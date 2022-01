Brunnadern: Ferraris ziehen sich der Necker Holz AG zurück

Holzwirtschaft «Meinungsvielfalt ist sichergestellt»: Esther und Walter Ferrari ziehen sich aus der Leitung der Necker Holz AG in Brunnadern zurück Nach 30 Jahren am Ruder der Necker Holz AG haben sich Esther und Walter Ferrari entschieden, ihre Anteile zu verkaufen und die Leitung in neue Hände zu übergeben. Mit den beiden neuen Verwaltungsräten Michael Freitag und Pirmin Fischbacher konnte eine regionale Nachfolge gefunden werden. Urs M. Hemm 10.01.2022, 05.00 Uhr

Walter und Esther Ferrari ziehen sich aus der operativen Leitung der Necker Holz AG zurück. Bild: Paul Preisig

«Da wir selbst keine Kinder haben, war uns immer klar, dass die Firma nicht in den Händen der Familie bleibt», sagt Esther Ferrari-Fäh. So habe es nur zwei Lösungen gegeben, die Nachfolge zu regeln. «Entweder wir verkaufen unsere Firmenanteile an einen Auswärtigen, in welchem Fall die Zukunft des Standorts hier in der Furt ungewiss gewesen wäre. Oder wir finden eine regionale Lösung, bei welcher wir uns sicher sein können, dass der Betrieb in unserem Sinne hier weitergeführt wird und die Arbeitsplätze gesichert sind.»