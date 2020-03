Hemberger Bürgerversammlung in letzter Minute abgesagt: Eine Person im Dorf wurde positiv auf das Corona-Virus getestet Die Vorversammlung der Politischen Gemeinde Hemberg und der Primarschulgemeinde Hemberg musste wegen eines Corona-Falls in letzter Minute abgesagt werden. Urs M. Hemm 11.03.2020, 23.16 Uhr

Der Hemberger Gemeindepräsident Christian Gertsch (zweiter von links) gibt die Absage der Bürger-Vorversammlung bekannt. Ratsschreiber Cornel Schmid (links) ist sich des Ernstes der Sache bewusst. Bild: Urs M. Hemm

Die Stimmung im Restaurant Rössli in Hemberg-Bächli war schon beim betreten des Lokals angespannt. «Sie dürfen nicht in den Saal,die Gemeinde- und Schulräte halten gerade eine Krisensitzung ab», hiess es. Gerade eben sei ein Corona-Fall in Hemberg bestätigt worden, nun werde darüber diskutiert, ob die Vorversammlung der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde durchgeführt oder abgesagt werden soll.