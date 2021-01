hochwasserschutz Versäumnisse des Gemeinderats: Wasserbauprojekt Bachtobelbach und Taabach in Gähwil muss neu aufgelegt werden Das Wasserbauprojekt Bachtobelbach und Taabach in Gähwil sorgt für rote Köpfe. Robert Brem, Präsident des Bürgerkomitees, erhebt schwere Vorwürfe. Beat Lanzendorfer 28.01.2021, 05.00 Uhr

Der Bachtobelbach sorgt für hitzige Diskussionen in Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Mit einer Entschuldigung ist es nicht getan», sagt Robert Brem. Er ist Präsident des Bürgerkomitees für faire Bachsanierungen ohne Perimeter, das sich gegen die Wasserbauprojekte Bachtobelbach und Taabach in Gähwil zur Wehr setzt, unter anderem mit Rekursen, die unlängst alle vom kantonalen Baudepartement geschützt wurden.

Das Verfahren sei wegen formaler Mängel nicht bewilligungsfähig, beschied das Departement der Gemeinde, woraufhin sich Gemeindepräsident Roman Habrik im Namen des Gemeinderats entschuldigte. Der Gemeinderat sei von Spezialisten schlecht beraten worden, es seien Fehler passiert, die nicht hätten passieren dürfen. So steht es im Kirchberger «Gmeindsblatt» von letzter Woche.

Eine Verkettung mehrerer Versäumnisse

Brem genügt diese Entschuldigung deshalb nicht, weil es diverse Versäumnisse seitens des Gemeinderates gegeben habe, die seiner Ansicht nach hätten verhindert werden können. Diese Versäumnisse, welche teilweise schon das Bürgerkomitee feststellte, führe der Kanton in seinem Rekursentscheid auf, welcher Brem vorliegt.

Der Taabach fliesst durch Gähwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Punkt sei die im «Gmeindsblatt» erwähnte Mitwirkungspflicht der Einwohnenden, welche gemäss «Gmeindsblatt» erst seit kurzem in der Rechtsprechung gefordert werde und nun nachträglich durchgeführt werden müsse. Dazu Brem:

«Diese Aussage ist irreführend, weil dieser Punkt bereits im Raumplanungsgesetz aus dem Jahr 1979 erwähnt wird.»

Dort steht: Die Bevölkerung darf nicht nur Stellung zu einem Vorhaben nehmen, sie soll sich bei der Planung eines Projekts auch aktiv einbringen. Die Rechtsprechung wende die erwähnte Mitwirkungspflicht allerdings erst seit einigen Jahren an, präzisiert Gemeindepräsident Roman Habrik.

Robert Brem, Gähwil, Präsident des Bürgerkomitees für faire Bachsanierungen ohne Perimeter. Bild: Beat Lanzendorfer

Laut Brem hätte das Bürgerkomitee den Gemeinderat bereits im Jahre 2015 auf die Mitwirkungspflicht aufmerksam gemacht. Der Gemeinderat habe daraufhin geantwortet, der Informationsbedarf sei offenbar unterschätzt worden. Der Gemeinderat sei daran interessiert, eine stufengerechte Information der Hauptbetroffenen und der Bevölkerung zu verfolgen.

Gemeinderat sei von seinem Vorhaben abgewichen

Ein Jahr später sei der Gemeinderat von seinem Vorhaben aber bereits abgewichen. Nun hätte es lediglich noch geheissen: Der Gemeinderat werde im Rahmen seiner Möglichkeiten und sobald es der Stand des Verfahrens erlaube, über die Entwicklung der Hochwasserschutzprojekte informieren.

Ein weiterer Punkt, der Brem sauer aufstösst, betrifft die Enteignung. Falls der Gesetzgeber für ein Projekt Land benötige, müsse dies bei der Ausschreibung klar deklariert werden, damit ein Enteignungsverfahren starten könne. Das sei beim Projekt in Gähwil vergessen gegangen. Weil die Landbesitzer deshalb keine Kenntnis der Einsprachemöglichkeit gehabt hätten. «Das darf einfach nicht passieren, da reicht eine Entschuldigung nicht.»

Ähnlich gelagert sei ein Rodungsgesuch für das Hochwasserschutzprojekt Bachtobelbach. Die Rodungsbewilligung hätte ebenfalls rechtskräftig aufgelegt werden müssen. Auch dies sei verpasst worden. Einsprachen waren nicht möglich. Der Kanton spricht in seiner Begründung auch hier von einem Formfehler.

