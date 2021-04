Holzmarkt Nachfrage und Preise für Holz steigen stark an: Regionale Holzverarbeiter können kaum noch Neukunden annehmen Die globale Nachfrage nach Schnittholz – insbesondere aus den USA und China – ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen, was zu Preissteigerungen von bis zu 60 Prozent beim Schnittholz führte. Die holzverarbeitenden Betriebe in der Region Wil/Toggenburg begrüssen grundsätzlich den Preisanstieg, sind jedoch gegenüber dem Ausmass der Preisentwicklung skeptisch. Urs M. Hemm 10.04.2021, 05.00 Uhr

Die Nachfrage nach Schnittholz ist weltweit massiv gestiegen und hat so die Preise massiv in die Höhe getrieben. Bild: Olivia Hug

Bauen mit Holz ist im Trend. Zudem wurden während der Coronapandemie, insbesondere im privaten Sektor, vermehrt Sanierungs- und Renovierungsarbeiten mit Holz ausgeführt. Gleichzeitig führt ein Handelsstreit zwischen Kanada und den USA dazu, dass diese ihren Holzbedarf mit Importen aus Europa decken und dafür Höchstpreise bezahlen. Weiter ist die Nachfrage nach Holz aus dem asiatischen Raum in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Auch die Schweiz ist auf Importe angewiesen, um den Bedarf an Bauholz abdecken zu können.

Heinz Engler, Geschäftsführer des Verbands der Waldeigentümer Wald St.Gallen & Liechtenstein. Bild: PD

«60 bis 80 Prozent des in der Schweiz verwendeten Holzes kommt aus dem nahen Ausland. In Deutschland und Österreich ist aber im letzten Jahr die Menge an verfügbarem Holz zurückgegangen, während gleichzeitig der Absatz nach Übersee stark angestiegen ist. Das führte zur Verknappung des Rohstoffes Holz und damit zu einem massiven Preisanstieg, der demnächst auch die Ostschweiz erreichen wird», erklärt Heinz Engler, Geschäftsführer des Verbands der Waldeigentümer Wald St.Gallen & Liechtenstein.

Ein weiterer Grund für die Verknappung sei zudem, dass die Bestände an Schad- und Käferholz praktisch aufgebraucht sind, was die Preisentwicklung zusätzlich anheizt, weil im Vergleich dazu Frischholz teurer ist.

Vom Verband Holzindustrie Schweiz heisst es, dass angesichts des extrem tiefen Preisniveaus der vergangenen Jahre eine gewisse Preiskorrektur erforderlich sei. Der derzeitige Preisanstieg erfolge jedoch zu schnell.

«Anlagen laufen auf Hochtouren»

Pirmin Fischbacher, Geschäftsführer der Innoholz AG Sägewerk, Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Diese Entwicklungen auf den globalen Märkten bekommen auch immer mehr die regionalen holzverarbeitenden Betriebe zu spüren. «Auch bei uns herrscht eine sehr starke Nachfrage nach Schnittholz. Unsere Anlagen laufen auf Hochtouren und wir bemühen uns, sämtliche Aufträge prompt ausführen zu können», sagt etwa Pirmin Fischbacher, Geschäftsführer der Innoholz AG Sägewerk in Gähwil.

Dank treuer Lieferanten, welche sie noch immer ausreichend mit einheimischem Holz versorgen würden, könnten sie die Stammkundschaft noch ausreichend beliefern. Er sagt:

«Allerdings spüren auch wir die massiv grössere Nachfrage nach unseren Produkten, weshalb es zurzeit für Neukunden schwieriger ist, bedient zu werden.»

Aufgrund der herrschenden Marktsituation hätten auch sie die Preise in den vergangenen Wochen angepasst. «Wir haben das aber in einem Rahmen gehalten, der für uns vertretbar ist. Wir streben so lange wie möglich eine nachhaltige Preiskultur an, wie wir sie in unseren Märkten kennen», erläutert Pirmin Fischbacher.

Auch wenn es für die Firma momentan preislich sicher interessant wäre, ein Schiff mit Holz nach Amerika zu schicken, würden sie ihrer Philosophie treu bleiben und langfristig denken. Denn: «So rasch die Preise gestiegen sind, so schnell können sie auch wieder fallen.»

Trotzdem gehe er davon aus, dass die hohe Nachfrage in den kommenden Monaten anhalten werde. «Es wird nach wie vor viel gebaut und Holz hat sich nun definitiv als Baustoff der Zukunft etabliert. Zudem haben die Leute gezwungenermassen mehr Freizeit, in der zu Hause etwas gebaut werden kann – hierfür ist Holz der perfekte Baustoff.»

Nur moderate Preisanpassung

Res Näf, technischer Geschäftsleiter der Necker Holz AG, Brunnadern. Bild: Sabine Camedda

Auch die Auftragsbücher der Necker Holz AG in Brunnadern sind prall gefüllt. «Zurzeit ist es nicht einfach, das Rohmaterial, das wir ausschliesslich aus der Schweiz beziehen, für unsere Leimholzprodukte zu bekommen», sagt der technische Geschäftsleiter Res Näf. Ihre regionalen Zulieferer würden sie aber bisher verlässlich mit Holz versorgen. So könnten sie alle Aufträge fristgerecht erledigen, würden im Moment aber keine neuen Kunden annehmen.

Den Preisanstieg hätten sie nur sehr moderat mitgemacht. Er sagt:

«Wir sind mit unseren langjährigen Kunden partnerschaftlich verbunden. Somit wollen wir die derzeitige Situation nicht ausnützen, um kurzfristig höhere Gewinne zu erzielen.»

Dennoch: Werde sich die Lage in den kommen Monaten nicht etwas entspannen, müssten auch sie weitere, geringfügige Preisanpassungen ins Auge fassen. «Noch kommen wir aber ganz gut zurecht, sodass dies im Moment nicht zur Diskussion steht», sagt Res Näf.

Positive Nachricht für Waldbesitzer

Christof Gantner, Regionalförster Toggenburg. Bild: Thomas Wittenwiler

Insbesondere für die Waldbesitzer sei der Preisanstieg eine positive Nachricht, sagt Christof Gantner, Regionalförster für das Toggenburg.

«Während der letzten Jahre mussten sich die Waldbesitzer mit Preisen zufriedengeben, die kaum den Aufwand abgedeckt haben. Jetzt nähern wir uns einem Preisniveau, welches den Rohstoff Holz wieder in Wert setzt.»

Um den Absatz dieses Holzes, auch um einen höheren Preis, macht er sich keine Sorgen. «Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwertungskette, also vom regionalen Produzenten bis zum regionalen Verarbeiter, funktioniert gut und basiert auf Vertrauen und Verlässlichkeit.» Da es sich meist um langjährige Geschäftsbeziehungen handle, profitiere je nach Preisniveau einmal die eine, das andere Mal die andere Seite mehr.

Spannend werde es, zu beobachten, wie sich die Borkenkäfersituation in den kommenden Monaten bei Produzenten wie Deutschland, Österreich oder Tschechien entwickelt. Sollten dort wiederum grosse Mengen an günstigerem Käferholz anfallen, werde dies die Preise wieder drücken.