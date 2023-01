Toggenburger Holzbranche im solidarischen Schulterschluss

Holzmarkt Toggenburg Verbundenheit trotz grosser Preisschwankungen: Holzbranche übte sich im solidarischen Schulterschluss Die letzten beiden Holzjahre waren im Toggenburg hervorragend. Entsprechend gut war auch die Stimmung am «hölzigen» Dreikönigstreffen der regionalen Holzbranche in Brunnadern. Christof Lampart 09.01.2023, 05.00 Uhr

Über 100 Persönlichkeiten aus der Holzbranche trafen sich am Dreikönigstag zum geselligen Austausch bei der Necker Holz AG in Brunnadern. Bild: Christof Lampart

Eingeladen zum geselligen Jahresauftakt, hatte die Necker Holz AG aus Brunnadern. Der Anlass fand in den Betriebsräumlichkeiten der Firma statt, die seit ihrer Gründung im Jahr 1991 auf Holz aus der Region setzt und ausschliesslich selbst hergestellte Leimholzprodukte aus 100 Prozent Schweizer Holz verkauft.

Der Geschäftsleiter der Necker Holz AG, Res Näf, betonte dies am Freitagabend vor über 100 «hölzigen» Berufskolleginnen und -kollegen und verwies, in Anwesenheit des Präsidenten von Lignum Schweiz und Thurgauer Ständerat, Jakob Stark, auf die «gute, ausgelassene Stimmung», welche seit Sommer 2020 in der Branche herrsche.

Zwar seien mittlerweile die anfangs sehr hohen Holzpreise wieder spürbar zurückgegangen, nicht aber der Optimismus entlang der ganzen Holz-Wertschöpfungskette. «Wir müssen alles daransetzen, dass wir den Rundholzreis im Wald auf dem Niveau halten können», so Näf.

Starke Schwankungen gemeistert

Die Schwankungen in den letzten zweieinhalb Jahren seien jedoch «extrem und herausfordernd gewesen», erklärte Res Näf, der dies an einem Beispiel illustrierte. Zwischen den Jahren 2008 und 2020 habe sich der Leimholzpreis kontinuierlich auf einem Niveau von 400 Franken je Kubikmeter bewegt, wobei die Schwankungen nach oben oder unten rund 80 Franken betragen hätten.

Grosse Ehre: Der Geschäftsführer der Necker Holz AG, Res Näf (links) konnte am Dreikönigstreffen auch den Präsidenten von Lignum, der Dachorganisation der schweizerischen Wald- und Holzbranche und Thurgauer Ständerat, Jakob Stark, begrüssen. Bild: Christof Lampart

Zwischen dem August 2020 und dem Juli 2021 habe sich jedoch der Preis fürs Leimholz auf 900 Franken erhöht – also mehr als verdoppelt und sei nun mittlerweile, nach acht Preiserhöhungen und vier Preissenkungen, wieder «mehr oder weniger am Ausgangspunkt angelangt».

Dank an die solidarischen Kunden

Diese wirtschaftliche Berg- und Talbahn habe die Necker Holz AG «sehr gefordert» und habe nur deshalb sehr gut bewältigt werden können, weil viele langjährige Kunden Verständnis für die massiven Preisverwerfungen nach unten oder oben gezeigt hätten. «Wir haben das versucht, mit euch zu handhaben. Und auch wenn ihr bereits die Auftragsbestätigung gehabt habt, so habt ihr uns gesagt: nehmt, was ihr braucht, aber seid nicht gierig», flocht Näf seinen Kundinnen und Kunden verbal ein Kränzchen.

Und genau auf dieser Schiene müsse und wolle man auch in Zukunft gemeinsam wirtschaften: «Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir alle daran arbeiten, dass wir einander verlässliche und verbindliche Partner sind, die einander gegenseitig vertrauen», so Näf.

Im Anschluss an die Begrüssung waren alle Gäste zu einem Käsefondue eingeladen, bei dem – selbstredend – noch viel über die aktuelle Lage auf dem Holzmarkt gefachsimpelt wurde.