Dokumente hätten bei der Auflage gefehlt

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Dazu Roman Habrik: «Mit der Festlegung des Gewässerraumes vor Auflage des Wasserbauprojektes hat der Gemeinderat versucht, eine für die Grundeigentümer vorteilhafte Lösung noch vor der Gesetzesänderung sicherzustellen. Die Koordination mit dem Wasserbauprojekt wurde darum erst im Rahmen der Einsprachen vorgenommen. Das hat das Baudepartement als nicht zulässig beurteilt. Zudem fehlten in der Auflage Dokumente zur Rodung beziehungsweise ein Hinweis in der Anzeige zum Thema Enteignung, das sollte so nicht vorkommen», dafür hätte er sich im Namen des Gemeinderates bei den Anstössern entschuldigt. Es sei aber anzumerken, dass 55 Grundeigentümer keinen Rekurs erhoben hätten, 14 Grundeigentümer aber einen Rekurs einreichten.

Gemäss Brem habe es Pannen überdies beim Strassenplan der Dorfplatzstrasse gegeben. Die Einsprecher hätten den Gemeinderat bereits bei der Einsprache darauf aufmerksam gemacht, dass die Realisierung so nicht machbar sei. Der Gemeinderat habe die Einsprache unter anderem damit abgewiesen, dass die Einsprecher nicht einspracheberechtigt seien.

Der Kanton komme nun zum gleichen Ergebnis wie die Einsprecher. Die Strasse, insbesondere der Kehrplatz an deren Ende, sei in dieser Form nicht realisierbar. Gleiches betreffe den Baulinienplan, der von der Gemeinde aufgelegt worden sei. In dieser Form könne dieser vom Kanton aus rechtlichen Gründen aber nicht genehmigt werden.

Bürger werden nicht ernst genommen

Für Robert Brem ist die Sachlage klar: «Der Kirchberger Gemeinderat hat ein Hochwasserschutzprojekt ins Leben gerufen, für das er die Verantwortung trägt. Die dafür eingesetzte Bachkommission hat ihre Arbeit offensichtlich schlecht erledigt.» Der Gemeinderat habe seiner Verantwortung ungenügend Rechnung getragen.

Und weiter: «Nun alles auf die ungenügende Beratung der Spezialisten abzuwälzen greift zu kurz. Als Verantwortlicher hat man die Pflicht, auch einmal kritisch nachzufragen. Ich erwarte, dass sich Mitglieder des Gemeinderats wie auch jene der Kommissionen mit der Materie beschäftigen.» Der ablehnende Entscheid des Baudepartements sei die Konsequenz davon, was vorher alles schiefgelaufen sei.

Bürger zweiter Klasse

Brem hätte zudem in den letzten Jahren immer wieder feststellen müssen, «dass jene, die aufbegehren, als Bürger zweiter Klasse, abgetan werden». Was erwartet Brem vom Gemeinderat? «Das Projekt muss unter Einbezug der Bevölkerung nochmals aufgearbeitet werden. Ich hoffe, dass der Gemeinderat nun seine Aufgaben wahrnimmt und die geforderte Mitwirkungspflicht der Einwohnenden durchgeführt wird.»

Brem empfiehlt zudem, mit den Anstössern endlich das Gespräch zu suchen und deren Anliegen ernst zu nehmen. Auch ist er der Meinung, dass durch eine Perimeterbefreiung, einige Einspracheverfahren, welche finanziell wie zeitlich ins Gewicht fallen, wegfallen könnten, was sicher auch im Sinn der Gemeindefinanzen sei.

Dazu Habrik abschliessend: «Wie bereits im ‹Gmeindsblatt› angekündigt, werden die neuen Mitglieder der Kommission Wasserbau unter der Leitung von Gemeinderat Sepp Meier die Mitwirkung in Angriff nehmen.» Das Baudepartement hätte aber in keinem Satz eine negative Beurteilung zum jetzt vorliegenden Projekt abgegeben.

In erster Lesung abgelehnt Das kantonale Wasserbaugesetz soll revidiert werden. Die vorberatende Kommission möchte dabei erreichen, dass sich Bachanstösser nicht mehr finanziell an Hochwasserschutzprojekten beteiligen müssen. Mit der Abschaffung der sogenannten Perimeterpflicht sieht der Antrag vor, dass inskünftig die politischen Gemeinden die Kosten für Bau und Unterhalt der Gemeindegewässer tragen, soweit nicht Beiträge von Bund, Kanton und Dritten zur Verfügung stehen. Der Kantonsrat hat in erster Lesung den Antrag in der Novembersession mit 59 gegen 55 Stimmen knapp abgelehnt. Abschliessend darüber befunden wird nach der zweiten Lesung in der Februarsession. (bl)