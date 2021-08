Hemberg: Remo Forrer im Aufführungsstress

Hemberg «Ich renne von Auftritt zu Auftritt»: Remo Forrer kann nach der Coronaflaute endlich auf die Bühne – und vielleicht sogar in eine weitere Castingshow Der Hemberger hat letztes Jahr «The Voice of Switzerland» gewonnen. Seither gibt es bei Remo Forrer viel Neues: Eine zweite Single, einen neuen Job und möglicherweise die Teilnahme bei «The Voice of Germany». Sara Stojcic 30.08.2021, 05.00 Uhr

Seine neue Single «Let Go» handelt vom Loslassen und ist seit Juli dieses Jahres zu hören. Bild: PD

«In den letzten zwei Monaten war es krass», sagt Remo Forrer im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Hemberger rennt von Auftritt zu Auftritt, wie er sagt. «Jedes Wochenende stehe ich ein- bis zweimal auf der Bühne, manchmal sind es sogar drei Konzerte.»

Meistens singt Forrer auf privaten Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten. «Die Menschen wollen wieder feiern. Sie können die verschobenen Feste nun endlich nachholen.» Das freut den Hemberger umso mehr, denn sein Sieg bei «The Voice of Switzerland» kam in einem unpassenden Moment. Er hat nämlich die Talentshow am 6. April 2020 gewonnen – mitten im Lockdown. Konzerte konnte der Hemberger zu dieser Zeit natürlich nicht geben. «Das ist wirklich blöd gelaufen», so Forrer.

Neue Single feierte in Lichtensteig Premiere

Mittlerweile hat Remo Forrer neben seinem Siegersong «Home», den Noah Veraguth von Pegasus geschrieben hat, eine weitere Single herausgebracht. «In ‹Let Go› hören die Leute zum ersten Mal meinen eigenen Stil, da ich den Text selbst geschrieben habe und die Melodie auch von mir ist.» Der Musiker sagt:

«Das hat viele überrascht, da ich sonst Cover-Versionen von bekannten Liedern singe.»

Die Leute hätten jedoch super reagiert, wie der Musiker sagt. «Let Go» hat Forrer vor zwei Wochen an den Jazztagen in Lichtensteig zum ersten Mal auf der Bühne gesungen. Sonst tritt er gerne mit bekannten Balladen auf. «Bei meinen Auftritten covere ich Lieder von Ed Sheeran oder Lewis Capaldi.» Neuerdings probiert der 19-Jährige auch andere Genres aus: «Dieses Jahr habe ich angefangen, schnellere Songs zu performen: Zum Beispiel Partylieder von Avicii kommen bei den Zuschauern gut an», sagt Forrer. Am 4. Dezember wird er mit der Bluesband «Invade» im Gasthaus Rössli in Mogelsberg auftreten.

Mögliche Teilnahme bei «The Voice of Germany»

Neben der Bühne hat das TV-Fieber den 19-Jährigen gepackt, denn er spielt mit dem Gedanken, sich für «The Voice of Germany» zu bewerben, die deutsche Version seiner Siegersendung. Remo Forrer sagt:

«Es geht mir nicht um den Sieg, sondern um das Mitmachen und das Kennenlernen von Leuten.»

Ob sich ein Jurymitglied für ihn umdrehen wird, falls er nächstes Jahr wirklich bei der deutschen Show mitmachen kann, steht noch in den Sternen. Im Herbst dieses Jahres wird die aktuelle Staffel von «The Voice of Germany» ausgestrahlt. Auf den roten Stühlen sitzen Sarah Connor, Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding. Zu wem würde Remo Forrer am liebsten ins Team gehen, falls er vor dieser Jury stehen würde? «Ich würde mich für Nico Santos entscheiden. Wir machen ähnliche Musik», sagt der 19-Jährige.

Der 19-jährige Hemberger Remo Forrer hat neuerdings in der Immobilienbranche Fuss gefasst. Bild: PD

Neuer Beruf lässt sich mit der Musik vereinbaren

In Remo Forrers Leben gibt es eine weitere grosse Umstellung: seine berufliche Tätigkeit. Er sagt: «Häuser haben mich schon immer fasziniert und als Kind habe ich als allererstes ein Haus gemalt.» Forrer hat dies jedoch aus den Augen verloren und wurde Detailhandelskaufmann, da ihm der Verkauf Freude bereitet. «Nach dem Sieg bei ‹The Voice of Switzerland› wollte ich meinen Beruf an den Nagel hängen, um mich vollständig auf die Musik konzentrieren zu können.» Er sagt weiter:

«Neben dem Detailhandel noch Musik zu machen, ist schwierig. Denn für die Auftritte am Samstag musste ich immer Ferientage nehmen.»

Corona und der Lockdown haben ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht: «Der Plan ging leider nicht ganz auf, und so musste ich mich neu orientieren», so Forrer.

Der gelernte Detailhandelsfachmann hat eins und eins zusammengezählt: Als Immobilienvermarkter könne er seine beiden Interessen, den Verkauf und Immobilien, verknüpfen. «Deshalb mache ich momentan eine Weiterbildung, die ich demnächst abschliesse.» In den vergangenen Monaten war er abends zweimal wöchentlich im Bildungszentrum BVS in St.Gallen anzutreffen, am Donnerstag hatte er seine Abschlussprüfung. «Neben dem einer 100 prozentigen Festanstellung und Konzerten am Wochenende war das schon eine strenge Zeit.»

Seit Anfang Juni arbeitet der Musiker bei der GEMAG Gebrüder Müller AG, einer Immobilienfirma aus St.Gallen. «Der Job macht mir sehr Spass. Wir versuchen, mit mir im Toggenburg etwas auszubauen.» Laut Forrer geht seine neue Tätigkeit mit der Musik Hand in Hand: «Ich bin sozusagen mein eigener Chef. Die Wohnungsbesuche kann ich mir zum Beispiel selbst einteilen, wie es für mich passt. So gehen meine Arbeit und meine Konzerte an den Wochenenden perfekt aneinander vorbei.»