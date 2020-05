«Ich habe aufgegeben, einen Nachfolger zu suchen»: Die Ladenflächen des Zoohaus Rüegg in Dietfurt stehen zum Verkauf Der Lockdown hat auch dem Zoohaus Rüegg in Dietfurt stark zugesetzt. Die Ladenfläche steht jetzt zum Verkauf. Fabio Giger 12.05.2020, 16.36 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Neben dem «Zoohaus»-Schild prangt ein «zu verkaufen»-Plakat über dem Eingang der Tierhandlung in Dietfurt. Bild: Ruben Schönenberger

Peter Rüegg ist eine Kämpfernatur. Obwohl es um die Finanzen seines Ladens nicht gut bestellt ist, steckt er all seine Kraft und sein Geld in die Zoohandlung in Dietfurt. Seit Jahren sucht Rüegg einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin – bislang jedoch vergebens.

Jetzt steht die Immobilie an der Verzweigung Richtung Lichtensteig zum Verkauf. Ein entsprechendes Schild hängt von der Strasse her gut sichtbar über dem Ladeneingang. Der 72-Jährige sagt am Telefon:

«Ich habe es aufgegeben, einen Nachfolger zu suchen.»

Lockdown war das «Zünglein an der Waage»

Dabei wäre es Rüeggs grösster Wunsch gewesen, jemanden zu finden, der sein Lebenswerk weitergeführt hätte. Bis eine Lösung auf dem Tisch liegt, will Rüegg gemeinsam mit Frau Romy und Tochter Cornelia Rauscher den Betrieb aufrechterhalten. Rüegg:

«Mehr kann ich momentan noch gar nicht sagen.»

Peter Rüegg, Romy Rüegg und Tochter Cornelia Rauscher. Bild: Lara Abederhalden/FM1 Today

Auch die coronabedingte zweimonatige Ladenschliessung hat Rüegg zu diesem Schritt bewogen. Das Frühlingsgeschäft würde zum wichtigsten Geschäft des Jahres gehören, fiel aber komplett ins Wasser. Der Absatz fehlte. Die Strom- und Futterkosten fielen trotzdem an.

Rüeggs Antrieb waren schon immer seine Fische. Rüegg gilt in der Aquaristik-Szene als Pionier – züchtete Rochen-Nachwuchs, während andere schier daran verzweifelten. Zudem erfand er einen Wasserfilter für Aquarien, den er patentieren liess – doch die goldigen Zeiten sind vorbei.

Schwieriger Start ins Jahr

Schon in den letzten Jahren brachen die Umsätze ein. Laut Rüegg lag das nicht zuletzt an der Umfahrungsbaustelle, die während zwei Jahren die Anfahrt zu seinem Zoohaus einschränkte. Daraufhin stapelten sich Betreibungen und Verlustscheine vom Steueramt und von Gläubigern. Das St.Galler Amt für Handelsregister und Notariate drohte anfangs Jahr, die Zoohandlung aus dem Handelsregister zu streichen.

Rüegg konnte gemeinsam mit seiner Hausbank eine Lösung finden. Die Zukunft der Zoohandlung schien bis auf weiteres gesichert. Unter anderem wegen der Coronakrise haben sich die Aussichten aber in kürzester Zeit verdüstert.