Kommt nun der Wärmeverbund in Lichtensteig?

Holzschnitzel Kommt nun der Wärmeverbund Lichtensteig? Laut Umfrage ist ein grosser Teil der Hauseigentümer dafür Die Zeit in Lichtensteig ist reif für einen Wärmeverbund. Laut einer Umfrage ist in der Bevölkerung die Nachfrage gross, besonders in der Altstadt. Nun hat der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Alain Rutishauser 03.03.2023, 17.00 Uhr

Ein grosser Teil der Hauseigentümerinnen und -eigentümer hat laut einer Umfrage Interesse an einem Wärmeverbund in Lichtensteig. Bild: Andrea Tina Stalder

Der erste Versuch eines Wärmeverbunds in Lichtensteig stiess auf wenig Akzeptanz in der Bevölkerung. Ganze vier Jahre – von 2008 bis 2012 – versuchte die Thurwerke AG, den Wärmeverbund mit erneuerbarer Energie den Liegenschaftseigentümern schmackhaft zu machen. Im Sommer stellte die AG ihre Bemühungen schliesslich ein – die erforderliche Menge Energie, um den Betrieb eines Wärmeverbunds wirtschaftlich zu gestalten, konnte nicht erreicht werden.

Nun, angesichts der stark gestiegenen Öl- und Gaspreise, hat das Städtli zusammen mit Energietal Toggenburg einen weiteren Versuch gewagt. Vergangenen Dezember wurden die ersten 60 Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer über einen möglichen Wärmeverbund in Lichtensteig informiert. Anschliessend wurde eine Umfrage lanciert, an der sich bisher 147 Eigentümerinnen und Eigentümer beteiligt haben.

Grossteil im Städtli hat Interesse bekundet

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig. Bild: Andrea Tina Stalder

Laut einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde Lichtensteig, hat ein Grossteil davon Interesse an einem Fernwärmenetz bekundet. Besonders in der Altstadt sei die Nachfrage gross, wie Stadtpräsident Mathias Müller auf Anfrage sagt. Die potenziellen Bezügerinnen und Bezüger seien im Voraus nach ihrem Interesse befragt worden, dies um unnötige Projektkosten zu verhindern, wohl aber auch wegen des ersten gescheiterten Versuchs eines Wärmeverbunds vor 11 Jahren.

Nun hat der Gemeinderat mit Energietal Toggenburg die nächsten Schritte in Angriff genommen. Erste Anfragen an mögliche Investoren wurden versandt. Namen können noch keine genannt werden, es handle sich laut Mathias Müller aber um regional verankerte Organisationen.

Auch bezüglich Kosten oder Budget kann laut Müller noch keine verbindliche Aussage getätigt werden. Zum Vergleich: Der Wärmeverbund Wattwil, welcher seit Ende September 2016 im Flooz in Betrieb ist, kostete rund 11 Millionen Franken. Kann man bei dem wohl etwas kleineren Wärmeverbund in Lichtensteig mit Investitionen von vier bis fünf Millionen Franken rechnen? Mathias Müller sagt: «Der Verbund in Wattwil ist tatsächlich grösser. Aber das lässt sich wohl auch nicht 1:1 runterrechnen.»

Wichtig, dass Wertschöpfung in der Region bleibt

Der Wärmeverbund Wattwil verwendet Holzschnitzel, die zu 95 Prozent aus Wäldern in Wattwil und Lichtensteig stammen. Bild: PD

Aufgrund der Umfrageergebnisse wurde nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Bis Ende Sommer sollen die Resultate der Studie vorliegen. Mathias Müller sagt:

«Wichtig ist natürlich, dass nach Abschluss der Studie auch tatsächlich genügend Anschlussverträge unterzeichnet werden.»

Bereits in den Vorarbeiten hat das Projektteam mehrere Wärmequellen geprüft. Eine Heizung mit Holzschnitzeln hat dabei am besten abgeschnitten. «Es gibt viel Erfahrung in der Region mit solchen Verbünden und diese haben sich bewährt», sagt Müller.

Der Rohstoff Holz sei trotz mehrerer Wärmeverbunde in der Region noch zur Genüge in den Wäldern vorhanden, die Preise seien stabil und die Wertschöpfung bleibe in der Region. Laut Müller ist dies nebst der ökologischen und ökonomischen Überlegungen ein Hauptgrund, weshalb ein Wechsel zu einer Holzheizung Sinn mache. Er fügt an:

«Bei Gas und Öl fliessen die Mittel zu grossen Teilen ins Ausland ab.»