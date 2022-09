Viel Regen, aber kein Rekord

Hudelwetter In Ebnat-Kappel hat es sehr viel geregnet, aber für einen Rekord reicht es nicht, wie ein Meteorologe erklärt Die starken Niederschläge der letzten Tage waren tatsächlich intensiver als üblich. Um absolute Rekordwerte zu finden, muss man allerdings weit in die Vergangenheit reisen. Sascha Erni 29.09.2022, 15.00 Uhr

Treuer Begleiter Ende September: Der Regenschirm. Bild: Benjamin Manser

Die starken Niederschläge im Toggenburg haben es auch ins Fernsehen geschafft. Wie die Mittwochabend-Ausgabe von «SRF Meteo» berichtete, fielen in Ebnat-Kappel über drei Tage 83 Millimeter Regen, alleine von Dienstagmittag bis Donnerstagmittag kamen über 70 Millimeter zusammen.

«Als offizielle 24-Stunden-Summe werden für den 27. September 24,8 Millimeter und für den 28. September 54,2 Millimeter ausgewiesen.»

Das erläutert SRF-Medienmeteorologe Felix Blumer auf Nachfrage. Im langjährigen Durchschnitt gäbe es über den gesamten Monat September 152 Millimeter in Ebnat-Kappel, wie er ergänzt. Es fiel also in 72 Stunden fast die Hälfte des eigentlich üblichen September-Regens.

Viel Wasser, aber kein Rekord

Trotz der beachtlichen Regenmengen hielt sich das Wetter aber im Rahmen für die Jahreszeit. «Die 54 Millimeter für den Mittwoch gehören nicht zu den zehn grössten Septemberereignissen in Ebnat-Kappel seit Messbeginn», sagt Felix Blumer. Eine ähnlich hohe Niederschlagssumme über 48 Stunden, wie von Dienstagmittag bis Donnerstagmittag, kann SRF Meteo für den 24. und 25. September 2020 ausweisen. Die 3-Tagessumme war damals aber deutlich grösser als jetzt.

Zum letzten Mal eine grössere Tagessumme im September habe es in Ebnat-Kappel im Jahr 2011 gegeben. Man könne also entsprechend bei den Niederschlägen dieser Woche von einem knapp 10-jährigen Ereignis sprechen, so der Medienmeteorologe weiter.

Deutlich mehr Regen fiel im September 2006, als in Ebnat-Kappel 81,2 Millimeter an einem Tag gemessen wurden. Das sei der höchste Wert im 21. Jahrhundert, sagt Felix Blumer. Für den absoluten Spitzenwert muss man tatsächlich zu den Anfängen der Messstation Ebnat-Kappel zurückreisen: Am 1. September 1881 fielen 105,4 Millimeter Regen. Die Station war damals gerade einmal zwei Jahre in Betrieb.