Holzmarkt Toggenburg/Wil «Motorsägen im Wald wieder anlassen»: Die Nachfrage nach Bauholz aus der Region übersteigt das Angebot an Frischholz in den Sägewerken Die Lager an Sturm- und Käferholz sind abgebaut, die Preise für Rundholz steigen wieder. Dennoch beklagen Holzverarbeiter Lieferengpässe, weil die Waldbesitzer der neuen Marktlage noch nicht trauen.

Pirmin Fischbacher, Inhaber und Geschäftsführer der Innoholz AG Gähwil, hat Schwierigkeiten, Frischholz für sein Sägewerk zu bekommen. Bild: Urs M. Hemm

«Es ist an der Zeit, dass die Waldbesitzer wieder Mut fassen und in ihren Wäldern Holz schlagen», sagt Pirmin Fischbacher, Inhaber und Geschäftsführer der Innoholz AG Gähwil und Leiter Resort Holzmarkt beim Regionalverband Ost von Holzindustrie Schweiz. «Wir bezahlen anständige Preise, die dem Markt entsprechen», sagt er. Es sei aber dennoch so, dass im Wald zurzeit wenig Motorsägen zu hören seien, was die Situation schwierig mache.

Der Holzpreis sei zwar während Jahren aufgrund einer Sättigung des Marktes durch Käfer- und Sturmholz tief gewesen. Diese Lager seien jedoch abgebaut – die Preise sind je nach Qualität wieder um bis zu 40 Prozent gestiegen. «Und jetzt ist die Nachfrage im privaten und öffentlichen Sektor so gross, sodass wir diese fast nicht mehr befriedigen können, weil der Rohstoff fehlt. Denn die Waldbesitzer zögern noch immer mit dem Frischholzschlag, weil sie der Entwicklung der Marktlage noch nicht trauen», sagt Pirmin Fischbacher. Gerade aber jetzt sei die Zeit, in den Wald zu gehen und die Motorsägen wieder anzulassen.

Regionales Holz ist gefragt

Für die Innoholz AG sei die Lage zwar noch nicht dramatisch. «Doch auch wir müssen uns immer mehr bemühen, um an frisches Rundholz zu kommen», sagt Pirmin Fischbacher. Dies, obwohl er davon überzeugt sei, dass sich der Absatz in den kommenden Monaten nicht nur stabilisieren, sondern, dass er noch weiter steigen werde. Er sehe es an geplanten privaten Bauprojekten, vor allem aber im öffentlichen Sektor. Er sagt:

«Aus Gründen der Nachhaltigkeit, aber auch aus regionalpolitischen Gründen kann sich eine Gemeinde kaum mehr erlauben, Bauprojekte nicht mit regionalem Holz zu realisieren.»

Dazu komme, dass im privaten Bereich mehr Geld zur Verfügung steht, sodass für Neubauten eben auch die Dachlatten nicht mehr günstig im Ausland eingekauft, sondern bei den regionalen Anbietern gekauft werden.

Die Natur könne er nicht beeinflussen. «Wenn ein grosser Wintersturm über Europa fegt, kann sich die Marktlage natürlich wieder ändern», sagt Pirmin Fischbacher. Kleinere Winterstürme und das anfallende Käferholz könnten jedoch problemlos von den Sägewerken verarbeitet und auf dem Markt abgesetzt werden.

Internationaler Handel vs. Regionalität

Bis zu einem gewissen Grad könne er die Unsicherheit der Waldbesitzer verstehen. «Wir haben jedoch auch in der Krise stets das Gespräch mit den Waldbesitzern gesucht, sodass diese ihr Holz absetzen konnten. Denn wir wussten genau, dass auch wir auf die angestammten Lieferanten angewiesen sind, wenn sich der Markt wieder normalisiert, so wie wir es momentan erleben», sagt Pirmin Fischbacher.

Wichtig sei das gegenseitige Vertrauen zwischen Waldbesitzer und Verarbeiter. Und Pirmin Fischbacher sagt:

«Zwar können die Waldbesitzer einfach nichts tun und die Bäume im Wald stehen lassen. Ich jedoch kann mein Sägewerk nicht einfach stilllegen. Ich kann höchstens die Produktion drosseln.»

Dennoch: Jeder müsse sich bewusst sein, dass Holz heutzutage ein international gehandelter Rohstoff ist. «Die negativen Auswirkungen, wie die wochenlang andauernde Rohstoffknappheit und entsprechend steigenden Absatzpreise, haben wir ja im vergangenen Sommer im Zuge des Handelsstreits zwischen den USA und Kanada zu spüren bekommen», erläutert Pirmin Fischbacher. Gerade diese Situation wollten seine Kunden und Partner jedoch vermeiden. «Sie wollen Kontinuität.»

Zurzeit sei die Innoholz AG an verschiedenen Grossprojekten beteiligt. Eines davon ist der Neubau des Altersheims Wier in Ebnat Kappel, welches mit Holz aus den Toggenburger Wäldern realisiert wird. «Die Auftraggeber müssen sich darauf verlassen können, dass wir die gewünschte Menge an Holz termingerecht und zum vereinbarten Preis liefern können. Das sind langjährige Partnerschaften, die wir natürlich beibehalten wollen.» Deshalb seien beiden Seiten an einer einigermassen stabilen Marktlage interessiert.

Diversifizierte Absatzmärkte

Der Vorteil der Innoholz AG sei, dass sie auf verschiedenen Märkten tätig ist und somit Schwankungen ausgleichen könnte. Pirmin Fischbacher sagt:

«Wir kaufen den ganzen Baumstamm aus dem Wald und versuchen, daraus das Beste herauszuholen.»

Das bedeute aber, dass es nicht nur erstklassiges Holz gibt. Es gibt auch Holz von schlechterer Qualität wie die Seiten- und Schwartenbretter, welche in die Palett- und Verpackungsindustrie gehen. «Sind auf diesen Märkten die Preise hoch, kann ich natürlich auch gutes Holz an die Verpackungsindustrie verkaufen. Ich kann aber nicht aus einer Schwarte erstklassiges Bauholz machen.»

Die Nachfrage für gutes Bauholz sei aber zurzeit so hoch, dass er sich keine derartigen Gedanken machen müsse. Das gleiche gelte für den Absatz von Holz von schlechterer Qualität. «Die Nachfrage nach Holzpellets für Heizungsanlagen ist so hoch wie nie, sodass sich dort ein stetig wachsender Absatzmarkt entwickelt hat», sagt Pirmin Fischbacher. Die Situation stimme ihn derart positiv, dass er sogar wieder einmal an Investitionen in seinen Betrieb nachdenken könne.

