Interview «Ich habe heute noch Power in mir» – Auch nach drei Jahrzehnten als Trainerin im TZFF ist Marianne Steinemann noch voller Tatendrang Marianne Steinemann trainiert das Trainingszentrum Fürstenland Frauen seit 33 Jahren. Interview: Urs Nobel 07.03.2020, 05.00 Uhr

Mit ihren Turnerinnen konnte Marianne Steinemann (Mitte) schon unzählige Erfolge feiern. Rechts im Bild Giulia Steingruber. Bild: PD

Mögen Sie sich erinnern, wie lange Sie schon mit dem Kunstturnen verbunden sind?

Marianne Steinemann: Verbunden mit dem Turnen bin ich eigentlich von Geburt weg.

«Meine Eltern pflegten bereits eine grosse Leidenschaft zum Turnen und haben diese zum Glück an mich weitergegeben.»

Nun bin ich bereits 33 Jahre Trainerin im TZ Fürstenland Frauen (TZFF, Red.). Bevor ich hier tätig wurde, war ich zudem Assistenztrainerin der Nationalmannschaft und an den Olympischen Spielen in Los Angeles dabei. Ein unvergessliches Erlebnis, das mich heute noch emotional berührt.

Bestehen seit der damaligen Zeit und heute im Kunstturnen grosse Unterschiede?

Die Turnerinnen nehmen einen um vielfach grösseren Aufwand auf sich. Früher genügten drei Trainings in der Woche. Heute sind viermal drei Stunden wöchentlich das Minimum an Trainingsaufwand, um den Anforderungen in unserer Sportart gerecht zu werden.

Wären Sie mit Ihrem damaligen Können als Aktive oder auch als Trainerin heute noch an der Spitze dabei?

Ich war eine durchschnittliche Kunstturnerin. Also keine Spitzenathletin. Ich war wohl damals schon dafür berufen, Trainerin zu werden. Ich half damals schon lieber allen andern, als dass ich für mich geschaut hätte.

Das tönt ziemlich bescheiden. Immerhin waren Sie ja auch mal Kaderturnerin.

Schon, aber lediglich in einem B-Kader. Ich hatte zwar das Gefühl für Bewegungen, war aber nie jene, die als Einzelkämpferin den grossen Erfolg anstrebte.

Das Kunstturnen hat sich verändert, das Trainermetier auch. Was machen Sie heute anders als früher?

Die Anforderungen sind bei uns Trainern gestiegen. Wir müssen vor allem am Anfang mit den jungen Turnerinnen technisch perfekt arbeiten, damit sie später erfolgreich sein können.

«Als Person bin ich um einiges ruhiger und gelassener geworden. Das mag aber auch altersbedingte Gründe haben.»

Dann denke ich, dass ich weiser geworden bin. Mit mehr Erfahrung erfolgreicher werden, ist eine wichtige Einstellung. Ich habe aber heute noch enorm viel Power in mir und meine Stimme ist nicht leiser geworden.

Das heisst, Sie können heute noch Schützlinge lautstark «erschrecken»?

Ich benötige jedenfalls nie ein Mikrofon, um mich bemerkbar zu machen.

Zu Beginn der TZFF-Zeiten waren Sie stets alleine auf sich gestellt und fühlten sich dabei wohl. Heute werden Sie von einigen Trainerinnen unterstützt. Kommen Sie gut mit dieser Situation zurecht?

Diese neue Situation ist mir nie schwergefallen. Wenn man miteinander etwas bewegen kann, ist das um einiges schöner denn als Einzelkämpferin. Stand heute sind wir im TZFF zwei bezahlte Trainerinnen für einen unterdessen anerkannten Beruf. Zudem werden wir von einer motivierten Gruppe Assistentinnen im Ehrenamt unterstützt.

Dieses angesprochene Grüppchen besteht praktisch ausschliesslich aus ehemaligen Kunstturnerinnen, die als Aktive aufgehört haben. Ist dieser Zustand Ihr Verdienst?

Aktuell verfügt das TZ Fürstenland Frauen über zehn ehemalige und sogar noch aktive Kunstturnerinnen, welche sich für unseren Verein als Kampfrichterinnen und Hilfstrainerinnen einsetzen. Das ist eine grosse Freude für mich. Am meisten freut mich jedoch, dass wir seit einem Jahr mit Deborah Koster eine ehemalige Turnerin als Vereinspräsidentin stellen. Das ist ein bemerkenswertes Zeichen, dass der Generationenwechsel im Verein funktioniert.

Was konkret ist denn am Trainingszentrum Fürstenland Frauen so einzigartig?

Wir sind wie eine Familie.

«Unser Ziel ist seit jeher, dass es unseren Schützlingen von Klein bis Gross gut geht und sich alle wohlfühlen.»

Wir wollen immer und jederzeit ehrlich zueinander sein, auch wenn die Wahrheit nicht immer das ist, was auch gehört werden möchte.

Hart und ehrlich mussten Sie wohl auch zu ihrem ehemaligen «Paradepferdli» Giulia Steingruber sein, welche heute noch auf international höchstem Niveau turnt.

Giulia war eigentlich stets eine von der pflegeleichteren «Sorte». Sie hat einfach funktioniert und tut dies heute noch. Ihre schwierige Zeit hatte sie nicht bei mir, sondern nach ihrem Wechsel nach Magglingen.

«Mit 15 Jahren das Elternhaus zu verlassen und sich an eine neue Umgebung und neue Trainer zu gewöhnen ist für niemanden eine einfache Sache.»

Standen Sie beim damaligen Wechsel von Giulia Steingruber nach Magglingen beratend zur Seite oder überliessen Sie die wichtigen Zukunftsentscheide der Athletin und deren Eltern?

Mit der Mutter hatte ich viele intensive und auch sehr spannende Gespräche, die ich eher als unterstützend angesehen habe. Die Entscheidung hat die Familie selber getroffen.

Wie oft haben Sie sich als Trainerin gefragt, ob das, was Sie tun, noch Sinn macht?

Eigentlich noch nie. Wie andere nicht immer gerne zur Arbeit gehen, geht es auch mir manchmal so. Doch sobald ich in der Halle stehe, weiss ich wieder, für was ich da bin und somit bin ich voll motiviert. Die strahlenden Augen meiner Turnerinnen sind Motivation pur.