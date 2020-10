Hundertjähriges Bild ist der Blickfang im renovierten Saal der «Krone» in Ennetbühl

Der Saal im Restaurant Krone in Ennetbühl erstrahlt in neuer Frische. Beim legten die Wirtsleute Elsbeth und Köbi Oertle Wert auf Bewährtes. So wurde ein Wandbild, gemalt im Jahre 1920 von Jakob Hinterberger, besonders in Szene gesetzt.

Sabine Camedda 15.10.2020, 16.00 Uhr