Husky büxt aus und tötet Rehkitz im Toggenburg – nun wehrt sich der Hundehalter vor Gericht Ein Hundehalter strebt vor dem Kantonsgericht einen Freispruch vom Vorwurf der Tierquälerei an. Es geht um die Frage, ob sein Hund oder ein anderes Tier ein Kitz durch Bisse getötet hat. Martin Knoepfel 05.05.2020, 15.50 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Ein Husky soll 2017 im Obertoggenburg ausgebüxt sein und ein Rehkitz in einer Wiese qualvoll getötet haben. Die Husky-ähnlichen Hunde auf dem Bild leben allerdings in einem Tierheim. Bild: Chris Mansfield

Die Tragödie ereignet sich an einem Mai-Abend des Jahres 2017 gegen 21 Uhr im Obertoggenburg. Ein Husky-Mischling und ein Border Collie hauen vom Haus, in welchem ihre Besitzer leben, ab. Sie streunen in der Umgebung herum – der Husky hat auch das schon früher getan – und spüren ein wenige Tage altes Rehkitz auf, das in einer Wiese liegt.

Einer der Hunde beisst das Kitz zu Tode. Die Schreie des Jungtieres locken die Rehgeiss an, die erst zu ihrem Jungen und dann weiter talwärts rennt. Die Hunde verfolgen das Reh einige hundert Meter, erfolglos.

Zwei Schuldsprüche beim Kreisgericht

Am 18. Oktober 2018 haben sich die Hundebesitzer vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig verantworten müssen. Der Mann – ihm gehört der Husky – wird vom Richter wegen fahrlässiger Tierquälerei sowie wegen fahrlässiger Übertretung des Jagdgesetzes schuldig gesprochen.

Er erhält eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 50 Franken und eine Busse von 300 Franken. Die Probezeit für die Geldstrafe dauert zwei Jahre. Zudem wird die Probezeit einer Geldstrafe von 2017 um ein Jahr verlängert.

Die Angeklagte geht nicht in die Berufung

In zwei Punkten wird der Angeklagte 2018 freigesprochen. Der Staatsanwalt akzeptiert dies, sodass es in der Berufungsverhandlung am Dienstag im Kantonsgericht in St.Gallen nur um fahrlässige Tierquälerei respektive qualvolles Töten geht.

Die Frau – die Besizterin des Border Collie – erhält vom Kreisgericht eine Busse aufgebrummt. Sie verzichtet auf eine Berufung.

Missachtung des Jagdgesetzes eingestanden

Der Angeklagte beantwortet keine Fragen. Der Verteidiger räumt die Missachtung des Jagdgesetzes durch seinen Mandanten ein. Die zentrale Frage laute aber, welcher Hund das Rehkitz getötet habe.

Es gebe keinen Beweis dafür, dass es der Husky gewesen sei. Auch der Border Collie komme in Frage. Eine DNA-Probe, die dies hätte beantworten können, sei jedoch vernichtet worden. Das habe der Staatsanwalt zu verantworten, sagt der Verteidiger.

«Das Erinnerungsvermögen der Zeugen hat sich im Lauf der Zeit wundersam verbessert.»

Weil der Richter in Lichtensteig zwei Zeugen in Anwesenheit des Staatsanwalts befragt habe, seien diese unzulässig beeinflusst worden. Nach dem Grundsatz «in dubio pro reo» sei sein Mandant freizusprechen.

Bedingte Geldstrafe und Busse beantragt

Der Staatsanwalt spricht sich für einen Schuldspruch wegen fahrlässiger Tierquälerei und wegen fahrlässiger Übertretung des Jagdgesetzes aus. Er beantragt eine bedingte Geldstrafe von 40 mal 50 Franken mit zwei Jahren Probezeit und eine Busse von 1200 Franken.

Die Zeugen bestätigen laut Staatsanwalt, dass der Border Collie nicht dort gewesen sei, wo man das tote Rehkitz gefunden habe. Der Angeklagte lebe in einem Gebiet, in dem es viele Rehe gebe. Zudem sei der Mai die Setzzeit, der Rehe.

Husky hatte Neigung, zu streunen

Der Angeklagte habe gewusst, dass der Husky streune, sagt der Staatsanwalt. Dabei hätte man das auf einfache Weise verhindern können, findet der Staatsanwalt. Der Umstand, dass der Angeklagte später einen Hundezaun erstellt habe, zeige das.

«Der Husky hat dem Kitz und dem Muttertier den grösstmöglichen Schaden zugefügt.»

Da er nicht annimmt, dass sich der Angeklagte wieder strafbar macht, hat der Staatsanwalt nichts gegen eine bedingte Geldstrafe einzuwenden. Das Urteil des Kantonsgerichts folgt später schriftlich.

Gemeinderat wollte den Hund einschläfern lassen

Neben dem Strafverfahren läuft offenbar noch ein Verwaltungsverfahren. Das zumindest kann man dem Plädoyer des Verteidigers entnehmen. Der Gemeinderat des Wohnorts der beiden angeklagten Hundehalter will 2017 den Husky einschläfern lassen. Der Gemeinderat habe vorschnell «das Todesurteil» über den Hund verhängt, kritisiert der Anwalt.

Mittlerweile habe das kantonale Departement für Gesundheit als Rekursinstanz diesen Entscheid des Gemeinderats wieder aufgehoben, wobei die Gemeinde die Verfahrenskosten habe übernehmen müssen.

Im Rekursverfahren habe ein Fachmann den Husky beurteilt, wobei der Angeklagte das Tier trotz Nervosität habe kontrollieren können. Ganz abgesehen davon habe es in den letzten drei Jahren zudem keine weiteren Vorfälle mit dem Husky gegeben, sagt der Verteidiger.