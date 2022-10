Die Bergbahnen im Toggenburg beenden die Saison diesen Sonntag

Herbstsaison «Die letzten goldenen Herbsttage»: Die Bergbahnen Wildhaus beenden am Sonntag die Saison – die Bilanz fällt positiv aus Im Toggenburg geht die Herbstsaison langsam ihrem Ende zu. Die Tage werden kürzer und die Ferien sind bald zu Ende. Bis auf den September war die Saison der Bergbahnen Wildhaus sehr gut. Noémi Sutter 19.10.2022, 17.00 Uhr

Das schöne Wetter lockt nochmals viele Gäste in die Berge. Bild: Eveline Beerkircher

Der Herbst brachte in den vergangenen Tagen noch einmal viel Sonnenschein und warme Temperaturen. Passend zu den Herbstferien, die am kommenden Wochenende zu Ende gehen. Damit nähert sich auch die Wandersaison dem Ende zu.

«Die letzten goldenen Herbsttage», sagt Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus. Bis und mit Sonntag haben sie noch geöffnet. Nach dieser Woche seien die Bergbahnen auch bei gutem Wetter geschlossen. «Wir sind dann jeweils in der Revisionsphase und bereiten uns auf den Winter vor.»

Beim Blick aus dem Fenster fallen Gantenbein die vielen Leute auf, einige sogar in kurzen Hosen und mit T-Shirt. Der Sommer sei wieder aufgeblüht. Auch Anfang Saison konnte das Unternehmen auf schönes Wetter zählen und hatte gute Gästefrequenzen. Bis auf den September, welcher sich wettertechnisch aufgrund des vielen Regens lausig präsentiert habe, sei die Saison insgesamt sehr gut verlaufen. Gantenbein sagt:

«Der September kostete uns den Vorsprung, welchen wir zum Vorjahr hatten.»

An schönen Tagen zählten die Bergbahnen Wildhaus zwischen 400 bis 500 Besucherinnen und Besucher. Der Geschäftsführer sagt: «An Spitzentagen zählten wir fast 1000 Gäste.» An Regentagen hätten hingegen höchstens 50 bis 100 Wandernde die Anlagen benutzt.

Was Gantenbein in dieser Saison gespürt hat, war die Freude der Wanderer an der Natur. «Alle Generationen, speziell auch jüngere, gehen seit Corona viel öfters in die Natur.» Seit der Pandemie würden Ferien oder freie Wochenenden vermehrt in der eigenen Umgebung genossen. «Die Wertschätzung der Gegend vor der Haustüre ist gestiegen», sagt Gantenbein.

Die Bergbahnen Wildhaus machten diese Saison dank des schönen Wetters einen «tollen Umsatz», wie es Gantenbein formuliert. Die Haupteinnahmen würden zwar vor allem im Winter generiert, jedoch seien die Sommer- und die Herbstsaison ebenso wichtig. Der Geschäftsführer erklärt: «Wir müssen die laufenden Kosten damit decken können.»

Andernorts gilt nach den Ferien noch Wochenendbetrieb

Die Standseilbahn in Unterwasser und die Luftseilbahn auf den Chäserrugg haben ebenfalls noch bis Sonntag täglich geöffnet, wie die Toggenburger Bergbahnen auf ihrer Website schreiben. Danach gilt für beide Bahnen Wochenendbetrieb bei guten Witterungsverhältnissen, bis die Wintersaison beginnt.

Die Sesselbahn auf die Wolzenalp ist noch bis zum Ende der Herbstferien täglich geöffnet. Danach gilt auch dort Wochenendbetrieb bei guter Witterung, wie der Website der Wolzenalp zu entnehmen ist.