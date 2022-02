Wilener Gemeindepräsident ist gegen eine Fusion mit Rickenbach

Hinterthurgau Sollen Wilen und Rickenbach fusionieren? Wilener Gemeindepräsident positioniert sich klar dagegen Im März stimmt die Stimmbevölkerung von Wilen bei Wil darüber ab, ob eine Fusion mit der Gemeinde Rickenbach geprüft werden soll. Nun schiesst der Wilener Gemeindepräsident scharf gegen das Nachbardorf. Der Rickenbacher Vizepräsident ist dennoch von der Fusion überzeugt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im März stimmt die Wilener Bevölkerung darüber ab, ob eine Fusion mit der Gemeinde Rickenbach geprüft werden soll. Bild: Nana do Carmo

Aus zwei Gemeinden eine machen: Die FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen schlägt vor, die Fusion von Wilen und Rickenbach zu prüfen. Während Rickenbach bei der Gemeindeversammlung im Dezember dem Kredit für die Prüfung einer Fusion zustimmte, steht die gleiche Abstimmung im März in Wilen an. Nun äussert sich der Wilener Gemeindepräsident, Kurt Enderli, im Gemeindeblatt zur Fusion. Dies mit klaren Worten.

Kurt Enderli, Gemeindepräsident Wilen. Bild: PD

Als er das Amt als Gemeindepräsident angetreten hatte, sei eine Fusion naheliegend gewesen, schreibt Enderli. «Während der vergangenen 19 Jahre hat sich meine Haltung und Optik verändert.» Er teilt seine Argumente in drei Gruppen auf: die Zusammenarbeit, gemeinsame Projekte und die Unterschiede bei den Finanzen. Enderli schreibt, dass Zusammenarbeitsverträge wie zum Beispiel mit dem Sicherheitsverbund, der Abwasserentsorgung oder Thurcom mit der Stadt Wil abgeschlossen worden seien, nicht mit Rickenbach.

«Im operativen Bereich gibt es keine direkte Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rickenbach.»

Die finanziellen Unterschiede

Der zweite Punkte betrifft gemeinsame Projekte. Im Beitrag des Wilener Gemeindepräsidenten ist zu lesen: «Der Gemeinderat Wilen hat dem Gemeinderat Rickenbach immer wieder Vorschläge für gemeinsame Projekte unterbreitet. Leider wurde uns immer die kalte Schulter gezeigt.» Als Beispiel nennt Enderli, dass Wilen das gemeinsame Gemeindehaus mit Rickenbach rollstuhlgängig machen wolle. «Die Gemeinde Rickenbach sperrt sich seit Jahren dagegen.» Auch bei der Schaffung von Unterkünften für Asylsuchende sei der Gemeinderat Rickenbach in der Hälfte des Projektes ausgestiegen, ist weiter zu lesen.

Beim dritten Punkt, den Finanzen, nennt Kurt Enderli die über viermal höhere Sozialhilfequote und dass Rickenbach dreimal so viele Arbeitslose habe wie Wilen. Beim kantonalen Finanzausgleich habe Rickenbach eine halbe Million bezogen, Wilen null Franken. Ebenso herrsche bei der Rickenbacher Infrastruktur Nachholbedarf. Enderli fragt:

«Soll Wilen nach einer Fusion dies alles mitfinanzieren?»

Einblick in die politische Situation

Die Zukunft liege nicht in der Fusion von Gemeinden, sondern in der regionalen Zusammenarbeit, schreibt der Gemeindepräsident weiter. Dies mit mehreren Gemeinden, auch über die Kantonsgrenze hinaus, wie Enderli auf Anfrage ergänzt. «Regionale Zusammenarbeit ist auch gut ohne Fusion möglich.» Wilen soll also eigenständig bleiben.

«Eine funktionierende, lebensfähige Einheit mit einer eigenen Kultur und Werten ist sinnvoller als eine grosse. Grösse ist kein Vorteil an sich», sagt Enderli auf Anfrage. Ein Unterschied der Gemeinden sei auch die Zusammensetzung der Bevölkerung. Deshalb empfiehlt Enderli ein Nein zur Prüfung der Fusion. Der Gemeinderat sei informiert und habe erlaubt, den Artikel unter seinem Namen zu veröffentlichen, sagt er weiter.

In die Zukunft blicken

Walter Rotach, Rickenbacher Vizepräsident. Bild: PD

Trotz Enderlis Argumenten ist für die Gemeinde Rickenbach klar: «Aus unserer Sicht ist eine Fusion durchaus eine vernünftige und zukunftsorientierte Lösung und bietet der nachfolgenden Generation eine gute Basis.» Dies sagt der Rickenbacher Vizepräsident Walter Rotach auf Anfrage.

Er präzisiert, es sei wünschenswert, dass die jüngere Bevölkerungsgruppe den Entscheid treffe. «Es geht in erster Linie um jene Menschen, die in Zukunft hier wohnen und die Geschicke leiten werden, und nicht um amtierende oder dereinst abtretende Behördenmitglieder», sagt Rotach.

Eigenständige Gemeinde, eigenständige Entscheide

Dass derzeit keine Zusammenarbeit im operativen Bereich herrsche, stimme für Rotach so nicht. «Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen, wie der EDV, gut zusammen. Dort, wo das angeblich nicht der Fall ist, müssen sich beiden Gemeinden selbstkritisch fragen, warum es so ist.» Auch betreffend gemeinsamer Projekte sieht es Rotach anders. Man habe Wilen kürzlich ein Projekt im Umweltbereich vorgeschlagen. Dies sei abgelehnt worden. Dies gelte auch für andere Anfragen. Der Rickenbacher Vizepräsident sagt: «Für uns ist das völlig legitim: Wilen ist eine eigenständige Gemeinde, die für sich selbst entscheidet.»

Zu den Finanzen sagt Rotach: «Gemeinden befinden sich in einem steten Wandel und die Dinge ändern sich.» Das wisse man auch in Wilen. An der nächsten Gemeinderatssitzung werde man die Mitteilung besprechen, sagt Rotach. «Ich möchte aber festhalten: Kurt Enderli hat seine persönliche Meinung geäussert, das steht ihm frei.»

Informationsveranstaltung in Wilen Die FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen lädt am kommenden Montag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im Kirchen- und Gemeindezentrum in Wilen zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Partei möchte die Vorlage zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Prüfung einer Gemeindefusion von Wilen und Rickenbach vorstellen. Am 27. März stimmt die Wilener Bevölkerung darüber ab – als Ersatz für die Gemeindeversammlung steht eine Urnenabstimmung an. Ebenfalls informiert die FDP über die Vorlage der neuen Gemeindeordnung für Wilen. (pd/mas)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen