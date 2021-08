Wildhaus-Alt St.Johann: Wieder mehr Logiernächte in den Hotels

Hotellerie Tourismusmotor läuft langsam wieder an: Übernachtungszahlen steigen, sind aber noch nicht auf Vor-Corona-Niveau Nach einem kompletten Einbruch im Frühling 2020 erholt sich die Hotellerie in der Tourismusgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann wieder. Die Zahl der Logiernächte im ersten Halbjahr lassen hoffen, auch wenn sie noch um 20 Prozent tiefer sind als 2019. Sabine Camedda 06.08.2021, 05.00 Uhr

Die Übernachtungszahlen in den Hotels von Wildhaus-Alt St.Johann sind wieder am Steigen, aber noch nicht so hoch wie vor der Pandemie. Bild: Sabine Camedda

Die gute Nachricht vorweg: Die Talsohle scheint durchschritten. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, hat sich die Hotellerie in der Schweiz im ersten Halbjahr 2021 erholt. In den Betrieben wurden 1,4 Millionen Übernachtungen mehr gezählt als im Vorjahr, das ab Mitte März stark von der Coronapandemie geprägt war. Dies entspricht einer Zunahme um 14,3 Prozent.

In der Ostschweiz sehen die Zahlen sogar noch besser aus: In den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell beträgt der Zuwachs an Logiernächten in den Hotels 39,6 Prozent. Das widerspiegelt sich in der Statistik der Betriebe in Wildhaus-Alt St.Johann, die als einzige Gemeinde der Destination Toggenburg in den Tabellen des Bundesamtes für Statistik aufgeführt ist. Zwar konnten die Hotels in der obersten Toggenburger Gemeinde gegenüber dem Vorjahr um 13,5 Prozent zulegen. Im Vergleich mit 2019 liegt man aber um 20 Prozent tiefer.

Februar ist nach wie vor der stärkste Monat

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD

Der Beginn des Jahres 2021 verlief harzig. Gerade einmal 1726 Gäste checkten in einem Hotel in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann ein. Gemeinsam generierten diese Reisenden knapp 4000 Logiernächte. Christian Gressbach, Geschäftsleiter von Toggenburg Tourismus, erstaunt diese Zahl nicht.

«Der Januar, so kurz nachdem die Bergbahnen geschlossen waren, war geprägt von Unsicherheit, das Buchungsverhalten der Gäste folglich sehr vorsichtig.»

Gerade in einer Destination wie Wildhaus-Alt St.Johann, die stark vom Wintertourismus lebe, schlage sich dies in der Statistik nieder.

Christian Gressbach sieht aber noch einen zweiten Grund: Die geschlossenen Restaurants. «Das hat sicher den einen oder anderen davon abgehalten, in die Winterferien oder in ein Skiweekend zu fahren», sagt er. Im Februar wurde die Grenze von 10'000 Übernachtungen zwar überschritten, an die Vorjahre kommt dieser Monat trotzdem nicht heran.

Der Turnaround ist noch nicht geschafft

Je länger das Jahr dauerte, desto kleiner wurden die Unsicherheiten und desto grösser die Freiheiten bezüglich der Pandemie. Herr und Frau Schweizer reisten zwar noch nicht wieder ins Ausland, gönnten sich aber wieder kleine Auszeiten in einer Tourismusgemeinde wie Wildhaus-Alt St.Johann. Die Folge: Im April und im Mai wurden mehr Logiernächte gezählt als im Jahr 2019, in welchem die Übernachtungszahlen die höchsten waren seit langem.

Auch wenn die Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2021 vorsichtig optimistisch stimmen, der Turnaround sei noch nicht geschafft, sagt Christian Gressbach.

«Die Hotelbetriebe spüren die derzeitige Unsicherheit stark.»

Er erklärt: Ferien werden heute nicht mehr lang im Voraus geplant, sondern kurzfristig. Ist das Wetter schlecht verzichtet man auf eine Ferienreise und bleibt zu Hause. Ein gutes Beispiel ist dieser Sommer. «Bei uns sind im Juli einige Buchungen ausgeblieben», sagt Christian Gressbach. Solche Schwankungen würden gerade von den Hotelbetrieben einiges abverlangen.

Christian Gressbach betont aber, dass sich die aktuell präsentierten Zahlen auf die Hotellerie beschränken. Die Logiernächte aus der Parahotellerie – beispielsweise aus Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Campingplätzen – sind hier nicht mitgezählt. Genaue Zahlen aus diesem Bereich liegen Christian Gressbach zwar nicht vor. Aber: «Von unserer Tochterfirma Berg & Bett wissen wir, dass der Winter gut gelaufen ist.» Dazu kommt, dass die Schweizerinnen und Schweizer in der Coronapandemie die Liebe zur Ferienwohnung (wieder) entdeckt haben.

Gäste bleiben länger als in den Vorjahren

Optimistisch stimmt Christian Gressbach ausserdem, dass die Aufenthaltsdauer stetig zunimmt. Dies, obwohl das Toggenburg gut erreichbar ist. «Der Trend der Coronazeit, weniger häufig dafür aber länger zu verreisen, hat bisher angehalten», sagt der Geschäftsleiter von Toggenburg Tourismus. Dies spielt den Toggenburgern in die Karten, denn:

«Wir wollen nachhaltigen Tourismus.»

Mit einer gezielten Angebotsentwicklung und vielen attraktiven Möglichkeiten, seine Zeit im Toggenburg zu verbringen, soll die Aufenthaltszeit verlängert werden. Dies sei nachhaltiger und ökologischer und bringe am Schluss mehr Wertschöpfung in die Region, sagt Christian Gressbach.