Ebnat-Kappler wehren sich gegen die Sanierung des Chellenmoors

Hochmoorschutz «Wir sind keine Verhinderer – wir sind Bewahrer»: Warum sich ein Grossteil der Ebnat-Kappler gegen die Renaturierung des Hochmoors Chellen stellt An der Bürgerversammlung von Ebnat-Kappel wurde der Gemeindeanteil an der Sanierung des Hochmoores Chellen aus dem Budget gestrichen. Die Gegner des Renaturierungsprojektes befürchten eine Verschmutzung, wenn nicht gar den Verlust einzelner ihrer Trinkwasserquellen. Im Gespräch erklären sie ihre Gründe.

Das Hochmoor Chellen soll renaturiert werden. Bild: Urs M. Hemm (15. Februar 2021)

«Moorschutz ja, aber nicht um jeden Preis. Und für uns ist der Preis, den wir möglicherweise zu bezahlen haben, viel zu hoch», sagt Gregor Schneider, Präsident der Wasserkorporation Bendel-Wintersberg (WKBW). Er hat an der Ebnat-Kappler Bürgerversammlung vom vergangenen November zusammen mit einer grossen Mehrheit der Bürgerschaft den Gemeindeanteil von 35’000 Franken für die Sanierung des Hochmoores Chellen aus dem Budget gestrichen. 625’000 Franken der Kosten übernimmt der Kanton.

Denn, wegen der Renaturierungsarbeiten im Hochmoor Chellen könnte nicht nur das Grundwasser verschmutzt werden. «Im schlimmsten Fall müssten wir einen Teil unserer Quellen ganz aufgegeben, mit denen rund 30 Prozent des Wasserbedarfs von 150 Haushaltungen im Gebiet Bendel-Wintersberg-Schwand mit bestem Trinkwasser abgedeckt werden», sagt Gregor Schneider.

Möglicher Nutzen unbekannt

Der vermeintliche Nutzen für Tiere und Pflanzen, der durch die Sanierungsarbeiten erreicht werden soll, stehe für die Gegner in keinem Verhältnis zu den Risiken und möglichen Schäden, die angerichtet werden könnten. «Wir sind keine Verhinderer von Hochmoorrenaturierungen – dort, wo es Sinn macht. Wir sehen uns aber als Bewahrer unserer Quellen und damit unserer Trinkwasserversorgung, für die sich viele seit Jahrzehnten ehrenamtlich einsetzen», sagt Gregor Schneider.

Setzten sich für ihre Quellen ein (von links): Marco Brunner (Vizepräsident WKBW, Bezüger), Werner Brunner (Bezüger), Stefan Wagner (Privat-Quellbesitzer, Landbesitzer, Bezüger), Stefan Naef (Landbesitzer, Bezüger), Hausi Zürcher (Bezüger), Peter Naef (Privat-Quellbesitzer, Bezüger) und Gregor Schneider (Präsident WKBW, Bezüger). Bild: Urs M. Hemm

Mit der Rückweisung des Budgets wollten sie eine Diskussion anstossen. «Denn wir sind der Meinung, dass die möglichen Folgen des Renaturierungsprojekts nicht abschliessend geprüft wurden.»

Insgesamt geht es um zwei Quellen der WKBW, die unmittelbar unterhalb des Renaturierungsgebietes liegen, sowie um diverse kleinere Quellen, die in Privatbesitz sind. Die zwei Quellen der WKBW befinden sich in der Grundwasserschutzzone S2, in der jegliche Verunreinigungen zu vermeiden sind.

Niemand steht für Schäden gerade

«Wir alle sind uns der Bedeutung und des Wertes unseres Wassers bewusst, sprechen wir doch über ein Generationenprojekt, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde», sagt Stefan Wagner, Privat-Quellbesitzer im Gebiet Chellen, und fügt an: «Wir kümmern uns um unsere Quellen, um unser Trinkwasser, wie es heute nur noch wenige machen und kennen. Deshalb ist die Verwurzelung gross, aber auch die Verunsicherung, die das Projekt mit sich bringt.»

