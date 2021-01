(uh) Die Coronapandemie ist aber auch am Missionshaus Alpenblick nicht spurlos vorübergegangen. So sank die Anzahl Übernachtungen von rund 10'000 im Jahr 2019 auf etwa 5800 Übernachtungen im Jahr 2020. «Auch wir mussten in den Monaten März bis Juni sowie November und Dezember die Türen schliessen. Wir konnten aber in dieser Zeit durch Kurzarbeit unsere Fixkosten entsprechend senken.



In den Monaten Juli bis Oktober hingegen verzeichneten wir die höchste Belegung seit etwa 20 Jahren. Das trug auch dazu bei, dass wir während der Krise keine einzige Entlassung aussprechen mussten», sagt Andreas Tauber, Hausleiter Missionshaus Alpenblick.



Die Menschen hätten einen Nachholbedarf an Erholung in der Natur gehabt, wofür der «Alpenblick» in Hemberg mit seinen vielfältigen Naherholungsgebieten geradezu prädestiniert sei. «Für uns hatten die coronabedingten Reisebeschränkungen ausserdem den positiven Effekt, dass wir so viele Gäste aus der Schweiz wie nie zuvor bei uns begrüssen durften», fügt Andreas Tauber an.