Hemberg: Besuch bei Martin und Florina Brunner in der Fürschwand

Hemberg/Wattwil Wo die Ruhe zu Hause ist: So lebt es sich in der Fürschwand, im äussersten Zipfel der Gemeinde Wattwil Der Bauernhof von Florina und Martin Brunner ist nur von wenigen Orten aus zu sehen. Wer es aber dorthin schafft, spürt Wärme und Bodenständigkeit. Zu Besuch im hintersten Winkel der Gemeinde Wattwil, in dem man sich bereits nach Hemberg orientiert. Ruedi Roth 03.10.2022, 15.00 Uhr

Wenn Florina Brunner auswärts arbeitet, kümmert sich Ehemann Martin um die kleine Lina. Bild: Ruedi Roth

Im äussersten Zipfel der Gemeinde Wattwil liegt die Fürschwand. Wesentlich schneller ist man von dort aus aber in Hemberg. Auch die Milch vom Bauernhof in der Fürschwand, den Florina und Martin Brunner führen, wird nach Hemberg geliefert. Ihre Einkäufe erledigen die Brunners ebenfalls im nahen Dorf.

Die Verbindung ist auch familiärer Natur. Martin Brunners Eltern leben in Hemberg. Der 29-Jährige ist in der Fürschwand aufgewachsen. Hier habe es ihm schon immer gefallen, sagt er. Dass er hier mit seiner Familie einen Bauernbetrieb führen kann, macht ihn glücklich.

Einst ausschliesslich ein Weidebetrieb

Die Fürschwand liegt gut Tausend Meter über Meer. Die anderthalb Kilometer lange Zufahrt führt ausschliesslich durch den Wald, gewartet wird sie von der Gemeinde Wattwil. Vor vielen Jahrzehnten existierten hier zwei Bauernhöfe. Dann kam eine Zeit, in welcher die obere «Heimet» ausschliesslich als Weide genutzt wurde.

Bei der Viehzucht achtet Martin Brunner auf «alpungsfähige», also nicht zu grosse, Kühe. Bild: Ruedi Roth

1970 kaufte Martin Brunners Grossvater, Landwirt in Hemberg, den zehn Hektaren grossen Betrieb. Ab da diente die Fürschwand als Vorweide für die Sommeralpung Dreckloch am Fusse des Säntis. 1985 änderte sich die Bewirtschaftung der Fürschwand erneut. Martin Brunners Vater Köbi zog mit seinen Eltern hin, von nun an wurde die Alpung ganzjährig bewirtschaftet.

1992 heirateten Martin Brunners Eltern Köbi und Margrit. Bald kam Sohn Thomas auf die Welt und ein Jahr später Martin. Martin Brunner erinnert sich:

«Wir hatten es schön hier oben.»

Zur Schule gingen er und sein Bruder in die gleiche Klasse. Sie seien gern gegangen, auch wenn der Schulweg weit war. «Wohl, weil wir einen ‹gmögigen› Lehrer hatten.» 1994 schliesslich kaufte die Familie Brunner auch die zweite Liegenschaft in der Fürschwand.

In die Schule gehen macht keinen Spass

Martin Brunners Ehefrau Florina wuchs als jüngstes von drei Geschwistern im Appenzellischen auf. Auf dem Bauernhof Lehn habe sie eine schöne Kindheit verbracht – mit prächtiger Aussicht in den Alpstein. Lieber als in der Schule habe sie die Zeit auf dem Hof verbracht, wo sie mit Katzen spielte, Spaziergänge mit dem Hofhund unternahm oder das eigene Pony pflegte. Die 25-Jährige fügt hinzu:

«Meiner Mutter in der Küche helfen, das tat ich auch gerne. Heute noch macht mir das Kochen Spass.»

Viele Jahre lang war Florina Brunner Mitglied bei der Pfadigruppe Maurena. Die zweiwöchigen Lager habe sie meist nach einer Woche abgebrochen. Zu gross sei das Heimweh gewesen. In der Fürschwand hingegen gefalle es ihr «richtig gut».

Als Kind sei die jährliche Viehschau in Appenzell für sie einer der wichtigsten Tage im Jahr gewesen, erzählt Florina Brunner. Mit den Sennschellen ins Dorf zu wandern und dort den freien Tag zu geniessen, das gefiel ihr.

Beruflich wollte die junge Frau mit Menschen zu tun haben. Sie schnupperte an verschiedenen Orten, schliesslich landete sie bei der Stiftung Waldheim in Teufen, wo Menschen mit Beeinträchtigung betreut werden. Ihre zwei Arbeitstage pro Woche sorgen in der Fürschwand für einen willkommenen Nebenverdienst.

Berufswunsch «Puure»

Martin Brunner wollte schon immer Landwirt werden. Während der Lehre war er vorwiegend auf Milchviehzuchtbetrieben, dazu kam ein wenig Ackerbau. Heute sagt er: «Ich bin kein ‹Chärreler›.» Es sei zwar gut gewesen, einen Einblick in den Anbau von Mais zu bekommen. «Aber mein Herz schlägt halt schon vorwiegend für die Braunviehzucht.»

Das Silvesterchlausen ist eine von Martin Brunners Leidenschaften. Bild: Ruedi Roth

Auch das Alpleben hat Tradition in der Familie Brunner. Die zehn Wochen im Wideralp Dreckloch seien für ihn jedes Jahr eine Freude gewesen, sagt Martin Brunner. Die Zukunft als Landwirt wollte er aber mit einer Familie bestreiten. Das «Öberefahre», also die Alpfahrt, zählt Martin Brunner noch heute zu seinen Leidenschaften. Zu diesen gehört auch das Silvesterchlausen.

Über den Tag, an dem sie sich kennen lernten, sagt Florina Brunner: «Den Anfang hat schon Martin gemacht. Ich war an einer Viehausstellung in Appenzell als Ehrendame engagiert, als wir uns das erste Mal begegnet sind.» Schon da habe sich Martin um sie bemüht. Nun sind die beiden seit einem Jahr verheiratet. Und seit dem 25. Januar Eltern von Tochter Lina. «Ein Geschenk» sei das, sagt Florina Brunner. «Lina belebt den Alltag und gibt uns viel Zufriedenheit.»

Bauliche Anpassungen

Nach der Lehre arbeitete Martin Brunner im Sommer als Älpler auf dem Dreckloch und über die Wintermonate als Fenstermonteur. Diese gesammelte handwerkliche Erfahrung kam ihm später auch in der Fürschwand zugute. Es gab einiges zu tun.

Unter anderem musste das Wohnhaus umgebaut werden, wobei Martin einen grossen Teil der Holzarbeiten selbst und mit Hilfe von Freunden erledigte. Für das Jungvieh haben Brunners einen Laufstall gebaut, der Güllekasten wurde vergrössert. In alle diese Projekte steckten sie viel Eigenleistung.

In der Fürschwand gibt es zwei Stalleingänge für die Kühe. Bild: Ruedi Roth

Ruhe im Stall

Für die knapp zwanzig Kühe, ebenso viel Jungvieh und fünf Ziegen reiche das Futter fast, sagt Martin Brunner. Für den Winter müsse er etwas Silomais und Biertreber zukaufen. Bei der Zucht achtet Martin Brunner auf «alpungsfähige» Kühe, das heisst, auf solche, die nicht zu gross sind. Dass seine behornten Kühe möglichst braun sein sollen, habe «mit meinem Sennengeist zu tun».

Auch wenn ihr Hof mit 20 Hektaren nicht besonders gross ist, seien sie froh, dass auch Martins Eltern gelegentlich mithelfen. Arbeit gebe es immer irgendwo.