Das Jahr 2018 habe es gezeigt, als die Wasserversorgung im Toggenburg an seine Grenzen gestossen sei. «Unsere Quellen jedoch haben auch in jenem trockenen Sommer stetig Wasser geliefert, weshalb sie für die Versorgung so wichtig sind», sagt Peter Naef, Privat-Quellbesitzer und ehemaliger Präsident der WKBW.

Da beruhige es nicht, wenn das beauftragte Geologiebüro in seinem Bericht schreibe, «dass es mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht zu einer Verschmutzung des Wassers kommen werde». «Dieses Restrisiko wollen und können wir nicht eingehen», sagt Naef. Stefan Wagner ergänzt: «Dass die Quellen im Jahr 2018 noch immer ergiebig gewesen sind, spricht für die Qualität der Quellen – eine Verunreinigung wäre fatal.»

Verantwortung gegenüber Kunden

«Würde der schlimmste Fall eintreten und wären unsere Quellen verschmutzt, müssten wir unser Wasser aus dem Tal hochpumpen, was in Zeiten knapper Ressourcen ökologisch und ökonomisch unsinnig ist. Für die zusätzlichen Kosten dafür hätten wir Wasserbezüger aufzukommen», sagt Gregor Schneider. «Normalerweise gilt aber», sagt Peter Naef, «wer den Schaden verursacht, muss auch dafür geradestehen und die Verantwortung übernehmen. Das scheint hier nicht der Fall zu sein.»

Auch sie von der Wasserkorporation Bendel-Wintersberg hätten gegenüber ihren Kunden Verantwortung zu übernehmen. «Wir haben in den vergangenen 20 Jahren über vier Millionen Franken in die Instandhaltung der Leitungen und in die Modernisierung unserer Wasseraufbereitung investiert», sagt Peter Naef.

Um dies alles bezahlen zu können, seien sie auf öffentliche Gelder der Gemeinde, des Kantons und des Bundes, aber auch auf Gelder ihrer Kunden angewiesen gewesen. «Waren alle diese Investitionen am Ende für nichts?», fragt er.

Tragbare Lösung gesucht

Landwirt Stefan Naef bemängelt, dass die hydrologischen Auswirkungen einer Aufstauung des Moores viel zu wenig bekannt seien. «Das Flachmoor, das ich bewirtschafte, ist schon jetzt sehr nass. Was passiert aber, wenn das Wasser im Moor aufgestaut wird? Es kann mir niemand sagen, wohin das Wasser abfliessen wird, und es wird mir auch niemand helfen, wenn ich das Flachmoor, weil es durch das zusätzliche Wasser zu nass geworden ist, nicht mehr bewirtschaften kann», sagt er.

Er finde es sehr bedenklich, dass den Bürgern ein solches Projekt einfach aufgezwungen werden könne, ohne überhaupt die Folgen genau zu kennen.

Dasselbe gelte für die Auswirkungen der Tonnen von Tonerde, die zur Abdichtung der neu einzusetzenden Spundwände ins Moor eingebracht werden sollen. Dazu kämen die Vibrationen und das Gewicht der schweren Baumaschinen, welche das ganze Material heranschaffen müssen und für die Bauarbeiten gebraucht werden.

«Wir sind sehr bemüht, eine für alle tragbare Lösung zu finden», sagt Gregor Schneider. «Die bisherigen Gespräche mit der Gemeinde haben jedoch noch nicht zu einer Vereinbarung geführt, die für die WKBW akzeptabel ist. Zwischen den Privat-Quellbesitzern und Landbesitzern haben meines Wissens noch keine Gespräche stattgefunden.»

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident von Ebnat-Kappel, sagt auf Anfrage dieser Zeitung, dass in der Tat zu diesem Thema noch keine Lösung gefunden wurde. «Wir haben aber für Mitte Februar zu einem Gespräch eingeladen, an dem Vertreter der Sanierungsgegner, der Gemeinde Ebnat-Kappel und des Kantons anwesend sein werden. Ich hoffe, dass wir dann zu einem für alle Seiten befriedigenden Ergebnis kommen werden.»

