, den Einen oder Anderen Recht zu geben, und sachorientiert zu entschieden. Letztlich steht immer die beste Lösung im Vordergrund und nicht ein ideologisches Denken.

Die Erweiterung der Schulanlage Wier ist abgeschlossen, der Spatenstich des Pflegeheims steht bevor. Könnten Sie sich zurücklehnen, wenn Sie Gemeindepräsident werden?

Ebnat-Kappel steht tatsächlich sehr gut da, die Infrastruktur ist in einem erfreulichen Zustand. Es kommen aber immer wieder Bedürfnisse auf und alte Pendenzen müssen abgeschlossen werden. Als Gemeindepräsident wäre es mein Ziel, nicht möglichst viel Geld auszugeben, sondern das Geld gezielt auszugeben.

In Ebnat-Kappel hat es einige Industriebetriebe. Wie es denen geht, ist in Coronazeiten ungewiss. Dies kann sich auf die finanzielle Situation der Gemeinde auswirken. Sehen Sie den aktuellen Steuerfuss in Gefahr?

Ein Gemeindebudget im Lot zu behalten, indem man den Steuerfuss erhöht, sehe ich nicht als anzustrebende Lösung. Es ist wichtig, Investitionen ohne Steuererhöhung abschreiben zu können. Darauf würde ich als Gemeindepräsident sicher einen Fokus legen. Das heisst dann aber auch, dass man in Ebnat-Kappel haushälterisch mit den Ressourcen umgehen und sorgfältig planen muss.

Soll in Ebnat-Kappel die Industrie gestärkt werden oder soll die Entwicklung in Richtung Wohngemeinde gehen?

Ebnat-Kappel ist sowohl eine attraktive Wohngemeinde wie Wirtschaftsort. Ich sehe eine sehr positive Zukunft für das Toggenburg und Ebnat-Kappel. Das Strassennetz wird ausgebaut, die Anbindung an den ÖV ebenfalls, aber es braucht zwingend einen S-Bahn-Ring im Halbstundentakt nach Zürich. Industrie und Arbeitsplätze sind enorm wichtig, Ebnat-Kappel soll aber nicht nur eine Industriegemeinde sein, sondern den ländlichen Charakter als Wohngemeinde beibehalten. Wie ich bereits gesagt habe, müssen wir Wohnraum in unterschiedlichen Segmenten bieten können. Es ist nicht einfach, dies in ein Gleichgewicht mit Raumplanung und kantonaler Richtplanung zu bringen. Das kann weder der Gemeindepräsident noch der Gemeinderat selber entscheiden und es müssen intensive Dialoge mit der Bevölkerung und allen beteiligten Stellen stattfinden.

Wie würden Sie nach Ihrer Amtszeit die Gemeinde Ebnat-Kappel an einen Nachfolger übergeben?

Die Verwaltung werden im Dienst der Bevölkerung weiterhin gut funktionieren und die Finanzen werden ausgeglichen sein. Eine Gemeinde besteht jedoch nicht aus der Verwaltung und den Finanzen alleine, sondern vor allem aus der Bevölkerung. Mir ist es sehr wichtig, dass es den Menschen gutgeht und die Lebensqualität stimmt.

Glauben Sie, Ihr Nachfolger wird Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel? Oder von einem grösseren Gebilde, das jetzt noch nicht im Gespräch ist?

Ein heikles Thema… (lacht). Vorneweg muss man sagen, dass das nicht ein Entscheid von mir sein wird, sondern von der gesamten Bevölkerung. In den nächsten 10 bis 15 Jahren wird aber eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit wo sinnvoll, oder gar ein Zusammenschluss der Gemeinden bestimmt ein Thema sein. Wir dürfen aber nicht vergessen: Ein solcher Prozess dauert seine Zeit. Wie gesagt, definiere ich meinen persönlichen Lebensraum nicht alleine auf die Gemeinde Ebnat-Kappel. Darum würde ich einer politischen Fusion wohl nicht im Wege stehen. Ob eine solche Sinn macht und ob die Bevölkerung der betreffenden Gemeinden eine solche wollen, muss zu gegebener Zeit abgeklärt werden. Erzwingen kann man aber nichts.

Wie gehen Sie damit um, dass ausser der FDP keine Partei Sie unterstützt?

Es wäre sicher schön gewesen, ebenfalls auf der Liste der Findungskommission zu stehen, auf der nun leider nur ein Kandidat zur Auswahl für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stand. Nun kandidiere ich mit der Unterstützung der eigenen Partei. Dass mich die anderen Parteien nicht angehört haben und sich nicht für mich aussprechen, sehe ich nicht als Nachteil, denn letztlich wählt ja die Bevölkerung.

Profitieren Sie als Einheimischer von mehr Goodwill?

Ob es von der Bevölkerung her mehr Goodwill für mich als Einheimischen gibt, wird sich zeigen. Grundsätzlich ist es sicher von Vorteil, die lokalen Strukturen, die Bedürfnisse und Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner aus eigener Erfahrung und aus Begegnungen und Gesprächen der letzten 20 Jahre in diversen Zusammenhängen zu kennen. Auch das grosse Netzwerk, das ich im Tal sowie auch im ganzen Kanton St.Gallen habe, ist ein Vorteil, um vom ersten Tag an wirken zu können. Es gibt sicher Gemeinden, in denen es sinnvoll ist, wenn ein unbekannter Kandidat Gemeindepräsident wird. In Ebnat-Kappel wäre der Zeitpunkt für einen einheimischen Quereinsteiger jedoch sehr gut. Wir zwei Kandidaten sind sehr gegensätzlich. Die Ebnat-Kappel Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben somit eine echte Auswahl.

Wie nutzen Sie die Zeit bis zu den Wahlen?

Ich möchte allen Wählerinnen und Wählern, die Möglichkeit geben, mich als Person kennen zu lernen. Ich werde ab dem 26.August unter dem Titel «Christian Schmid bi dä Lüüt» an mehreren Tagen an verschiedenen Orten in der Gemeinde unterwegs sein. Die persönliche Begegnung ist für mich zentral. Mir ist wichtig, dass alle mit ihren Anliegen, mit Fragen oder Kritik direkt zu mir kommen. Auch als Gemeindepräsident wird es mir sehr wichtig sein, für die Bevölkerung und ihre Anliegen stets zugänglich und ansprechbar zu sein.

Die beiden Kandidaten für das Ebnat-Kappler Gemeindepräsidium stellen sich am Montag, 17.August, um 20Uhr an einer Podiumsdiskussion vor.