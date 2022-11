Kirchberg: Diskussionen um die Bachsanierungen

Hochwasserschutz «Wer sich jetzt nicht mit dem Thema beschäftigt, wird es später bereuen»: Dietschwiler Landwirt ärgert sich über die Bachsanierungen in Kirchberg In den kommenden Jahren müssen in der Gemeinde Kirchberg über 20 Bäche saniert werden, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass sich die Anstösserinnen und Anstösser an den Bachsanierungskosten beteiligen müssen. Das finden nicht alle gerecht. Eine Umfrage bei der Bevölkerung soll nun Klarheit bringen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 17.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Durch das landwirtschaftliche Land von Urs Huser fliessen gleich mehrere Bäche, im Hintergrund Dietschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer soll die Kosten bei den mehr als 20 anstehenden Bachsanierungen in Kirchberg tragen? Darüber wird in der Gemeinde seit Jahren diskutiert – und gestritten. 2021 fasste der Gemeinderat noch den Beschluss, bei Hochwasserschutzprojekten an einer Kostenbeteiligung der Eigentümerinnen und Eigentümer festzuhalten.

Doch die Meinung des Gemeinderates teilen nicht alle. Landwirt Urs Huser aus Dietschwil ist der Auffassung, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner solidarisch an den Kosten bei Bachsanierungen beteiligen sollten. Nun möchte es der Gemeinderat genauer wissen und holt mit einer Umfrage die Meinung der Bevölkerung ab. Auslöser der jetzigen Umfrage war der Antrag der Partei Die Mitte Kirchberg und die Bittschrift des Vereins «Bürgerkomitee Faire Bachsanierungen – ohne Perimeter».

Bachanstösser würden benachteiligt werden

Anhand eines Beispiels erklärt Landwirt Huser, weshalb aus seiner Sicht die Lösung mit der Kostenbeteiligung für Eigentümerinnen und Eigentümer nicht fair ist: «Der Giessenbach führt auf einer Länge von 853 Metern durch mein landwirtschaftliches Gebiet. Obwohl neunzig Prozent des Dietschwiler Oberflächenwassers über den Dorfbach abgeleitet werden, müsste ich als proportional grösster Bachanstösser den Hauptharst der Sanierungskosten tragen. Das kann es nicht sein.»

Im Moment sei die Sanierung des Dorfbachs noch nicht ins Auge gefasst worden, das könne sich aber ändern. So wie ihm würde es auch anderen gehen, sagt Huser. «Wer sich jetzt nicht mit dem Thema beschäftigt, wird es später bereuen. Irgendwann werden wir alle mit dem Hochwasserschutz konfrontiert, auch diejenigen, die heute der Auffassung sind, es gehe sie nichts an.»

Verursacher des Hochwasserproblems seien jene, die aus versiegelten Flächen Wasser in die Bäche und Flüsse leiten. «Und das sind wir alle», sagt Huser energisch. Ein Problem seien auch die Wassermassen bei Unwettern: «Sie fliessen in grosser Menge via Strassenkanalisation ab. Die Strassen gehören genauso der Allgemeinheit.» Aus seiner Sicht würde es Sinn machen, einen Fonds einzurichten, in den jeder einzahlen müsste, der neue Flächen versiegelt. Dieser könnte dann für Bachsanierungen eingesetzt werden.

Eine Infoveranstaltung statt eine Umfrage

Huser enerviert sich auch darüber, dass die Steuergelder, die bei den Einspracheverfahren bei den Gähwiler Sanierungsprojekten draufgegangen seien, besser für die Bachsanierungen selbst eingesetzt worden wären. Er hätte auch erwartet, dass der Gemeinderat die Bevölkerung mit einer Infoveranstaltung zu den Bachsanierungen informiere. «Die hätte mehr gebracht als eine Umfrage, an der sich teilweise Leute beteiligen, die sich mit der Materie gar nicht auseinandersetzen.»

Für Huser ist klar:

Urs Huser, Landwirt aus Dietschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Eine Gemeinde wie Kirchberg, deren Budget rund 50 Millionen Franken im Jahr beträgt, kann die Kosten der Bachsanierungen aus dem Gemeindehaushalt finanzieren.»

Bei der Umfrage hofft er, dass sich die Bevölkerung solidarisch gegenüber den Bachanstössern zeigt und bei Variante 1 das Kreuz anbringt.

Drei Vorschläge stehen zur Auswahl

Die Unterlagen zur «Volksbefragung über die Kostenbeteiligung an Hochwasserschutzprojekten» lagen in den vergangenen Tagen in den Briefkästen der Gemeinde Kirchberg. In diesen werden die Einwohnerinnen und Einwohner gebeten, aus drei Vorschlägen eine Auswahl zu treffen.

Vorschlag 1 sieht vor, dass sich die Gemeinde nach Ausarbeitung eines Reglements verpflichtet, die Kosten der Hochwasserschutzprojekte, die nicht von Bund und Kanton übernommen werden, zu finanzieren. Bei Vorschlag 2 würde ebenfalls nach Ausarbeitung eines Reglements festgelegt, dass die Grundeigentümer einen Beitrag für Hochwasserschutzprojekte auf den eigenen Grundstücken leisten müssten. Vorschlag 3: Die Finanzierung aller Hochwasserschutzprojekte wird einzeln beurteilt. Gemäss beigelegter Broschüre empfiehlt der Gemeinderat Vorschlag 3, also eine einzelne Beurteilung aller Hochwasserschutzprojekte.

Sollte die Umfrage ein klares Votum für Vorschlag 1 ergeben, wird der Gemeinderat ein Reglement erarbeiten und den Bürgerinnen und Bürgern an einer Urnenabstimmung zum Entscheid unterbreiten. Bei einer klaren Zustimmung zur Variante 2 wird der Gemeinderat ein Reglement verfassen und dieses dem fakultativen Referendum unterstellen. Bei einer deutlichen Zustimmung zur Variante 3 wird kein Reglement erstellt und künftige Hochwasserschutzprojekte im bisherigen Verfahren abgewickelt.

Das Mitmachen an der Befragung ist freiwillig. Sie dauert bis zum 23. Dezember und ist online oder via Post möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen