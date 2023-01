Umfrage zeigt: Kirchberg soll Kosten von Bachsanierung übernehmen

Hochwasserschutz Die Ergebnisse der Umfrage zur Bachsanierung Kirchberg liegen vor: Knapp 60 Prozent wollen, dass die Gemeinde die Kosten übernimmt In der Gemeinde Kirchberg wird schon länger darüber diskutiert, ob sich Bachanstösser finanziell an Hochwasserschutzprojekten beteiligen sollen oder nicht. Die Gemeinde lancierte im vergangenen Dezember eine Umfrage. Die Ergebnisse sind eindeutig. Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Über die Kostenbeteiligung bei Hochwasserschutzprojekten in Kirchberg wird schon länger diskutiert. Bild: PD

In der Gemeinde Kirchberg sollen über 20 Bäche saniert werden, um den Hochwasserschutz zu verbessern. Doch die finanzielle Frage sorgt seit längerem für Diskussionen. Der Gemeinderat entschied 2021, dass sich Eigentümerinnen und Eigentümer an den Kosten der Bachsanierungen beteiligen müssen. Dieser Meinung sind aber längst nicht alle. Der Gemeinderat hat dann entschieden, eine Volksbefragung zur Finanzierung durchzuführen. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Die Umfrage zeigt eindeutig: 58,7 Prozent der Befragten wollen, dass die Gemeinde die Kosten zu 100 Prozent übernimmt. 22,9 Prozent sind für eine Einzelbeurteilung der Hochwasserschutzprojekte. Die restlichen 18,3 Prozent sind der Meinung, dass die Anstösser die Kosten tragen sollten. An der Umfrage nahmen über 2600 Stimmberechtigte teil. Dies entspricht einer Beteiligung von 48,9 Prozent.

Weiteres Vorgehen wird erst noch kommuniziert

Die Mehrheit hat also nun entschieden, dass ein Reglement ausgearbeitet wird, das die Gemeinde und damit die Steuerzahlenden verpflichtet, die Hochwasserschutzprojekte zu finanzieren, heisst es im aktuellen Mitteilungsblatt. Ist das Reglement ausgearbeitet, wird es den Bürgerinnen und Bürger an einer Urnenabstimmung zum Entscheid unterbreitet.

Wie der Gemeinderat im Mitteilungsblatt schreibt, würde er noch diesen Monat über das weitere Vorgehen beschliessen und anschliessend wieder informieren.

Gemeinderat hat Einzelbeurteilung empfohlen

Der Gemeinderat hatte den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger empfohlen, an der Einzelbeurteilung festzuhalten und auf die Ausarbeitung eines Reglements, ob mit oder ohne Grundeigentümerbeteiligung, zu verzichten. Bei Hochwasserschutzprojekten von privaten Gewässern sind die Grundeigentümerinnen und -eigentümer wasserbaupflichtig. Deshalb mussten sie sich bisher an den Projektkosten beteiligen. Die Beiträge wurden in jedem Wasserbauprojekt individuell beurteilt und in einem Perimeter festgelegt.

Die finanzielle Beteiligung von privaten Bachanstössern war bis zur Änderung im Wasserbaugesetz im Kanton St.Gallen verpflichtend. Nun liegt aber die Entscheidungsfreiheit betreffend finanzielle Beteiligung beim Gemeinderat.

Auslöser der jetzigen Umfrage war der Antrag der Partei Die Mitte Kirchberg und die Bittschrift des Vereins Bürgerkomitee Faire Bachsanierungen – ohne Perimeter. Ursprünglich verlangte das Bürgerkomitee eine Volksabstimmung zur Perimeterfrage. Die sei aus gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich, sagte damals der Gemeindepräsident Roman Habrik. (pd/mas)

