Porträt «Ich bin zufrieden mit allem, was ich erleben durfte»: Seit 1975 arbeitet Balz Meier in Toggenburger Gemeinden – nun wird er pensioniert Balz Meier arbeitete erst in Stein, dann in Nesslau als Steuer- und Finanzverwalter. Jetzt freut er sich darauf, nicht mehr früh am Morgen aufstehen zu müssen und seine Tage frei gestalten zu können. Sabine Camedda 24.06.2020, 05.00 Uhr

Seit seinem 65. Geburtstag ist Balz Meiers Büro im Nesslauer Gemeindehaus mit Kleeblättern und Luftballons dekoriert. Bild: Sabine Camedda

Die Rekrutenschule hat Balz Meiers Leben mehr geprägt, als er 1975 dachte. Während der Verlegung im Toggenburg stellte er sich als Steuer- und Finanzverwalter bei der Gemeinde Stein vor. Dass er, der auf der anderen Seite der Churfirsten aufgewachsen ist, bis zur Pensionierung in Stein und später in Nesslau arbeiten würde, hat er sich nicht vorgestellt.

Drei Personen haben sich damals die Aufgaben der Gemeindeverwaltung geteilt: der Gemeindepräsident Herrmann Roth, Gemeindeschreiber und Grundbuchverwalter Ueli Schärer und eben Balz Meier. Obwohl als Steuersekretär und Finanzverwalter eingestellt, kümmerte er sich bald um andere Abteilungen wie das Einwohneramt. Dazu kamen weitere Aufgaben wie die Wasserversorgung. Das sei eine intensive Zeit gewesen, bis dann der Brunnenmeister von Nesslau diese Aufgaben übernommen hat. Heute erzählt Balz Meier:

«In diese Aufgaben bin ich einfach hineingerutscht.»

Ständiger Wechsel zwischen den Systemen

Die Arbeit auf der kleinen Verwaltung brachte mit sich, dass Balz Meier immer zwischen verschiedenen EDV-Systemen hin und her wechseln musste. Seine Stärke sei klar bei den Steuern und den Finanzen gelegen. Wenn er dann ein weniger geläufiges Anliegen eines Bürgers bearbeiten musste, fand er oftmals Hilfe bei den Nachbarämtern. «Ich habe immer sehr gut mit ihnen zusammengearbeitet und erhielt immer Unterstützung, wenn ich sie brauchte», sagt er.

Auch bei der Verarbeitung der Steuerunterlagen der Steiner Bürger arbeitete Balz Meier teilweise parallel auf zwei Systemen. Er erinnert sich:

«Ein Teil der Zusammenstellungen musste ich jeweils von Hand führen und zusammenzählen.»

Das sei eine Fleissarbeit gewesen. «Aber ich habe sie gerne gemacht», fügt er an.

Die Fusion der Gemeinden war sehr arbeitsintensiv

2008, als die damalige Gemeindeschreiberin von Stein, Johanna Sutter, das Pensionsalter erreicht hatte, wurden die Vormundschaftsbehörde, das Betreibungs-, das Sozial- und das Landwirtschaftsamt in die damalige Gemeinde Nesslau-Krummenau überführt und der Steiner Gemeinderat hat Fusionsgespräche aufgenommen. «Für die Behörden war das eine arbeitsintensive Zeit», sagt Balz Meier. Er selber war nur insoweit tangiert, wenn es um die Gemeindefinanzen ging.

Der Wechsel von der kleinen Verwaltung in die grössere in Nesslau habe ihm nichts ausgemacht. «Ich habe alle Mitarbeiter bereits gekannt und unser Kontakt war immer gut», sagt Balz Meier. Dem Wechsel kann er einen grossen Vorteil abgewinnen:

«Ich musste nicht mehr jedes Programm kennen, sondern konnte mich durch meine Arbeit auf dem Steueramt auf eines konzentrieren.»

Buchhaltung für Korporationen gemacht

In Stein habe sich schnell herumgesprochen, dass Balz Meier gerne Buchhaltungen führt. Nicht nur bekleidete er bei mehreren Vereinen und Vorständen das Kassieramt, er führte die Buchhaltung der Skilift AG bis zu deren Liquidierung und war auch beim Abwasserverband Alt St.Johann-Stein, der seit 2000 Abwasserverband Churfirsten heisst, für die Buchhaltung zuständig.

Die Gemeinde bot überdies die Dienstleistung an, für Körperschaften die Buchhaltung zu führen. «Das hat sich lange bewährt», sagt Balz Meier. Erst mit der Einführung des neuen Rechnungsmodells St.Gallen auf den 1. Januar 2019 musste die Ortsgemeinde eine neue Lösung suchen.

Am 27. Juni fängt für Balz Meier ein neuer Lebensabschnitt an. Er freut sich darauf, nicht mehr früh am Morgen aufstehen zu müssen und seine Tage frei gestalten zu können. «Ich bin zufrieden mit allem, was ich erleben durfte. Ich hatte eine schöne Zeit und war immer gesund. Das ist mir das Wichtigste», sagt er.